https://ria.ru/20210606/buzova-1735884071.html

Бузова стала актрисой МХАТ имени Горького

Бузова стала актрисой МХАТ имени Горького - РИА Новости, 06.06.2021

Бузова стала актрисой МХАТ имени Горького

Певица и телеведущая Ольга Бузова сыграет в спектакле Московского художественного театра имени Горького (МХАТ) "Чудесный грузин", посвященном молодости Иосифа... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T16:26

2021-06-06T16:26

2021-06-06T16:28

культура

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культура

мхат имени м. горького

иосиф сталин (джугашвили)

ольга бузова

батуми

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова сыграет в спектакле Московского художественного театра имени Горького (МХАТ) "Чудесный грузин", посвященном молодости Иосифа Сталина, премьера состоится 11 и 12 июня, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.Как уточняется на сайте театра, спектакль "Чудесный грузин" поднимет "острую, провокационную, опасную тему – молодость вождя"."История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина", - говорится в описании спектакля, режиссёром-постановщиком которого выступила Рената Сотириади.

https://radiosputnik.ria.ru/20210606/buzova-1735861321.html

батуми

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культура, новости культуры, мхат имени м. горького, иосиф сталин (джугашвили), ольга бузова, батуми