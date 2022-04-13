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"Сегодня день Х": Дима Билан снова обратился к врачам - РИА Новости, 13.04.2022
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Шоубиз
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"Сегодня день Х": Дима Билан снова обратился к врачам
"Сегодня день Х": Дима Билан снова обратился к врачам - РИА Новости, 13.04.2022
"Сегодня день Х": Дима Билан снова обратился к врачам
Дима Билан снова обратился за медицинской помощью: певец уже несколько дней восстанавливается после операции. В социальных сетях он записал видео, где рассказал РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T14:49
2022-04-13T14:49
шоубиз
знаменитости
дима билан (виктор белан)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дима Билан снова обратился за медицинской помощью: певец уже несколько дней восстанавливается после операции. В социальных сетях он записал видео, где рассказал о предстоящей финальной манипуляции.Певец перенес плановую операцию из-за давних проблем с пищеварительной системой, которые обострились в результате заболевания коронавирусом. По словам Билана, он долгое время откладывал хирургическое вмешательство из-за слишком насыщенного рабочего графика.Дима также анонсировал большой тур по России и концерты в Израиле, несмотря на сложный период.Ранее Елена Ксенофонтова рассказала о долгой борьбе с тяжелой болезнью.
https://ria.ru/20220318/bilan-1778852089.html
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знаменитости, дима билан (виктор белан), шоу-бизнес
14:49 13.04.2022
 
"Сегодня день Х": Дима Билан снова обратился к врачам

Дима Билан снова обратился к врачам после плановой операции

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЮбилейный концерт Димы Билана
Юбилейный концерт Димы Билана - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дима Билан снова обратился за медицинской помощью: певец уже несколько дней восстанавливается после операции. В социальных сетях он записал видео, где рассказал о предстоящей финальной манипуляции.

"Сегодня у меня день Х. Я сегодня делаю дополнительную еще одну… ну, наверное, нельзя ее назвать операцией, но наркоз будет общим. Ну, все-таки вмешательство, чек-аут такой, проверка общая организма", – сказал Билан.

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18 марта, 14:43Шоубиз
Дима Билан показал кадры из больницы после операции
Певец перенес плановую операцию из-за давних проблем с пищеварительной системой, которые обострились в результате заболевания коронавирусом. По словам Билана, он долгое время откладывал хирургическое вмешательство из-за слишком насыщенного рабочего графика.
Дима также анонсировал большой тур по России и концерты в Израиле, несмотря на сложный период.

"Дальше буду шагать уверенно в будущее. Да, конечно, времечко непростое со всех сторон… Но много различных мыслей и идей, потому что дело должно делаться. Можешь делать – делай. Скоро увидимся", – заключил певец.

Ранее Елена Ксенофонтова рассказала о долгой борьбе с тяжелой болезнью.
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