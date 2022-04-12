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"Это рак": Ксенофонтова призналась в продолжительной борьбе с болезнью - РИА Новости, 12.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220412/ksenofontova-1783125754.html
"Это рак": Ксенофонтова призналась в продолжительной борьбе с болезнью
"Это рак": Ксенофонтова призналась в продолжительной борьбе с болезнью - РИА Новости, 12.04.2022
"Это рак": Ксенофонтова призналась в продолжительной борьбе с болезнью
Елена Ксенофонтова рассказала о продолжительной борьбе с тяжелой болезнью. Официальный диагноз ей не смогли поставить, но на словах врачи отмечали, что это... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:26
2022-04-12T15:26
шоубиз
знаменитости
елена ксенофонтова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Елена Ксенофонтова рассказала о продолжительной борьбе с тяжелой болезнью. Официальный диагноз ей не смогли поставить, но на словах врачи отмечали, что это онкология.В интервью Вячеславу Манучарову она сказала, что в какой-то момент ее залечили до состояния овоща.По словам Елены, один из врачей ей посоветовал договориться со своим организмом.Ксенофонтова добавила, что во время обострений болезни, у нее происходили ощущения перекатываемой в голове ртутной массы, от которой тяжело даже шевелить ресницами. Сейчас, по словам актрисы, она продолжает принимать таблетки, но стала меньше тревожиться по этому поводу и паниковать.Ранее Евгения Симонова рассказала о раке легких.
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знаменитости, елена ксенофонтова, шоу-бизнес
15:26 12.04.2022
 
"Это рак": Ксенофонтова призналась в продолжительной борьбе с болезнью

Ксенофонтова призналась в продолжительной борьбе с болезнью и подозрении на онкологию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Елена Ксенофонтова
Актриса Елена Ксенофонтова - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Елена Ксенофонтова рассказала о продолжительной борьбе с тяжелой болезнью. Официальный диагноз ей не смогли поставить, но на словах врачи отмечали, что это онкология.

"Официально мне не поставили диагноз, его не смогли определить. Я поступила в институт, были дичайшие головные боли, рвоты, очень неприятно. <…> Было написано: "Общие изменения головного мозга". При этом как минимум два врача мне говорили, что это рак", – призналась актриса.

В интервью Вячеславу Манучарову она сказала, что в какой-то момент ее залечили до состояния овоща.

"Столько лечиться, сколько в меня кололи… Это долгая история. До состояния овоща при непоставленном точно диагнозе. Меня залечили до такой степени, что я по пути приобрела еще несколько болячек", – добавила звезда.

По словам Елены, один из врачей ей посоветовал договориться со своим организмом.

"Мне врач один сказал, хотя, наверное, он не имел на это права: "Знаете, Лена, область, вокруг которой крутится ваш диагноз, настолько не изучена… Мне жалко на вас смотреть, вас просто убьют, залечат, непонятно от чего. Если вы сможете научиться договариваться со своей болезнью и подбирать анальгетики, вы будете жить", – заключила артистка.

Ксенофонтова добавила, что во время обострений болезни, у нее происходили ощущения перекатываемой в голове ртутной массы, от которой тяжело даже шевелить ресницами. Сейчас, по словам актрисы, она продолжает принимать таблетки, но стала меньше тревожиться по этому поводу и паниковать.
Ранее Евгения Симонова рассказала о раке легких.
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