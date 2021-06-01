https://ria.ru/20210601/borisova-1735149373.html

Дана Борисова рассказала, как стала жертвой домогательств

Дана Борисова рассказала, как стала жертвой домогательств - РИА Новости, 01.06.2021

Дана Борисова рассказала, как стала жертвой домогательств

Дана Борисова рассказала, что стала жертвой домогательств. Об этом телеведущая сообщила в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T23:08

2021-06-01T23:08

2021-06-01T23:08

секс

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домогательство

шоубиз

дана борисова

знаменитости

елена проклова

андрей малахов

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Дана Борисова рассказала, что стала жертвой домогательств. Об этом телеведущая сообщила в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".По словам Даны, она только начинала свою карьеру в качестве телеведущей, когда против своей воли вступила в отношения со старшим коллегой. Она не подавала заявление на своего обидчика. Теледива признается, что не смогла дать отпор, потому что ценила свою работу. "А потом, знаете, как бывает: ты влюбляешься в того, кто становится твоим первым мужчиной", — рассказывает Дана. Эти отношения продолжались в течение трех лет. За это время телеведущая забеременела и сделала аборт уже на большом сроке – так как ей дали понять, что "рождение ребенка вообще неуместно и не рассматривается". Дана Борисова пришла на ток-шоу Андрея Малахова и поделилась своей историей, чтобы поддержать Елену Проклову. В этом выпуске передачи обсуждалось заявление актрисы о том, что она стала жертвой домогательств в очень юном возрасте. В эфире программы Проклова объяснила, почему раньше не рассказывала о случившемся с ней в 15 лет.

https://ria.ru/20210601/proklova-1735082118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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