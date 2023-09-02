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Путин поздравил Проклову с юбилеем - РИА Новости, 02.09.2023
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Культура
 
11:22 02.09.2023
https://ria.ru/20230902/proklova-1893816254.html
Путин поздравил Проклову с юбилеем
Путин поздравил Проклову с юбилеем - РИА Новости, 02.09.2023
Путин поздравил Проклову с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой актрису театра и кино, заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову с 70-летием, отметив, что обаяние и... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T11:22
2023-09-02T11:22
культура
елена проклова
владимир путин
россия
театр
кино и сериалы
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой актрису театра и кино, заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову с 70-летием, отметив, что обаяние и творческий потенциал помогли актрисе достичь успеха в профессии. Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Елена Игоревна Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. &quot;Уважаемая Елена Игоревна! Поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения. Щедрый талант, обаяние и богатый творческий потенциал помогли Вам состояться в профессии, создать целую галерею ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе, добиться успеха на телевидении, а главное, заслужить искреннюю любовь зрителей. Желаю Вам здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения&quot;, - говорится в телеграмме на сайте Кремля.
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елена проклова, владимир путин, россия, театр, кино и сериалы
Культура, Елена Проклова, Владимир Путин, Россия, Театр, Кино и сериалы
Путин поздравил Проклову с юбилеем

Путин поздравил актрису Проклову с 70-летием, отметив ее талант и обаяние

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕлена Проклова в спектакле в Московском театре "Школа современной пьесы"
Елена Проклова в спектакле в Московском театре Школа современной пьесы - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Елена Проклова в спектакле в Московском театре "Школа современной пьесы". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой актрису театра и кино, заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову с 70-летием, отметив, что обаяние и творческий потенциал помогли актрисе достичь успеха в профессии.
Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Елена Игоревна Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве.
«

"Уважаемая Елена Игоревна! Поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения. Щедрый талант, обаяние и богатый творческий потенциал помогли Вам состояться в профессии, создать целую галерею ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе, добиться успеха на телевидении, а главное, заслужить искреннюю любовь зрителей. Желаю Вам здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения", - говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Заслуженная артистка России Елена Проклова - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Биография Елены Прокловой
00:43
 
КультураЕлена ПрокловаВладимир ПутинРоссияТеатрКино и сериалы
 
 
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