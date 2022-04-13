"Сегодня день Х": Дима Билан снова обратился к врачам
Дима Билан снова обратился к врачам после плановой операции
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дима Билан снова обратился за медицинской помощью: певец уже несколько дней восстанавливается после операции. В социальных сетях он записал видео, где рассказал о предстоящей финальной манипуляции.
"Сегодня у меня день Х. Я сегодня делаю дополнительную еще одну… ну, наверное, нельзя ее назвать операцией, но наркоз будет общим. Ну, все-таки вмешательство, чек-аут такой, проверка общая организма", – сказал Билан.
18 марта, 14:43ШоубизДима Билан показал кадры из больницы после операции
Певец перенес плановую операцию из-за давних проблем с пищеварительной системой, которые обострились в результате заболевания коронавирусом. По словам Билана, он долгое время откладывал хирургическое вмешательство из-за слишком насыщенного рабочего графика.
Дима также анонсировал большой тур по России и концерты в Израиле, несмотря на сложный период.
"Дальше буду шагать уверенно в будущее. Да, конечно, времечко непростое со всех сторон… Но много различных мыслей и идей, потому что дело должно делаться. Можешь делать – делай. Скоро увидимся", – заключил певец.
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