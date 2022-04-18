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"Все делала неправильно": Проклова вспомнила свои ошибки во время инсульта - РИА Новости, 18.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220418/proklova-1784078901.html
"Все делала неправильно": Проклова вспомнила свои ошибки во время инсульта
"Все делала неправильно": Проклова вспомнила свои ошибки во время инсульта - РИА Новости, 18.04.2022
"Все делала неправильно": Проклова вспомнила свои ошибки во время инсульта
Елена Проклова в подробностях описала свой инсульт, произошедший во время новогодних праздников. По словам артистки, она очень долго отказывалась обращаться к... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T14:35
2022-04-18T14:35
шоубиз
знаменитости
елена проклова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Елена Проклова в подробностях описала свой инсульт, произошедший во время новогодних праздников. По словам артистки, она очень долго отказывалась обращаться к врачам, что было ее ошибкой.В программе "Звезды сошлись" она добавила, что даже после первого приступа не захотела ложиться в больницу, а решила отыграть спектакль.Даже после этого она не стала обращаться к врачу из-за новогодних праздников, к тому же актриса находилась в другом городе. До 10 числа Проклова была дома. Как выяснилось позже, она перенесла ишемический инсульт.Ранее о своей плановой операции рассказал Дима Билан. Как заверил артист, она стала последней в череде других хирургических манипуляций.
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знаменитости, елена проклова, шоу-бизнес
14:35 18.04.2022
 
"Все делала неправильно": Проклова вспомнила свои ошибки во время инсульта

Проклова в подробностях вспомнила свой инсульт

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка России Елена Проклова
Заслуженная артистка России Елена Проклова - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Елена Проклова в подробностях описала свой инсульт, произошедший во время новогодних праздников. По словам артистки, она очень долго отказывалась обращаться к врачам, что было ее ошибкой.

"Я ужасно себя чувствую, потому что понимаю, что все делала неправильно с самого начала. Инсульт у меня случился в ночь с 1 на 2 января после Нового года в поезде, когда я ехала на гастроли в Питер. Я проснулась с дикой головной болью, со рвотой, у меня шла пена изо рта… Я еле вышла на перрон, а все артисты мне сказали: "Ну, второе число – видно, погуляла хорошо", – поделилась Проклова.

В программе "Звезды сошлись" она добавила, что даже после первого приступа не захотела ложиться в больницу, а решила отыграть спектакль.

"Слава богу, у меня был большой веер. Я в рукава напихала платков: говорила фразу, а потом прикрывалась веером и меня рвало в эти платки пеной. Мне было очень плохо во время антракта", – призналась Елена.

Даже после этого она не стала обращаться к врачу из-за новогодних праздников, к тому же актриса находилась в другом городе. До 10 числа Проклова была дома. Как выяснилось позже, она перенесла ишемический инсульт.

"Произошло это в мозжечке, и у меня полностью отключился баланс, координация. Я не могла ни встать, ни сесть, ни поднять голову, у меня тут же все кружилось", – заключила артистка.

Ранее о своей плановой операции рассказал Дима Билан. Как заверил артист, она стала последней в череде других хирургических манипуляций.
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