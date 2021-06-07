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Стал известен гонорар Бузовой за роль в спектакле про Сталина во МХАТ
Стал известен гонорар Бузовой за роль в спектакле про Сталина во МХАТ - РИА Новости, 07.06.2021
Стал известен гонорар Бузовой за роль в спектакле про Сталина во МХАТ
Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, стало известно, какой гонорар получит певица и телеведущая Ольга Бузова за роль в спектакле "Чудесный грузин" РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:03
2021-06-07T11:03
2021-06-07T15:59
мхат имени м. горького
знаменитости
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иосиф сталин (джугашвили)
культура
театр
новости культуры
ольга бузова
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, стало известно, какой гонорар получит певица и телеведущая Ольга Бузова за роль в спектакле "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Сталина Московского художественного академического театра имени Горького.В тексте договора, заключенного несколько дней назад между Бузовой и театром, указано: "Цена составляет 446 810 рублей 00 копеек". Ранее бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" сообщила на своей странице в инстаграме, что стала актрисой. Одна из самых востребованных знаменитостей отечественного шоу-бизнеса сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.На сайте театра уточняют, что спектакль "Чудесный грузин", который поставила Рената Сотириади, поднимет "острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя"."История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшен, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина", — говорится в описании постановки.
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РИА Новости
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мхат имени м. горького, знаменитости, звезды, иосиф сталин (джугашвили), театр, новости культуры, ольга бузова
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Из документов, опубликованных
на сайте госзакупок, стало известно, какой гонорар получит певица и телеведущая Ольга Бузова за роль в спектакле "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Сталина Московского художественного академического театра имени Горького.
В тексте договора, заключенного несколько дней назад между Бузовой и театром, указано: "Цена составляет 446 810 рублей 00 копеек".
Ранее бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" сообщила
на своей странице в инстаграме, что стала актрисой.
"Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького. Премьера нашего спектакля "Чудесный грузин" состоится уже 11 и 12 июня", — написала она.
Одна из самых востребованных знаменитостей отечественного шоу-бизнеса сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.
На сайте театра уточняют, что спектакль "Чудесный грузин", который поставила Рената Сотириади, поднимет "острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя".
"История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшен, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина", — говорится в описании постановки.