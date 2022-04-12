https://ria.ru/20220412/ksenofontova-1783125754.html

"Это рак": Ксенофонтова призналась в продолжительной борьбе с болезнью

"Это рак": Ксенофонтова призналась в продолжительной борьбе с болезнью - РИА Новости, 12.04.2022

"Это рак": Ксенофонтова призналась в продолжительной борьбе с болезнью

Елена Ксенофонтова рассказала о продолжительной борьбе с тяжелой болезнью. Официальный диагноз ей не смогли поставить, но на словах врачи отмечали, что это... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:26

2022-04-12T15:26

2022-04-12T15:26

шоубиз

знаменитости

елена ксенофонтова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Елена Ксенофонтова рассказала о продолжительной борьбе с тяжелой болезнью. Официальный диагноз ей не смогли поставить, но на словах врачи отмечали, что это онкология.В интервью Вячеславу Манучарову она сказала, что в какой-то момент ее залечили до состояния овоща.По словам Елены, один из врачей ей посоветовал договориться со своим организмом.Ксенофонтова добавила, что во время обострений болезни, у нее происходили ощущения перекатываемой в голове ртутной массы, от которой тяжело даже шевелить ресницами. Сейчас, по словам актрисы, она продолжает принимать таблетки, но стала меньше тревожиться по этому поводу и паниковать.Ранее Евгения Симонова рассказала о раке легких.

https://ria.ru/20220210/zavorotnyuk-1772062325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, елена ксенофонтова, шоу-бизнес