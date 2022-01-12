https://ria.ru/20220112/proklova-1767449934.html

Елена Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта

Елена Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта - РИА Новости, 12.01.2022

Елена Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта

Народная артистка РСФСР Елена Проклова, пережившая инсульт, чувствует себя лучше и проходит терапию, сообщила сама актриса РИА Новости. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T10:38

2022-01-12T10:38

2022-01-12T10:44

елена проклова

рсфср

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Елена Проклова, пережившая инсульт, чувствует себя лучше и проходит терапию, сообщила сама актриса РИА Новости.Накануне продюсер и актер Леонид Дзюник сообщал РИА Новости, что актрису перевели из реанимации в палату и будут наблюдать несколько недель. В свою очередь, актер Руслан Банковский подтвердил эту информацию, добавив, что она находится в отдельной палате в отделении нейрохирургии."Спасибо большое за внимание вам всем. Мне получше! Врачи потрясающие, прохожу терапию, думаю, все будет хорошо", - сказала Проклова РИА Новости.Елена Проклова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. Известна по ролям в таких картинах, как "Мимино", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Капитанская дочка", "Снежная королева".

https://ria.ru/20220112/kuravlev-1767450363.html

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елена проклова, рсфср