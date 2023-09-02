https://ria.ru/20230902/proklova-1893816254.html

Путин поздравил Проклову с юбилеем

Путин поздравил Проклову с юбилеем - РИА Новости, 02.09.2023

Путин поздравил Проклову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой актрису театра и кино, заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову с 70-летием, отметив, что обаяние и... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T11:22

2023-09-02T11:22

2023-09-02T11:22

культура

елена проклова

владимир путин

россия

театр

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893815226_0:122:3210:1928_1920x0_80_0_0_13b7829fa4b4d4ef3ae904b954b092d0.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил телеграммой актрису театра и кино, заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову с 70-летием, отметив, что обаяние и творческий потенциал помогли актрисе достичь успеха в профессии. Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Елена Игоревна Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. "Уважаемая Елена Игоревна! Поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения. Щедрый талант, обаяние и богатый творческий потенциал помогли Вам состояться в профессии, создать целую галерею ярких, незабываемых работ в театре и кинематографе, добиться успеха на телевидении, а главное, заслужить искреннюю любовь зрителей. Желаю Вам здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения", - говорится в телеграмме на сайте Кремля.

https://ria.ru/20230902/proklova-1893422773.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

елена проклова, владимир путин, россия, театр, кино и сериалы