https://ria.ru/20220118/proklova-1768320733.html

Актриса Проклова рассказала о самочувствии после инсульта

Актриса Проклова рассказала о самочувствии после инсульта - РИА Новости, 18.01.2022

Актриса Проклова рассказала о самочувствии после инсульта

Актриса Елена Проклова, перенесшая инсульт, чувствует себя лучше и надеется на выписку через две недели, рассказала артистка РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T10:54

2022-01-18T10:54

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культура

елена проклова

кино и сериалы

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Актриса Елена Проклова, перенесшая инсульт, чувствует себя лучше и надеется на выписку через две недели, рассказала артистка РИА Новости.Проклова была госпитализирована с инсультом в реанимацию, однако вскоре была переведена в обычную палату. Ранее продюсер и актер Леонид Дзюник сообщил РИА Новости, что артистка останется под наблюдением врачей на несколько недель.Елена Проклова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. Известна по ролям в таких картинах, как "Мимино", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Капитанская дочка", "Снежная королева".

https://rsport.ria.ru/20220110/insult-1765325974.html

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елена проклова, кино и сериалы, россия