https://ria.ru/20220413/bilan-1783326647.html

"Сегодня день Х": Дима Билан снова обратился к врачам

"Сегодня день Х": Дима Билан снова обратился к врачам - РИА Новости, 13.04.2022

"Сегодня день Х": Дима Билан снова обратился к врачам

Дима Билан снова обратился за медицинской помощью: певец уже несколько дней восстанавливается после операции. В социальных сетях он записал видео, где рассказал РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:49

2022-04-13T14:49

2022-04-13T14:49

шоубиз

знаменитости

дима билан (виктор белан)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дима Билан снова обратился за медицинской помощью: певец уже несколько дней восстанавливается после операции. В социальных сетях он записал видео, где рассказал о предстоящей финальной манипуляции.Певец перенес плановую операцию из-за давних проблем с пищеварительной системой, которые обострились в результате заболевания коронавирусом. По словам Билана, он долгое время откладывал хирургическое вмешательство из-за слишком насыщенного рабочего графика.Дима также анонсировал большой тур по России и концерты в Израиле, несмотря на сложный период.Ранее Елена Ксенофонтова рассказала о долгой борьбе с тяжелой болезнью.

https://ria.ru/20220318/bilan-1778852089.html

https://ria.ru/20220412/ksenofontova-1783125754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, дима билан (виктор белан), шоу-бизнес