https://ria.ru/20220123/proklova-1769121883.html

Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта

Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта - РИА Новости, 23.01.2022

Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта

Актриса Елена Проклова, перенесшая инсульт, рассказала РИА Новости, что ее состояние улучшается, а саму артистку перевели в реабилитационный центр. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T12:02

2022-01-23T12:02

2022-01-23T12:11

культура

елена проклова

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735081765_0:580:2047:1731_1920x0_80_0_0_52aecc71cc770300b1d6478d2c2c10a3.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Актриса Елена Проклова, перенесшая инсульт, рассказала РИА Новости, что ее состояние улучшается, а саму артистку перевели в реабилитационный центр.Проклова была госпитализирована с инсультом в реанимацию, однако вскоре была переведена в обычную палату. Ранее продюсер и актер Леонид Дзюник сообщил РИА Новости, что артистка останется под наблюдением врачей на несколько недель."Спасибо, получше. Вот, перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью", - сказала Проклова в разговоре с РИА Новости.По словам Прокловой, необходимо делать "очень много физических упражнений, чтобы привыкать к новому состоянию", поэтому она старается активно заниматься. Тем не менее, актрису ждёт долгий восстановительный период."Предполагают, что до конца месяца я буду здесь, а потом будет долгий восстановительный период дома. Дальше - повторное исследование… В общем, требует внимания к себе эта проблема", - добавила Проклова.Ранее актриса говорила РИА Новости, что надеется выйти на сцену уже в марте.Елена Проклова - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. Известна по ролям в таких картинах, как "Мимино", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Капитанская дочка", "Снежная королева".

https://ria.ru/20220118/proklova-1768420888.html

https://ria.ru/20211203/urgant-1762064620.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

елена проклова, новости культуры