https://ria.ru/20220118/proklova-1768320733.html
Актриса Проклова рассказала о самочувствии после инсульта
Актриса Проклова рассказала о самочувствии после инсульта - РИА Новости, 18.01.2022
Актриса Проклова рассказала о самочувствии после инсульта
Актриса Елена Проклова, перенесшая инсульт, чувствует себя лучше и надеется на выписку через две недели, рассказала артистка РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:54
2022-01-18T10:54
2022-01-18T11:10
культура
елена проклова
кино и сериалы
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Актриса Елена Проклова, перенесшая инсульт, чувствует себя лучше и надеется на выписку через две недели, рассказала артистка РИА Новости.Проклова была госпитализирована с инсультом в реанимацию, однако вскоре была переведена в обычную палату. Ранее продюсер и актер Леонид Дзюник сообщил РИА Новости, что артистка останется под наблюдением врачей на несколько недель.Елена Проклова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. Известна по ролям в таких картинах, как "Мимино", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Капитанская дочка", "Снежная королева".
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елена проклова, кино и сериалы, россия
10:54 18.01.2022 (обновлено: 11:10 18.01.2022)
Актриса Проклова рассказала о самочувствии после инсульта
Перенесшая инсульт актриса Елена Проклова надеется на выписку из больницы через две недели