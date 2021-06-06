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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210606/buzova-1735884071.html
Бузова стала актрисой МХАТ имени Горького
Бузова стала актрисой МХАТ имени Горького - РИА Новости, 06.06.2021
Бузова стала актрисой МХАТ имени Горького
Певица и телеведущая Ольга Бузова сыграет в спектакле Московского художественного театра имени Горького (МХАТ) "Чудесный грузин", посвященном молодости Иосифа... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T16:26
2021-06-06T16:28
культура
новости культуры
культура
мхат имени м. горького
иосиф сталин (джугашвили)
ольга бузова
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова сыграет в спектакле Московского художественного театра имени Горького (МХАТ) "Чудесный грузин", посвященном молодости Иосифа Сталина, премьера состоится 11 и 12 июня, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.Как уточняется на сайте театра, спектакль "Чудесный грузин" поднимет "острую, провокационную, опасную тему – молодость вождя"."История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина", - говорится в описании спектакля, режиссёром-постановщиком которого выступила Рената Сотириади.
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культура, новости культуры, мхат имени м. горького, иосиф сталин (джугашвили), ольга бузова, батуми

Бузова стала актрисой МХАТ имени Горького

16:26 06.06.2021 (обновлено: 16:28 06.06.2021)
 
© Фото : Instagram Ольги БузовойОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© Фото : Instagram Ольги Бузовой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова сыграет в спектакле Московского художественного театра имени Горького (МХАТ) "Чудесный грузин", посвященном молодости Иосифа Сталина, премьера состоится 11 и 12 июня, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького… Премьера нашего спектакля "Чудесный грузин" состоится уже 11 и 12 июня.

Музыкальная премия Жара Music Awards
Ольга Бузова
Как уточняется на сайте театра, спектакль "Чудесный грузин" поднимет "острую, провокационную, опасную тему – молодость вождя".
"История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина", - говорится в описании спектакля, режиссёром-постановщиком которого выступила Рената Сотириади.
Певица Ольга Бузова на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
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КультураКультураНовости культурыМХАТ имени М. ГорькогоИосиф Сталин (Джугашвили)Ольга БузоваБатуми
 
 
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