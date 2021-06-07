Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210607/buzova-1735953696.html
Стал известен гонорар Бузовой за роль в спектакле про Сталина во МХАТ
Стал известен гонорар Бузовой за роль в спектакле про Сталина во МХАТ - РИА Новости, 07.06.2021
Стал известен гонорар Бузовой за роль в спектакле про Сталина во МХАТ
Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, стало известно, какой гонорар получит певица и телеведущая Ольга Бузова за роль в спектакле "Чудесный грузин" РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:03
2021-06-07T15:59
мхат имени м. горького
знаменитости
звезды
иосиф сталин (джугашвили)
культура
театр
новости культуры
ольга бузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727156891_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_d58de62c8a9b905f950345e8e583dea5.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, стало известно, какой гонорар получит певица и телеведущая Ольга Бузова за роль в спектакле "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Сталина Московского художественного академического театра имени Горького.В тексте договора, заключенного несколько дней назад между Бузовой и театром, указано: "Цена составляет 446 810 рублей 00 копеек". Ранее бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" сообщила на своей странице в инстаграме, что стала актрисой. Одна из самых востребованных знаменитостей отечественного шоу-бизнеса сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.На сайте театра уточняют, что спектакль "Чудесный грузин", который поставила Рената Сотириади, поднимет "острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя"."История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшен, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина", — говорится в описании постановки.
https://ria.ru/20210224/modern-1598391776.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727156891_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_a34fb906da6e4d585eb493a97ea337c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мхат имени м. горького, знаменитости, звезды, иосиф сталин (джугашвили), театр, новости культуры, ольга бузова

Стал известен гонорар Бузовой за роль в спектакле про Сталина во МХАТ

11:03 07.06.2021 (обновлено: 15:59 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевица и телеведущая Ольга Бузова
Певица и телеведущая Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, стало известно, какой гонорар получит певица и телеведущая Ольга Бузова за роль в спектакле "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Сталина Московского художественного академического театра имени Горького.
В тексте договора, заключенного несколько дней назад между Бузовой и театром, указано: "Цена составляет 446 810 рублей 00 копеек".
Ранее бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" сообщила на своей странице в инстаграме, что стала актрисой.
"Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького. Премьера нашего спектакля "Чудесный грузин" состоится уже 11 и 12 июня", — написала она.
Одна из самых востребованных знаменитостей отечественного шоу-бизнеса сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.
На сайте театра уточняют, что спектакль "Чудесный грузин", который поставила Рената Сотириади, поднимет "острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя".
"История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшен, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина", — говорится в описании постановки.
Прогон спектакля Женитьба в театре Модерн - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 08:00Культура
Полный "Модерн": как Лолита у Юрия Грымова сыграла
 
КультураМХАТ имени М. ГорькогоЗнаменитостизвездыИосиф Сталин (Джугашвили)ТеатрНовости культурыОльга Бузова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат сообщил об ускорении инфляции на продукты питания
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния