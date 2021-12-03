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"Здесь птицы не поют"... Умерла Нина Ургант
"Здесь птицы не поют"... Умерла Нина Ургант - РИА Новости, 03.12.2021
"Здесь птицы не поют"... Умерла Нина Ургант
Народная артистка России, звезда "Белорусского вокзала" Нина Ургант ушла из жизни в возрасте 92 лет. Исполнительница и ее роли — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:29
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нина ургант
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Народная артистка России, звезда "Белорусского вокзала" Нина Ургант ушла из жизни в возрасте 92 лет. Исполнительница и ее роли — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, нина ургант, умерла нина ургант
17:29 03.12.2021 (обновлено: 18:09 03.12.2021)
 

"Здесь птицы не поют"... Умерла Нина Ургант

Читать ria.ru в
Народная артистка России, звезда "Белорусского вокзала" Нина Ургант ушла из жизни в возрасте 92 лет. Исполнительница и ее роли — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

На театральной сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов: от Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" до Раневской в "Вишневом саде" и королевы Гертруды в "Гамлете".

Актриса Нина Ургант
1 из 9

На театральной сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов: от Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" до Раневской в "Вишневом саде" и королевы Гертруды в "Гамлете".

© РИА Новости
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В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей — мать во "Вступлении", Люся ("Я родом из детства"), Нина Николаевна ("Вы мне писали").

Кадр из фильма Вступление
2 из 9

В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей — мать во "Вступлении", Люся ("Я родом из детства"), Нина Николаевна ("Вы мне писали").

© РИА Новости
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Визитной карточкой Нины Ургант был образ бывшей фронтовой медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал". Эпизод, где актриса исполняет песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа", оказался одним из самых ярких и запоминающихся в картине, а мелодия ушла в народ и стала гимном Воздушно-десантных войск.

Кадр из фильма Белорусский вокзал
3 из 9

Визитной карточкой Нины Ургант был образ бывшей фронтовой медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал". Эпизод, где актриса исполняет песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа", оказался одним из самых ярких и запоминающихся в картине, а мелодия ушла в народ и стала гимном Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости
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Ролан Быков и Нина Ургант в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Гоголя.

Артист Ролан Быков в роли Акакия Акакиевича Башмачкина в кинофильме Шинель по одноименной повести Н.В. Гоголя. Справа - актриса Нина Ургант
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Ролан Быков и Нина Ургант в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Гоголя.

© РИА Новости
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Важное место в репертуаре актрисы занимал современный репертуар. Она появлялась в таких фильмах и сериалах, как "Открытая книга", "Красавец-мужчина", "Воскресный папа", "Русские деньги".

Кадр из художественного фильма Собственное мнение
5 из 9

Важное место в репертуаре актрисы занимал современный репертуар. Она появлялась в таких фильмах и сериалах, как "Открытая книга", "Красавец-мужчина", "Воскресный папа", "Русские деньги".

© РИА Новости
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Последнюю кинороль Нина Ургант исполнила в 2008-м в картине "Азиат".

Кадр из художественного фильма Мечтать и жить
6 из 9

Последнюю кинороль Нина Ургант исполнила в 2008-м в картине "Азиат".

© РИА Новости
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Творчество Нины Ургант отмечено различными наградами. В 1976 году за работу в фильме "Премия" она была удостоена Госпремии СССР.

Нина Ургант в роли планового работника Милениной и народный артист Владимир Самойлов в роли управляющего трестом Батарцева в фильме Премия
7 из 9

Творчество Нины Ургант отмечено различными наградами. В 1976 году за работу в фильме "Премия" она была удостоена Госпремии СССР.

© РИА Новости
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Актриса была награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III (2006) степеней и орденом Почета.

Актриса Нина Ургант
8 из 9

Актриса была награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III (2006) степеней и орденом Почета.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В 2014 году за выдающийся вклад в развитие театрального искусства Нина Ургант стала обладателем "Золотой маски".

Актриса Нина Ургант с наградой За выдающийся вклад в развитие театрального искусства на церемонии вручения премии Золотая маска
9 из 9

В 2014 году за выдающийся вклад в развитие театрального искусства Нина Ургант стала обладателем "Золотой маски".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ФотоНина УргантУмерла Нина Ургант
 
 
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