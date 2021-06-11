Семчев озаботился будущим актеров из-за гонорара Бузовой во МХАТе
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Александр Семчев прокомментировал гонорар Бузовой за роль в спектакле МХАТа, сообщает Пятый канал.
Журналисты отмечают, что актер попытался занять нейтральную позицию по этому вопросу. Тем не менее он призвал распределять деньги между артистами справедливо.
"Ну а что делать, если люди на это ходят, смотрят, платят за это? Актерская профессия, на мой взгляд, и так нивелируется, находится в неуважении, а если еще и подобные случаи (происходят), то, по-моему, это печально. Я не считаю чужих денег. Если у администрации театра есть такая возможность, то почему не платить. Конечно, коллегам, наверное, обидно, она ведь человек, приглашенный в этот проект. У меня лично на их месте вопросы бы возникали — чем я хуже?" — говорит артист.
Пятый канал напомнил, что в России средняя зарплата штатных актеров театра — 30 тысяч рублей. Какой гонорар получит Бузова, стало известно ранее. В спектакле "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Сталина Ольга сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.
Семчев появится в новой постановке Константина Богомолова "Дядя Лева". На театральной сцене он сыграет Льва Евгеньевича Хоботова. Известность актеру принесли ленты "Железнодорожный романс", "Козленок в молоке", "Колхоз интертейнмент" и многие другие. В 2003 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста России.