Проклова назвала Нину Ургант прекрасной актрисой с непростой судьбой

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Актриса Нина Ургант была прекрасной актрисой с непростой судьбой, сказала РИА Новости заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова.Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант скончалась 3 декабря в Петербурге на 93-м году жизни."Еще одна потеря, идут они одна за одной. Мы потеряли прекрасную актрису, которая абсолютно для всех людей много значит в этой жизни. Потрясающе сыгранные роли, непростая жизнь", - сказала Проклова.Актриса также выразила соболезнования всем, кто знал Ургант, в жизни или на экране. "Я выражаю свои соболезнования близким, родным и всем людям, которые ее любят и будут любить еще многие годы", - добавила Проклова.За годы работы на александринской сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей – Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976).
"Еще одна потеря, идут они одна за одной. Мы потеряли прекрасную актрису, которая абсолютно для всех людей много значит в этой жизни. Потрясающе сыгранные роли, непростая жизнь", - сказала Проклова.
Актриса также выразила соболезнования всем, кто знал Ургант, в жизни или на экране. "Я выражаю свои соболезнования близким, родным и всем людям, которые ее любят и будут любить еще многие годы", - добавила Проклова.
В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей — мать во "Вступлении", Люся ("Я родом из детства"), Нина Николаевна ("Вы мне писали").
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В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей — мать во "Вступлении", Люся ("Я родом из детства"), Нина Николаевна ("Вы мне писали").
Визитной карточкой Нины Ургант был образ бывшей фронтовой медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал". Эпизод, где актриса исполняет песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа", оказался одним из самых ярких и запоминающихся в картине, а мелодия ушла в народ и стала гимном Воздушно-десантных войск.
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Визитной карточкой Нины Ургант был образ бывшей фронтовой медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал". Эпизод, где актриса исполняет песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа", оказался одним из самых ярких и запоминающихся в картине, а мелодия ушла в народ и стала гимном Воздушно-десантных войск.
В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей — мать во "Вступлении", Люся ("Я родом из детства"), Нина Николаевна ("Вы мне писали").
Визитной карточкой Нины Ургант был образ бывшей фронтовой медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал". Эпизод, где актриса исполняет песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа", оказался одним из самых ярких и запоминающихся в картине, а мелодия ушла в народ и стала гимном Воздушно-десантных войск.
За годы работы на александринской сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.
В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей – Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976).
Кадр из фильма "Белорусский вокзал" (режиссер Андрей Смирнов, киностудия "Мосфильм"). Слева направо: актеры Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант и Всеволод Сафонов играют роли фронтовых друзей.
Артист Ролан Быков в роли Акакия Акакиевича Башмачкина в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Н.В. Гоголя. 1959 год. Режиссер Алексей Баталов. Киностудия "Ленфильм". (Справа - актриса Нина Ургант).
Кадр из художественного фильма "Мечтать и жить". Фильм снят на киностудии имени А. Довженко в 1975 году. Режиссер Юрий Ильенко. В главных ролях: Леонид Куравлев, Лариса Кадочникова, Родион Нахапетов, Галина Демчук, Нина Ургант.
Кадр из художественного фильма "Собственное мнение", снятого режиссером Юлием Карасиком в 1976 году на киностудии "Мосфильм". В роли Олимпиады - народная артистка РСФСР Нина Ургант, Петров - актер Владимир Меньшов, Татьяна - актриса Елена Проклова (слева направо).
Кадр из фильма "Белорусский вокзал" (режиссер Андрей Смирнов, киностудия "Мосфильм"). Слева направо: актеры Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант и Всеволод Сафонов играют роли фронтовых друзей.
Артист Ролан Быков в роли Акакия Акакиевича Башмачкина в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Н.В. Гоголя. 1959 год. Режиссер Алексей Баталов. Киностудия "Ленфильм". (Справа - актриса Нина Ургант).
Кадр из художественного фильма "Мечтать и жить". Фильм снят на киностудии имени А. Довженко в 1975 году. Режиссер Юрий Ильенко. В главных ролях: Леонид Куравлев, Лариса Кадочникова, Родион Нахапетов, Галина Демчук, Нина Ургант.
Кадр из художественного фильма "Собственное мнение", снятого режиссером Юлием Карасиком в 1976 году на киностудии "Мосфильм". В роли Олимпиады - народная артистка РСФСР Нина Ургант, Петров - актер Владимир Меньшов, Татьяна - актриса Елена Проклова (слева направо).
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