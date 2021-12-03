https://ria.ru/20211203/urgant-1762041349.html

"Здесь птицы не поют"... Умерла Нина Ургант

"Здесь птицы не поют"... Умерла Нина Ургант - РИА Новости, 03.12.2021

"Здесь птицы не поют"... Умерла Нина Ургант

Народная артистка России, звезда "Белорусского вокзала" Нина Ургант ушла из жизни в возрасте 92 лет. Исполнительница и ее роли — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:29

2021-12-03T17:29

2021-12-03T18:09

фото

нина ургант

умерла нина ургант

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Народная артистка России, звезда "Белорусского вокзала" Нина Ургант ушла из жизни в возрасте 92 лет. Исполнительница и ее роли — в фотоленте Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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