https://ria.ru/20210614/spektakl-1736910889.html

Садальский оценил спектакль с Бузовой

Садальский оценил спектакль с Бузовой - РИА Новости, 14.06.2021

Садальский оценил спектакль с Бузовой

Актер Станислав Садальский прокомментировал премьеру нового спектакля МХАТа имени Горького, в котором играет певица Ольга Бузова. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T03:31

2021-06-14T03:31

2021-06-14T03:31

культура

россия

мхат имени м. горького

станислав садальский

ольга бузова

эдуард бояков

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Актер Станислав Садальский прокомментировал премьеру нового спектакля МХАТа имени Горького, в котором играет певица Ольга Бузова.Ранее сообщалось, что худрук МХАТ Эдуард Бояков пригласил Бузову сыграть в спектакле о молодости Сталина "Чудесный грузин". Позже он заявил журналистам, что театр на этом "хайпанул". "Скажу сразу: Ольга не портила спектакль, была в образе, и даже в некоторых местах была недурственна", - написал Садальский в Instagram.Комментируя слова режиссера спектакля Ренаты Сотириади о 25 миллионах подписчиков у певицы, актер заявил, что эти миллионы пользователей "не знают, что такое театр, даже не подозревают о его существовании"."Была живая обезьянка – настоящая – на сцене, и я, конечно, смотрел только на нее. Еще Станиславский говорил, что переиграть на сцене детей и животных невозможно", - добавил артист.При этом Садальский отдельно отметил игру исполнителя роли молодого Сталина Георгия Иобадзе, выразив мнение, что тот "затмил всех".Как сообщала РИА Новости пресс-атташе театра Виктория Мусина-Пушкина, Бузова продолжит играть в спектакле в сентябре. При этом певица не принята в труппу театра, это приглашение на одну роль.

https://ria.ru/20210611/spektakl-1736630161.html

https://ria.ru/20210613/zyuganov-1736846625.html

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россия, мхат имени м. горького, станислав садальский, ольга бузова, эдуард бояков