https://ria.ru/20211203/urgant-1762064620.html

Проклова назвала Нину Ургант прекрасной актрисой с непростой судьбой

Проклова назвала Нину Ургант прекрасной актрисой с непростой судьбой - РИА Новости, 03.12.2021

Проклова назвала Нину Ургант прекрасной актрисой с непростой судьбой

Актриса Нина Ургант была прекрасной актрисой с непростой судьбой, сказала РИА Новости заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:02

2021-12-03T17:02

2021-12-03T17:30

культура

санкт-петербург

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Актриса Нина Ургант была прекрасной актрисой с непростой судьбой, сказала РИА Новости заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова.Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант скончалась 3 декабря в Петербурге на 93-м году жизни."Еще одна потеря, идут они одна за одной. Мы потеряли прекрасную актрису, которая абсолютно для всех людей много значит в этой жизни. Потрясающе сыгранные роли, непростая жизнь", - сказала Проклова.Актриса также выразила соболезнования всем, кто знал Ургант, в жизни или на экране. "Я выражаю свои соболезнования близким, родным и всем людям, которые ее любят и будут любить еще многие годы", - добавила Проклова.За годы работы на александринской сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей – Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976).

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санкт-петербург, нина ургант, кино и сериалы, театр