https://ria.ru/20220111/proklova-1767311750.html

Коллеги рассказали о состоянии пережившей инсульт Прокловой

Коллеги рассказали о состоянии пережившей инсульт Прокловой - РИА Новости, 11.01.2022

Коллеги рассказали о состоянии пережившей инсульт Прокловой

Народная артистка РСФСР Елена Проклова, пережившая накануне инсульт, переведена из реанимации в палату, ее состояние "тяжелое, но стабильное", сообщил РИА... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:35

2022-01-11T12:35

2022-01-11T12:35

культура

рсфср

елена проклова

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Елена Проклова, пережившая накануне инсульт, переведена из реанимации в палату, ее состояние "тяжелое, но стабильное", сообщил РИА Новости продюсер и актер Леонид Дзюник."Она уже не в реанимации, уже в палате. Состояние тяжелое, но стабильное. Она может общаться по телефону", — сказал Дзюник.Также он добавил, что актриса "несколько недель пробудет под наблюдением".Актер Руслан Банковский, коллега Прокловой, подтвердил эту информацию, добавив, что она находится в отдельной палате в отделении нейрохирургии.Елена Проклова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. Известна по ролям в таких картинах, как "Мимино", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Капитанская дочка", "Снежная королева".

https://ria.ru/20220108/neelova-1766941636.html

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рсфср, елена проклова