Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.

Актер признался, что не прибегал к диетам, а просто уменьшил порции.

"Есть можно все, но понемногу. В моему случае, граммов по 300 за прием", – сказал он "КП".

По словам Семчева, он ел четыре-пять раз в день. Актер отметил, что во время похудения занимался физическими упражнениями и пил много воды. Он добавил, что раньше ему не удавалось сбросить лишний вес из-за лени и слабой мотивации. В этот раз он хотел "поменять профессиональные стереотипы" и расширить диапазон доступных ролей.

Артист уверен, что без лишних килограммов ему стало гораздо легче жить.

"Иногда смотрю свои старые фотографии – и ужасаюсь. Это же было безобразно!" – заключил Семчев.