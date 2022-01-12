https://ria.ru/20220112/proklova-1767449934.html
Елена Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта
Елена Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта - РИА Новости, 12.01.2022
Елена Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта
Народная артистка РСФСР Елена Проклова, пережившая инсульт, чувствует себя лучше и проходит терапию, сообщила сама актриса РИА Новости. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T10:38
2022-01-12T10:38
2022-01-12T10:44
елена проклова
рсфср
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Елена Проклова, пережившая инсульт, чувствует себя лучше и проходит терапию, сообщила сама актриса РИА Новости.Накануне продюсер и актер Леонид Дзюник сообщал РИА Новости, что актрису перевели из реанимации в палату и будут наблюдать несколько недель. В свою очередь, актер Руслан Банковский подтвердил эту информацию, добавив, что она находится в отдельной палате в отделении нейрохирургии."Спасибо большое за внимание вам всем. Мне получше! Врачи потрясающие, прохожу терапию, думаю, все будет хорошо", - сказала Проклова РИА Новости.Елена Проклова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. Известна по ролям в таких картинах, как "Мимино", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Капитанская дочка", "Снежная королева".
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елена проклова, рсфср
10:38 12.01.2022 (обновлено: 10:44 12.01.2022)
Елена Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта
Актриса Елена Проклова после инсульта: чувствую себя лучше, прохожу терапию
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Народная артистка РСФСР Елена Проклова
, пережившая инсульт, чувствует себя лучше и проходит терапию, сообщила сама актриса РИА Новости.
Накануне продюсер и актер Леонид Дзюник сообщал РИА Новости, что актрису перевели из реанимации в палату и будут наблюдать несколько недель. В свою очередь, актер Руслан Банковский подтвердил эту информацию, добавив, что она находится в отдельной палате в отделении нейрохирургии.
"Спасибо большое за внимание вам всем. Мне получше! Врачи потрясающие, прохожу терапию, думаю, все будет хорошо", - сказала Проклова РИА Новости.
Елена Проклова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. Известна по ролям в таких картинах, как "Мимино", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Капитанская дочка", "Снежная королева".