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Шоубиз
https://ria.ru/20210628/buzova-1738877017.html
"То, что нужно": Проклова высказалась о Бузовой в спектакле МХАТа
"То, что нужно": Проклова высказалась о Бузовой в спектакле МХАТа - РИА Новости, 28.06.2021
"То, что нужно": Проклова высказалась о Бузовой в спектакле МХАТа
Елена Проклова высказалась об участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа. Своим мнением актриса поделилась в интервью "СтарХиту". РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:03
2021-06-28T12:03
шоубиз
елена проклова
мхат имени м. горького
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Елена Проклова высказалась об участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа. Своим мнением актриса поделилась в интервью "СтарХиту".Проклова отметила, что проработала в МХАТе 20 лет и хорошо понимает, как там относились к подбору труппы. Но с "личностью Ольги Бузовой" она знакома плохо и "никогда не интересовалась ею". Тем не менее артистка обратила внимание, что у теледивы нет актерского образования, а оно, по мнению Прокловой, нужно для работы в театре. "Мне вообще кажется, что тот, кто без образования выходит на большую сцену, — сильно рискует. Зритель, он такой — ошибок не прощает. А с другой стороны: кто знает, какие сейчас времена. Может, Ольга — это то, что нужно аудитории..." — размышляет Проклова. Актриса не пошла на спектакль с Бузовой. Проклова убеждена, что в театре "должны работать профессионалы" и не приемлет на большой сцене самодеятельность. Артистка уверяет, что ей нелегко оценить приглашение Бузовой в МХАТ. Однако не стала скрывать, что ее это все же не радует. По словам Прокловой, МХАТ — "это не тот театр, куда надо завлекать".Ольга Бузова играет певицу кабаре Беллу Шанталь в "Чудесном грузине". Премьера спектакля состоялась 11 и 12 июня. Ее участие в постановке спровоцировало скандал. Представители российского шоу-бизнеса разделились на два лагеря. Кто-то поддержал теледиву, как Марина Зудина. Но есть и те, кому не понравилось, что Ольга вышла на сцену МХАТа. Среди раскритиковавших решение взять Бузову на роль Шанталь оказался Сергей Безруков.
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елена проклова, мхат имени м. горького, ольга бузова

"То, что нужно": Проклова высказалась о Бузовой в спектакле МХАТа

12:03 28.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Виталий АньковОльга Бузова / Елена Проклова
Ольга Бузова / Елена Проклова - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Елена Проклова высказалась об участии Ольги Бузовой в постановке МХАТа. Своим мнением актриса поделилась в интервью "СтарХиту".
Проклова отметила, что проработала в МХАТе 20 лет и хорошо понимает, как там относились к подбору труппы. Но с "личностью Ольги Бузовой" она знакома плохо и "никогда не интересовалась ею". Тем не менее артистка обратила внимание, что у теледивы нет актерского образования, а оно, по мнению Прокловой, нужно для работы в театре.
"Мне вообще кажется, что тот, кто без образования выходит на большую сцену, — сильно рискует. Зритель, он такой — ошибок не прощает. А с другой стороны: кто знает, какие сейчас времена. Может, Ольга — это то, что нужно аудитории..." — размышляет Проклова.
Актриса не пошла на спектакль с Бузовой. Проклова убеждена, что в театре "должны работать профессионалы" и не приемлет на большой сцене самодеятельность.
Артистка уверяет, что ей нелегко оценить приглашение Бузовой в МХАТ. Однако не стала скрывать, что ее это все же не радует. По словам Прокловой, МХАТ — "это не тот театр, куда надо завлекать".
Ольга Бузова играет певицу кабаре Беллу Шанталь в "Чудесном грузине". Премьера спектакля состоялась 11 и 12 июня. Ее участие в постановке спровоцировало скандал. Представители российского шоу-бизнеса разделились на два лагеря. Кто-то поддержал теледиву, как Марина Зудина. Но есть и те, кому не понравилось, что Ольга вышла на сцену МХАТа. Среди раскритиковавших решение взять Бузову на роль Шанталь оказался Сергей Безруков.
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ШоубизЕлена ПрокловаМХАТ имени М. ГорькогоОльга Бузова
 
 
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