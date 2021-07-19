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Шоубиз
https://ria.ru/20210719/proklova-1741886485.html
Елену Проклову обвинили в домогательствах
Елену Проклову обвинили в домогательствах - РИА Новости, 19.07.2021
Елену Проклову обвинили в домогательствах
Елену Проклову обвинили в домогательствах. Молодой человек, к которому она якобы приставала, рассказал об этом в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир"... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T17:17
2021-07-19T17:17
шоубиз
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звезды
елена проклова
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Елену Проклову обвинили в домогательствах. Молодой человек, к которому она якобы приставала, рассказал об этом в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Отрывок из передачи ведущий шоу опубликовал в сторис своего микроблога. "Начинаю растягивать ей платье, тянет руки ниже, одергиваю ее", — вспоминает молодой человек. Мужчина уверяет, что это произошло пару лет назад на съемках сериала "Призраки Замоскворечья". Как сообщает Пятый канал, в домогательстве актрису обвинил актер Кирилл Широков. Он также прошел детектор лжи. Выяснилось, что артист не обманывал, говоря, что Проклова проявляла внимание к нему и попыталась с ним уединиться. Но его слова о том, что знаменитость предлагала ему вступить интимную близость, не подтвердились. В апреле вышел выпуск программы НТВ "Секрет на миллион", в Елена Проклова рассказала о домогательствах со стороны мужчин. По словам актрисы, в 12 лет к ней приставал один из режиссеров картины, в которой она в то время снималась. В 15 лет она стала жертвой домогательств известного актера, имя которого ведущая не назвала. В течение двух лет мужчина приставал к ней и развращал. Она не могла никому довериться и рассказать о происходящем, и была вынуждена терпеть.Ее признание вызвало широкий резонанс в Сети.
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знаменитости, звезды, елена проклова
17:17 19.07.2021
 

Елену Проклову обвинили в домогательствах

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка РФ Елена Проклова
Заслуженная артистка РФ Елена Проклова - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Елену Проклову обвинили в домогательствах. Молодой человек, к которому она якобы приставала, рассказал об этом в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Отрывок из передачи ведущий шоу опубликовал в сторис своего микроблога.
"Начинаю растягивать ей платье, тянет руки ниже, одергиваю ее", — вспоминает молодой человек.
Мужчина уверяет, что это произошло пару лет назад на съемках сериала "Призраки Замоскворечья".
Как сообщает Пятый канал, в домогательстве актрису обвинил актер Кирилл Широков. Он также прошел детектор лжи. Выяснилось, что артист не обманывал, говоря, что Проклова проявляла внимание к нему и попыталась с ним уединиться. Но его слова о том, что знаменитость предлагала ему вступить интимную близость, не подтвердились.
В апреле вышел выпуск программы НТВ "Секрет на миллион", в Елена Проклова рассказала о домогательствах со стороны мужчин. По словам актрисы, в 12 лет к ней приставал один из режиссеров картины, в которой она в то время снималась. В 15 лет она стала жертвой домогательств известного актера, имя которого ведущая не назвала. В течение двух лет мужчина приставал к ней и развращал. Она не могла никому довериться и рассказать о происходящем, и была вынуждена терпеть.
Ее признание вызвало широкий резонанс в Сети.
Заслуженная артистка РФ Елена Проклова - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 13:47Шоубиз
Проклова призналась Малахову, почему раньше не говорила о домогательствах
 
ШоубизЗнаменитостизвездыЕлена Проклова
 
 
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