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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210813/proklova-1745611513.html
Лиза Арзамасова высказалась о харассменте и заявлении Елены Прокловой
Лиза Арзамасова высказалась о харассменте и заявлении Елены Прокловой - РИА Новости, 13.08.2021
Лиза Арзамасова высказалась о харассменте и заявлении Елены Прокловой
Лиза Арзамасова высказалась о харассменте и заявлении Елены Прокловой. Размышлениями она поделилась с журналисткой Аленой Жигаловой. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T16:05
2021-08-13T16:05
шоубиз
елена проклова
елизавета арзамасова
звезды
знаменитости
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Лиза Арзамасова высказалась о харассменте и заявлении Елены Прокловой. Размышлениями она поделилась с журналисткой Аленой Жигаловой.Артистка уверяет, что никогда не сталкивалась с харассментом и не получала нескромных намеков со стороны коллег."Я не исключаю возникновения симпатии между мужчиной и женщиной, когда они увлечены работой. Сколько мы знаем чудесных пар, которые так складывались", — заметила Арзамасова.Журналистка поинтересовалась мнением Лизы о скандале вокруг Елены Прокловой. В ответ жена Авербуха заверила ее, что не знает подробностей этой истории и поэтому не может судить о ней. Арзамасова отметила, что, по ее мнению, люди иногда делают откровенные заявления о своей личной жизни, потому что хотят на своем примере предостеречь других от ошибок. "Либо человек рассказывал о чем-то личном, как он видит эту ситуацию, а потом жалел об этом. Такое тоже много раз случалось", — говорит Арзамасова.Актриса также считает, что не может сказать, насколько правильно спустя много лет обвинять другого человека в домогательствах. "Я пока не пришла к ответу на этот вопрос. Все зависит от конкретной ситуации", — рассказывает Лиза.В апреле вышел выпуск программы НТВ "Секрет на миллион", в нем Елена Проклова рассказала, что в 12 лет к ней приставал один из режиссеров картины, в которой она в то время снималась. В 15 лет она стала жертвой домогательств известного актера, имя которого ведущая не назвала. В течение двух лет мужчина приставал к ней и развращал. Позже она объяснила, почему долгое время не говорила о произошедшем.
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елена проклова, елизавета арзамасова, звезды, знаменитости
16:05 13.08.2021
 

Лиза Арзамасова высказалась о харассменте и заявлении Елены Прокловой

© РИА Новости / Максим БлиновАктриса Елизавета Арзамасова выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
Актриса Елизавета Арзамасова выступает на вечере Шоу саксофонов - от баса до сакселло в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Лиза Арзамасова высказалась о харассменте и заявлении Елены Прокловой. Размышлениями она поделилась с журналисткой Аленой Жигаловой.
Артистка уверяет, что никогда не сталкивалась с харассментом и не получала нескромных намеков со стороны коллег.
"Я не исключаю возникновения симпатии между мужчиной и женщиной, когда они увлечены работой. Сколько мы знаем чудесных пар, которые так складывались", — заметила Арзамасова.
Журналистка поинтересовалась мнением Лизы о скандале вокруг Елены Прокловой. В ответ жена Авербуха заверила ее, что не знает подробностей этой истории и поэтому не может судить о ней.
Арзамасова отметила, что, по ее мнению, люди иногда делают откровенные заявления о своей личной жизни, потому что хотят на своем примере предостеречь других от ошибок. "Либо человек рассказывал о чем-то личном, как он видит эту ситуацию, а потом жалел об этом. Такое тоже много раз случалось", — говорит Арзамасова.
Актриса также считает, что не может сказать, насколько правильно спустя много лет обвинять другого человека в домогательствах.
"Я пока не пришла к ответу на этот вопрос. Все зависит от конкретной ситуации", — рассказывает Лиза.
В апреле вышел выпуск программы НТВ "Секрет на миллион", в нем Елена Проклова рассказала, что в 12 лет к ней приставал один из режиссеров картины, в которой она в то время снималась. В 15 лет она стала жертвой домогательств известного актера, имя которого ведущая не назвала. В течение двух лет мужчина приставал к ней и развращал. Позже она объяснила, почему долгое время не говорила о произошедшем.
Заслуженная артистка РФ Елена Проклова - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 17:17Шоубиз
Елену Проклову обвинили в домогательствах
 
ШоубизЕлена ПрокловаЕлизавета АрзамасовазвездыЗнаменитости
 
 
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