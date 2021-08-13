https://ria.ru/20210813/proklova-1745611513.html

Лиза Арзамасова высказалась о харассменте и заявлении Елены Прокловой

Лиза Арзамасова высказалась о харассменте и заявлении Елены Прокловой - РИА Новости, 13.08.2021

Лиза Арзамасова высказалась о харассменте и заявлении Елены Прокловой

Лиза Арзамасова высказалась о харассменте и заявлении Елены Прокловой. Размышлениями она поделилась с журналисткой Аленой Жигаловой. РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:05

2021-08-13T16:05

2021-08-13T16:05

шоубиз

елена проклова

елизавета арзамасова

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Лиза Арзамасова высказалась о харассменте и заявлении Елены Прокловой. Размышлениями она поделилась с журналисткой Аленой Жигаловой.Артистка уверяет, что никогда не сталкивалась с харассментом и не получала нескромных намеков со стороны коллег."Я не исключаю возникновения симпатии между мужчиной и женщиной, когда они увлечены работой. Сколько мы знаем чудесных пар, которые так складывались", — заметила Арзамасова.Журналистка поинтересовалась мнением Лизы о скандале вокруг Елены Прокловой. В ответ жена Авербуха заверила ее, что не знает подробностей этой истории и поэтому не может судить о ней. Арзамасова отметила, что, по ее мнению, люди иногда делают откровенные заявления о своей личной жизни, потому что хотят на своем примере предостеречь других от ошибок. "Либо человек рассказывал о чем-то личном, как он видит эту ситуацию, а потом жалел об этом. Такое тоже много раз случалось", — говорит Арзамасова.Актриса также считает, что не может сказать, насколько правильно спустя много лет обвинять другого человека в домогательствах. "Я пока не пришла к ответу на этот вопрос. Все зависит от конкретной ситуации", — рассказывает Лиза.В апреле вышел выпуск программы НТВ "Секрет на миллион", в нем Елена Проклова рассказала, что в 12 лет к ней приставал один из режиссеров картины, в которой она в то время снималась. В 15 лет она стала жертвой домогательств известного актера, имя которого ведущая не назвала. В течение двух лет мужчина приставал к ней и развращал. Позже она объяснила, почему долгое время не говорила о произошедшем.

https://ria.ru/20210719/proklova-1741886485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена проклова, елизавета арзамасова, звезды, знаменитости