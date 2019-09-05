Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
Актер признался, что не прибегал к диетам, а просто уменьшил порции.
"Есть можно все, но понемногу. В моему случае, граммов по 300 за прием", – сказал он "КП".
По словам Семчева, он ел четыре-пять раз в день. Актер отметил, что во время похудения занимался физическими упражнениями и пил много воды. Он добавил, что раньше ему не удавалось сбросить лишний вес из-за лени и слабой мотивации. В этот раз он хотел "поменять профессиональные стереотипы" и расширить диапазон доступных ролей.
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Артист уверен, что без лишних килограммов ему стало гораздо легче жить.
"Иногда смотрю свои старые фотографии – и ужасаюсь. Это же было безобразно!" – заключил Семчев.
Актер Александр Семчев родился в 1969 году в Тверской области. На его счету более ста ролей в театре и кино. Популярность Семчеву принесли фильмы "Железнодорожный романс", "Козленок в молоке", "Колхоз интертейнмент" и другие. В 2003 году он получил звание Заслуженного артиста России.
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