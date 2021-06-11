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Шоубиз
https://ria.ru/20210611/buzova-1736639919.html
Семчев озаботился будущим актеров из-за гонорара Бузовой во МХАТе
Семчев озаботился будущим актеров из-за гонорара Бузовой во МХАТе - РИА Новости, 11.06.2021
Семчев озаботился будущим актеров из-за гонорара Бузовой во МХАТе
Александр Семчев прокомментировал гонорар Бузовой за роль в спектакле МХАТа, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T16:32
2021-06-11T16:32
муз-тв (премия)
иосиф сталин (джугашвили)
александр семчев (актер)
театр
мхат имени м. горького
константин богомолов
спектакль
шоубиз
ольга бузова
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Александр Семчев прокомментировал гонорар Бузовой за роль в спектакле МХАТа, сообщает Пятый канал. Журналисты отмечают, что актер попытался занять нейтральную позицию по этому вопросу. Тем не менее он призвал распределять деньги между артистами справедливо. Пятый канал напомнил, что в России средняя зарплата штатных актеров театра — 30 тысяч рублей. Какой гонорар получит Бузова, стало известно ранее. В спектакле "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Сталина Ольга сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.Семчев появится в новой постановке Константина Богомолова "Дядя Лева". На театральной сцене он сыграет Льва Евгеньевича Хоботова. Известность актеру принесли ленты "Железнодорожный романс", "Козленок в молоке", "Колхоз интертейнмент" и многие другие. В 2003 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста России.
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муз-тв (премия), иосиф сталин (джугашвили), александр семчев (актер), театр, мхат имени м. горького, константин богомолов, спектакль, ольга бузова

Семчев озаботился будущим актеров из-за гонорара Бузовой во МХАТе

16:32 11.06.2021
 
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей/РИА Новости/Рамиль Ситдиков Александр Семчев / Ольга Бузова
 Александр Семчев / Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей/РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Александр Семчев прокомментировал гонорар Бузовой за роль в спектакле МХАТа, сообщает Пятый канал.
Журналисты отмечают, что актер попытался занять нейтральную позицию по этому вопросу. Тем не менее он призвал распределять деньги между артистами справедливо.

"Ну а что делать, если люди на это ходят, смотрят, платят за это? Актерская профессия, на мой взгляд, и так нивелируется, находится в неуважении, а если еще и подобные случаи (происходят), то, по-моему, это печально. Я не считаю чужих денег. Если у администрации театра есть такая возможность, то почему не платить. Конечно, коллегам, наверное, обидно, она ведь человек, приглашенный в этот проект. У меня лично на их месте вопросы бы возникали — чем я хуже?" — говорит артист.

Пятый канал напомнил, что в России средняя зарплата штатных актеров театра — 30 тысяч рублей. Какой гонорар получит Бузова, стало известно ранее. В спектакле "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Сталина Ольга сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.
Семчев появится в новой постановке Константина Богомолова "Дядя Лева". На театральной сцене он сыграет Льва Евгеньевича Хоботова. Известность актеру принесли ленты "Железнодорожный романс", "Козленок в молоке", "Колхоз интертейнмент" и многие другие. В 2003 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста России.
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ШоубизМуз-ТВ (премия)Иосиф Сталин (Джугашвили)Александр Семчев (актер)ТеатрМХАТ имени М. ГорькогоКонстантин БогомоловСпектакльОльга Бузова
 
 
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