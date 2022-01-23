https://ria.ru/20220123/proklova-1769121883.html
Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта
Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта - РИА Новости, 23.01.2022
Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта
Актриса Елена Проклова, перенесшая инсульт, рассказала РИА Новости, что ее состояние улучшается, а саму артистку перевели в реабилитационный центр. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T12:02
2022-01-23T12:02
2022-01-23T12:11
культура
елена проклова
новости культуры
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Актриса Елена Проклова, перенесшая инсульт, рассказала РИА Новости, что ее состояние улучшается, а саму артистку перевели в реабилитационный центр.Проклова была госпитализирована с инсультом в реанимацию, однако вскоре была переведена в обычную палату. Ранее продюсер и актер Леонид Дзюник сообщил РИА Новости, что артистка останется под наблюдением врачей на несколько недель."Спасибо, получше. Вот, перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью", - сказала Проклова в разговоре с РИА Новости.По словам Прокловой, необходимо делать "очень много физических упражнений, чтобы привыкать к новому состоянию", поэтому она старается активно заниматься. Тем не менее, актрису ждёт долгий восстановительный период."Предполагают, что до конца месяца я буду здесь, а потом будет долгий восстановительный период дома. Дальше - повторное исследование… В общем, требует внимания к себе эта проблема", - добавила Проклова.Ранее актриса говорила РИА Новости, что надеется выйти на сцену уже в марте.Елена Проклова - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. Известна по ролям в таких картинах, как "Мимино", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Капитанская дочка", "Снежная королева".
https://ria.ru/20220118/proklova-1768420888.html
https://ria.ru/20211203/urgant-1762064620.html
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елена проклова, новости культуры
12:02 23.01.2022 (обновлено: 12:11 23.01.2022)
Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта
Актрису Елену Проклову перевели из больницы в реабилитационный центр после инсульта
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Актриса Елена Проклова, перенесшая инсульт, рассказала РИА Новости, что ее состояние улучшается, а саму артистку перевели в реабилитационный центр.
Проклова была госпитализирована с инсультом в реанимацию, однако вскоре была переведена в обычную палату. Ранее продюсер и актер Леонид Дзюник сообщил РИА Новости, что артистка останется под наблюдением врачей на несколько недель.
"Спасибо, получше. Вот, перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью", - сказала Проклова в разговоре с РИА Новости.
По словам Прокловой
, необходимо делать "очень много физических упражнений, чтобы привыкать к новому состоянию", поэтому она старается активно заниматься. Тем не менее, актрису ждёт долгий восстановительный период.
"Предполагают, что до конца месяца я буду здесь, а потом будет долгий восстановительный период дома. Дальше - повторное исследование… В общем, требует внимания к себе эта проблема", - добавила Проклова.
Ранее актриса говорила РИА Новости, что надеется выйти на сцену уже в марте.
Елена Проклова - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. Известна по ролям в таких картинах, как "Мимино", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Капитанская дочка", "Снежная королева".