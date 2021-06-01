Дана Борисова рассказала, как стала жертвой домогательств
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Дана Борисова рассказала, что стала жертвой домогательств. Об этом телеведущая сообщила в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".
По словам Даны, она только начинала свою карьеру в качестве телеведущей, когда против своей воли вступила в отношения со старшим коллегой.
"Кастинг проводил мужчина — автор и ведущий этой программы. Дальше началось стремительно развиваться какое-то сближение, интимные отношения. И у меня не было возможности отказаться", — рассказала Борисова.
Она не подавала заявление на своего обидчика. Теледива признается, что не смогла дать отпор, потому что ценила свою работу. "А потом, знаете, как бывает: ты влюбляешься в того, кто становится твоим первым мужчиной", — рассказывает Дана.
Эти отношения продолжались в течение трех лет. За это время телеведущая забеременела и сделала аборт уже на большом сроке – так как ей дали понять, что "рождение ребенка вообще неуместно и не рассматривается".
"Я вошла в эту жизнь вот с такой помойки", — призналась Дана.
Дана Борисова пришла на ток-шоу Андрея Малахова и поделилась своей историей, чтобы поддержать Елену Проклову. В этом выпуске передачи обсуждалось заявление актрисы о том, что она стала жертвой домогательств в очень юном возрасте. В эфире программы Проклова объяснила, почему раньше не рассказывала о случившемся с ней в 15 лет.