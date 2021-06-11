Семчев озаботился будущим актеров из-за гонорара Бузовой во МХАТе

"Ну а что делать, если люди на это ходят, смотрят, платят за это? Актерская профессия, на мой взгляд, и так нивелируется, находится в неуважении, а если еще и подобные случаи (происходят), то, по-моему, это печально. Я не считаю чужих денег. Если у администрации театра есть такая возможность, то почему не платить. Конечно, коллегам, наверное, обидно, она ведь человек, приглашенный в этот проект. У меня лично на их месте вопросы бы возникали — чем я хуже?" — говорит артист.