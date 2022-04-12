https://ria.ru/20220412/ksenofontova-1783125754.html
"Это рак": Ксенофонтова призналась в продолжительной борьбе с болезнью
"Это рак": Ксенофонтова призналась в продолжительной борьбе с болезнью - РИА Новости, 12.04.2022
"Это рак": Ксенофонтова призналась в продолжительной борьбе с болезнью
Елена Ксенофонтова рассказала о продолжительной борьбе с тяжелой болезнью. Официальный диагноз ей не смогли поставить, но на словах врачи отмечали, что это... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:26
2022-04-12T15:26
2022-04-12T15:26
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елена ксенофонтова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Елена Ксенофонтова рассказала о продолжительной борьбе с тяжелой болезнью. Официальный диагноз ей не смогли поставить, но на словах врачи отмечали, что это онкология.В интервью Вячеславу Манучарову она сказала, что в какой-то момент ее залечили до состояния овоща.По словам Елены, один из врачей ей посоветовал договориться со своим организмом.Ксенофонтова добавила, что во время обострений болезни, у нее происходили ощущения перекатываемой в голове ртутной массы, от которой тяжело даже шевелить ресницами. Сейчас, по словам актрисы, она продолжает принимать таблетки, но стала меньше тревожиться по этому поводу и паниковать.Ранее Евгения Симонова рассказала о раке легких.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, елена ксенофонтова, шоу-бизнес
"Это рак": Ксенофонтова призналась в продолжительной борьбе с болезнью
Ксенофонтова призналась в продолжительной борьбе с болезнью и подозрении на онкологию
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Елена Ксенофонтова рассказала о продолжительной борьбе с тяжелой болезнью. Официальный диагноз ей не смогли поставить, но на словах врачи отмечали, что это онкология.
"Официально мне не поставили диагноз, его не смогли определить. Я поступила в институт, были дичайшие головные боли, рвоты, очень неприятно. <…> Было написано: "Общие изменения головного мозга". При этом как минимум два врача мне говорили, что это рак", – призналась актриса.
В интервью Вячеславу Манучарову она сказала
, что в какой-то момент ее залечили до состояния овоща.
"Столько лечиться, сколько в меня кололи… Это долгая история. До состояния овоща при непоставленном точно диагнозе. Меня залечили до такой степени, что я по пути приобрела еще несколько болячек", – добавила звезда.
По словам Елены, один из врачей ей посоветовал договориться со своим организмом.
"Мне врач один сказал, хотя, наверное, он не имел на это права: "Знаете, Лена, область, вокруг которой крутится ваш диагноз, настолько не изучена… Мне жалко на вас смотреть, вас просто убьют, залечат, непонятно от чего. Если вы сможете научиться договариваться со своей болезнью и подбирать анальгетики, вы будете жить", – заключила артистка.
Ксенофонтова добавила, что во время обострений болезни, у нее происходили ощущения перекатываемой в голове ртутной массы, от которой тяжело даже шевелить ресницами. Сейчас, по словам актрисы, она продолжает принимать таблетки, но стала меньше тревожиться по этому поводу и паниковать.
Ранее Евгения Симонова рассказала
о раке легких.