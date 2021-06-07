https://ria.ru/20210607/buzova-1735953696.html

Стал известен гонорар Бузовой за роль в спектакле про Сталина во МХАТ

Стал известен гонорар Бузовой за роль в спектакле про Сталина во МХАТ - РИА Новости, 07.06.2021

Стал известен гонорар Бузовой за роль в спектакле про Сталина во МХАТ

Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, стало известно, какой гонорар получит певица и телеведущая Ольга Бузова за роль в спектакле "Чудесный грузин" РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:03

2021-06-07T11:03

2021-06-07T15:59

мхат имени м. горького

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театр

новости культуры

ольга бузова

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, стало известно, какой гонорар получит певица и телеведущая Ольга Бузова за роль в спектакле "Чудесный грузин" о молодости Иосифа Сталина Московского художественного академического театра имени Горького.В тексте договора, заключенного несколько дней назад между Бузовой и театром, указано: "Цена составляет 446 810 рублей 00 копеек". Ранее бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" сообщила на своей странице в инстаграме, что стала актрисой. Одна из самых востребованных знаменитостей отечественного шоу-бизнеса сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.На сайте театра уточняют, что спектакль "Чудесный грузин", который поставила Рената Сотириади, поднимет "острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя"."История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшен, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина", — говорится в описании постановки.

https://ria.ru/20210224/modern-1598391776.html

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мхат имени м. горького, знаменитости, звезды, иосиф сталин (джугашвили), театр, новости культуры, ольга бузова