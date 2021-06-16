https://ria.ru/20210616/buzova-1737189474.html

Марина Зудина поддержала Ольгу Бузову

Марина Зудина поддержала Ольгу Бузову - РИА Новости, 16.06.2021

Марина Зудина поддержала Ольгу Бузову

Нужно сначала оценить игру Ольги Бузовой, а потом давать оценки, призвала Марина Зудина в интервью для Teleprogramma.pro. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T11:58

2021-06-16T11:58

2021-06-16T12:04

шоубиз

театр

марина зудина

мхат имени м. горького

ольга бузова

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Нужно сначала оценить игру Ольги Бузовой, а потом давать оценки, призвала Марина Зудина в интервью для Teleprogramma.pro. Актриса призналась, что не знает, "в каком контексте" Бузова присутствует в спектакле МХАТа. Однако она уверена, что не исключено, что кому-то понравится, как сыграет Ольга. "Почему Бузова не может играть в театре, а кто-то является министром той отрасли, в которой все разваливается. Тот же актер Зеленский стал президентом, например", — говорит Марина Зудина. Актриса также поделилась, что видела Бузову в фильме, где теледива играла саму себя. Зудиной понравилось, что она с иронией относилась к своей роли. "Это было очень забавно, даже мило", — комментирует артистка. Ольга Бузова играет певицу кабаре Беллу Шанталь в "Чудесном грузине". Премьера постановки состоялась 11 и 12 июня. Участие Бузовой в спектакле МХАТа вызвало не мало споров в Сети. Сергей Безруков раскритиковал спектакль с Ольгой Бузовой. Он отметил, что постановка могла бы вызвать отчаяние у Константина Станиславского.Игру Ольги Бузовой прокомментировал и Станислав Садальский. Александр Семчев занял нейтральную позицию. Однако он не смог скрыть беспокойства по поводу будущего актеров из-за гонорара Бузовой. О том, сколько Бузова получит за роль, стало известно в начале июня.

https://ria.ru/20210609/buzova-1736338410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, марина зудина, мхат имени м. горького, ольга бузова