https://ria.ru/20210606/buzova-1735884071.html
Бузова стала актрисой МХАТ имени Горького
Бузова стала актрисой МХАТ имени Горького - РИА Новости, 06.06.2021
Бузова стала актрисой МХАТ имени Горького
Певица и телеведущая Ольга Бузова сыграет в спектакле Московского художественного театра имени Горького (МХАТ) "Чудесный грузин", посвященном молодости Иосифа... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T16:26
2021-06-06T16:26
2021-06-06T16:28
культура
новости культуры
культура
мхат имени м. горького
иосиф сталин (джугашвили)
ольга бузова
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596845585_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_3ed14ddd108d2f9d98d33c2d71475d6f.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова сыграет в спектакле Московского художественного театра имени Горького (МХАТ) "Чудесный грузин", посвященном молодости Иосифа Сталина, премьера состоится 11 и 12 июня, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.Как уточняется на сайте театра, спектакль "Чудесный грузин" поднимет "острую, провокационную, опасную тему – молодость вождя"."История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина", - говорится в описании спектакля, режиссёром-постановщиком которого выступила Рената Сотириади.
https://radiosputnik.ria.ru/20210606/buzova-1735861321.html
батуми
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596845585_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a65e263ea50808675faf71df80d54720.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, мхат имени м. горького, иосиф сталин (джугашвили), ольга бузова, батуми