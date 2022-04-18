https://ria.ru/20220418/proklova-1784078901.html
"Все делала неправильно": Проклова вспомнила свои ошибки во время инсульта
"Все делала неправильно": Проклова вспомнила свои ошибки во время инсульта - РИА Новости, 18.04.2022
"Все делала неправильно": Проклова вспомнила свои ошибки во время инсульта
Елена Проклова в подробностях описала свой инсульт, произошедший во время новогодних праздников. По словам артистки, она очень долго отказывалась обращаться к... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:35
2022-04-18T14:35
2022-04-18T14:35
шоубиз
знаменитости
елена проклова
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767204100_0:443:2854:2048_1920x0_80_0_0_37762c70a9cb4e989802cd06e3fe245e.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Елена Проклова в подробностях описала свой инсульт, произошедший во время новогодних праздников. По словам артистки, она очень долго отказывалась обращаться к врачам, что было ее ошибкой.В программе "Звезды сошлись" она добавила, что даже после первого приступа не захотела ложиться в больницу, а решила отыграть спектакль.Даже после этого она не стала обращаться к врачу из-за новогодних праздников, к тому же актриса находилась в другом городе. До 10 числа Проклова была дома. Как выяснилось позже, она перенесла ишемический инсульт.Ранее о своей плановой операции рассказал Дима Билан. Как заверил артист, она стала последней в череде других хирургических манипуляций.
https://ria.ru/20220412/ksenofontova-1783125754.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767204100_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_717c02f7551d5f7c528d349e8474fa6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, елена проклова, шоу-бизнес
"Все делала неправильно": Проклова вспомнила свои ошибки во время инсульта
Проклова в подробностях вспомнила свой инсульт