https://ria.ru/20230902/proklova-1893816254.html
Путин поздравил Проклову с юбилеем
Путин поздравил Проклову с юбилеем - РИА Новости, 02.09.2023
Путин поздравил Проклову с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой актрису театра и кино, заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову с 70-летием, отметив, что обаяние и... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T11:22
2023-09-02T11:22
2023-09-02T11:22
культура
елена проклова
владимир путин
россия
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кино и сериалы
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой актрису театра и кино, заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову с 70-летием, отметив, что обаяние и творческий потенциал помогли актрисе достичь успеха в профессии. Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Елена Игоревна Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. "Уважаемая Елена Игоревна! Поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения. Щедрый талант, обаяние и богатый творческий потенциал помогли Вам состояться в профессии, создать целую галерею ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе, добиться успеха на телевидении, а главное, заслужить искреннюю любовь зрителей. Желаю Вам здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения", - говорится в телеграмме на сайте Кремля.
https://ria.ru/20230902/proklova-1893422773.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена проклова, владимир путин, россия, театр, кино и сериалы
Культура, Елена Проклова, Владимир Путин, Россия, Театр, Кино и сериалы
Путин поздравил Проклову с юбилеем
Путин поздравил актрису Проклову с 70-летием, отметив ее талант и обаяние