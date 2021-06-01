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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210601/borisova-1735149373.html
Дана Борисова рассказала, как стала жертвой домогательств
Дана Борисова рассказала, как стала жертвой домогательств - РИА Новости, 01.06.2021
Дана Борисова рассказала, как стала жертвой домогательств
Дана Борисова рассказала, что стала жертвой домогательств. Об этом телеведущая сообщила в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T23:08
2021-06-01T23:08
секс
me too
домогательство
шоубиз
дана борисова
знаменитости
елена проклова
андрей малахов
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Дана Борисова рассказала, что стала жертвой домогательств. Об этом телеведущая сообщила в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".По словам Даны, она только начинала свою карьеру в качестве телеведущей, когда против своей воли вступила в отношения со старшим коллегой. Она не подавала заявление на своего обидчика. Теледива признается, что не смогла дать отпор, потому что ценила свою работу. "А потом, знаете, как бывает: ты влюбляешься в того, кто становится твоим первым мужчиной", — рассказывает Дана. Эти отношения продолжались в течение трех лет. За это время телеведущая забеременела и сделала аборт уже на большом сроке – так как ей дали понять, что "рождение ребенка вообще неуместно и не рассматривается". Дана Борисова пришла на ток-шоу Андрея Малахова и поделилась своей историей, чтобы поддержать Елену Проклову. В этом выпуске передачи обсуждалось заявление актрисы о том, что она стала жертвой домогательств в очень юном возрасте. В эфире программы Проклова объяснила, почему раньше не рассказывала о случившемся с ней в 15 лет.
https://ria.ru/20210601/proklova-1735082118.html
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секс, me too, домогательство, дана борисова, знаменитости, елена проклова, андрей малахов

Дана Борисова рассказала, как стала жертвой домогательств

23:08 01.06.2021
 
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Дана Борисова рассказала, что стала жертвой домогательств. Об этом телеведущая сообщила в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".
По словам Даны, она только начинала свою карьеру в качестве телеведущей, когда против своей воли вступила в отношения со старшим коллегой.

"Кастинг проводил мужчина — автор и ведущий этой программы. Дальше началось стремительно развиваться какое-то сближение, интимные отношения. И у меня не было возможности отказаться", — рассказала Борисова.

Она не подавала заявление на своего обидчика. Теледива признается, что не смогла дать отпор, потому что ценила свою работу. "А потом, знаете, как бывает: ты влюбляешься в того, кто становится твоим первым мужчиной", — рассказывает Дана.
Эти отношения продолжались в течение трех лет. За это время телеведущая забеременела и сделала аборт уже на большом сроке – так как ей дали понять, что "рождение ребенка вообще неуместно и не рассматривается".

"Я вошла в эту жизнь вот с такой помойки", — призналась Дана.

Дана Борисова пришла на ток-шоу Андрея Малахова и поделилась своей историей, чтобы поддержать Елену Проклову. В этом выпуске передачи обсуждалось заявление актрисы о том, что она стала жертвой домогательств в очень юном возрасте. В эфире программы Проклова объяснила, почему раньше не рассказывала о случившемся с ней в 15 лет.
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ШоубизсексMe TooдомогательствоДана БорисоваЗнаменитостиЕлена ПрокловаАндрей Малахов
 
 
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