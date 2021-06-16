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Шоубиз
https://ria.ru/20210616/buzova-1737189474.html
Марина Зудина поддержала Ольгу Бузову
Марина Зудина поддержала Ольгу Бузову - РИА Новости, 16.06.2021
Марина Зудина поддержала Ольгу Бузову
Нужно сначала оценить игру Ольги Бузовой, а потом давать оценки, призвала Марина Зудина в интервью для Teleprogramma.pro. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-16T11:58
2021-06-16T12:04
шоубиз
театр
марина зудина
мхат имени м. горького
ольга бузова
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Нужно сначала оценить игру Ольги Бузовой, а потом давать оценки, призвала Марина Зудина в интервью для Teleprogramma.pro. Актриса призналась, что не знает, "в каком контексте" Бузова присутствует в спектакле МХАТа. Однако она уверена, что не исключено, что кому-то понравится, как сыграет Ольга. "Почему Бузова не может играть в театре, а кто-то является министром той отрасли, в которой все разваливается. Тот же актер Зеленский стал президентом, например", — говорит Марина Зудина. Актриса также поделилась, что видела Бузову в фильме, где теледива играла саму себя. Зудиной понравилось, что она с иронией относилась к своей роли. "Это было очень забавно, даже мило", — комментирует артистка. Ольга Бузова играет певицу кабаре Беллу Шанталь в "Чудесном грузине". Премьера постановки состоялась 11 и 12 июня. Участие Бузовой в спектакле МХАТа вызвало не мало споров в Сети. Сергей Безруков раскритиковал спектакль с Ольгой Бузовой. Он отметил, что постановка могла бы вызвать отчаяние у Константина Станиславского.Игру Ольги Бузовой прокомментировал и Станислав Садальский. Александр Семчев занял нейтральную позицию. Однако он не смог скрыть беспокойства по поводу будущего актеров из-за гонорара Бузовой. О том, сколько Бузова получит за роль, стало известно в начале июня.
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театр, марина зудина, мхат имени м. горького, ольга бузова

Марина Зудина поддержала Ольгу Бузову

11:58 16.06.2021 (обновлено: 12:04 16.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Евгений ОдиноковМарина Зудина и Ольга Бузова
Марина Зудина и Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Нужно сначала оценить игру Ольги Бузовой, а потом давать оценки, призвала Марина Зудина в интервью для Teleprogramma.pro.
"Можно относиться плохо, а вдруг она сыграет что-то гениальное? Если это талантливо, то какая разница, кто в этом принимает участие?" — считает Зудина.
Актриса призналась, что не знает, "в каком контексте" Бузова присутствует в спектакле МХАТа. Однако она уверена, что не исключено, что кому-то понравится, как сыграет Ольга.
"Почему Бузова не может играть в театре, а кто-то является министром той отрасли, в которой все разваливается. Тот же актер Зеленский стал президентом, например", — говорит Марина Зудина.
Актриса также поделилась, что видела Бузову в фильме, где теледива играла саму себя. Зудиной понравилось, что она с иронией относилась к своей роли. "Это было очень забавно, даже мило", — комментирует артистка.
"Может быть, Константин Богомолов мог бы позвать ее в какой-то из своих спектаклей, и это было бы уместно", — размышляет Марина Зудина.
Ольга Бузова играет певицу кабаре Беллу Шанталь в "Чудесном грузине". Премьера постановки состоялась 11 и 12 июня. Участие Бузовой в спектакле МХАТа вызвало не мало споров в Сети.
Сергей Безруков раскритиковал спектакль с Ольгой Бузовой. Он отметил, что постановка могла бы вызвать отчаяние у Константина Станиславского.
Игру Ольги Бузовой прокомментировал и Станислав Садальский.
Александр Семчев занял нейтральную позицию. Однако он не смог скрыть беспокойства по поводу будущего актеров из-за гонорара Бузовой. О том, сколько Бузова получит за роль, стало известно в начале июня.
Музыкальная премия Жара Music Awards - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 19:12Шоубиз
"Меня осуждают певицы, которых забыли", — Бузова резко ответила хейтерам
 
ШоубизТеатрМарина ЗудинаМХАТ имени М. ГорькогоОльга Бузова
 
 
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