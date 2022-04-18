https://ria.ru/20220418/proklova-1784078901.html

"Все делала неправильно": Проклова вспомнила свои ошибки во время инсульта

"Все делала неправильно": Проклова вспомнила свои ошибки во время инсульта - РИА Новости, 18.04.2022

"Все делала неправильно": Проклова вспомнила свои ошибки во время инсульта

Елена Проклова в подробностях описала свой инсульт, произошедший во время новогодних праздников. По словам артистки, она очень долго отказывалась обращаться к... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:35

2022-04-18T14:35

2022-04-18T14:35

шоубиз

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елена проклова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Елена Проклова в подробностях описала свой инсульт, произошедший во время новогодних праздников. По словам артистки, она очень долго отказывалась обращаться к врачам, что было ее ошибкой.В программе "Звезды сошлись" она добавила, что даже после первого приступа не захотела ложиться в больницу, а решила отыграть спектакль.Даже после этого она не стала обращаться к врачу из-за новогодних праздников, к тому же актриса находилась в другом городе. До 10 числа Проклова была дома. Как выяснилось позже, она перенесла ишемический инсульт.Ранее о своей плановой операции рассказал Дима Билан. Как заверил артист, она стала последней в череде других хирургических манипуляций.

https://ria.ru/20220412/ksenofontova-1783125754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, елена проклова, шоу-бизнес