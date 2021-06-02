https://ria.ru/20210602/semchev-1735323323.html
Богомолов рассказал, из-за чего Семчев похудел на 100 килограммов
Богомолов рассказал, из-за чего Семчев похудел на 100 килограммов - РИА Новости, 02.06.2021
Богомолов рассказал, из-за чего Семчев похудел на 100 килограммов
Константин Богомолов раскрыл, ради чего почти на 100 килограммов похудел Александр Семчев. Об этом он рассказал в передаче "Вечерний Ургант". РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T19:21
2021-06-02T19:21
2021-06-02T19:21
диета
шоубиз
александр семчев (актер)
константин богомолов
иван ургант
спектакль
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Константин Богомолов раскрыл, ради чего почти на 100 килограммов похудел Александр Семчев. Об этом он рассказал в передаче "Вечерний Ургант". "Артист Семчев, когда репетировал комические роли, всегда мечтал сыграть драматическую роль. Короля Лира, например. Изнутри у него рвалось нечто очень трагическое. Видимо, этим и было мотивировано его радикальное похудение", — говорит Богомолов.На шоу Ивана Урганта режиссер и актер представили их совместный проект. Семчев играет Льва Евгеньевича Хоботова в новом спектакле Богомолова "Дядя Лева".Актер объяснил, как ему удалось избавиться от лишнего веса. Он отказался от диет, уменьшил порции и занимался спортом. Известность Александру Семчеву принесли ленты "Железнодорожный романс", "Козленок в молоке", "Колхоз интертейнмент" и многие другие. В 2003 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста России.
https://ria.ru/20210527/dolina-1734475451.html
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диета, александр семчев (актер), константин богомолов, иван ургант, спектакль