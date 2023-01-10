https://ria.ru/20230110/proklova-1843960961.html
Елена Проклова рассказала о перенесенной операции на ноге
Елена Проклова рассказала о перенесенной операции на ноге - РИА Новости, 10.01.2023
Елена Проклова рассказала о перенесенной операции на ноге
Российская актриса Елена Проклова рассказала РИА Новости о перенесенной операции. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T17:43
2023-01-10T17:43
2023-01-10T17:43
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новости культуры
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская актриса Елена Проклова рассказала РИА Новости о перенесенной операции.Она уточнила, что подвернула ногу на репетиции в Крыму и, несмотря на боль, отыграла постановку. На следующий день в больнице ей диагностировали перелом со смещением и наложили гипс. По словам артистки, она приняла участие в пяти спектаклях на коляске, и затем, в Москве, в Боткинской больнице, ей сделали операцию. "Борюсь за свое здоровье, потому что у меня с 16 числа должны начаться репетиции новой пьесы. Мы договорились, что будет каталка и репетировать буду в ней. А в феврале начинаются длительные гастроли, спектакли... Я прошусь побыстрее, я готова хоть завтра уйти. Знаете, дома и стены лечат... ", — сказала собеседница агентства. Она также рассказала, что ее навещают родственники и звонят поклонники.
https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843916073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, елена проклова, знаменитости
Культура, Новости культуры, Елена Проклова, Знаменитости
Елена Проклова рассказала о перенесенной операции на ноге
Елена Проклова рассказала об операции на ноге, поврежденной на репетиции
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская актриса Елена Проклова рассказала РИА Новости о перенесенной операции.
Она уточнила, что подвернула ногу на репетиции в Крыму и, несмотря на боль, отыграла постановку. На следующий день в больнице ей диагностировали перелом со смещением и наложили гипс.
По словам артистки, она приняла участие в пяти спектаклях на коляске, и затем, в Москве, в Боткинской больнице, ей сделали операцию.
"Борюсь за свое здоровье, потому что у меня с 16 числа должны начаться репетиции новой пьесы. Мы договорились, что будет каталка и репетировать буду в ней. А в феврале начинаются длительные гастроли, спектакли... Я прошусь побыстрее, я готова хоть завтра уйти. Знаете, дома и стены лечат... ", — сказала собеседница агентства.
Она также рассказала, что ее навещают родственники и звонят поклонники.