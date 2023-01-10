https://ria.ru/20230110/proklova-1843960961.html

Елена Проклова рассказала о перенесенной операции на ноге

Елена Проклова рассказала о перенесенной операции на ноге - РИА Новости, 10.01.2023

Елена Проклова рассказала о перенесенной операции на ноге

Российская актриса Елена Проклова рассказала РИА Новости о перенесенной операции. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:43

2023-01-10T17:43

2023-01-10T17:43

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская актриса Елена Проклова рассказала РИА Новости о перенесенной операции.Она уточнила, что подвернула ногу на репетиции в Крыму и, несмотря на боль, отыграла постановку. На следующий день в больнице ей диагностировали перелом со смещением и наложили гипс. По словам артистки, она приняла участие в пяти спектаклях на коляске, и затем, в Москве, в Боткинской больнице, ей сделали операцию. "Борюсь за свое здоровье, потому что у меня с 16 числа должны начаться репетиции новой пьесы. Мы договорились, что будет каталка и репетировать буду в ней. А в феврале начинаются длительные гастроли, спектакли... Я прошусь побыстрее, я готова хоть завтра уйти. Знаете, дома и стены лечат... ", — сказала собеседница агентства. Она также рассказала, что ее навещают родственники и звонят поклонники.

https://ria.ru/20230110/mikhalkov-1843916073.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, елена проклова, знаменитости