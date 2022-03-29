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Дима Билан вернется к активной работе через месяц после операции - РИА Новости, 29.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220329/bilan-1780659062.html
Дима Билан вернется к активной работе через месяц после операции
Дима Билан вернется к активной работе через месяц после операции - РИА Новости, 29.03.2022
Дима Билан вернется к активной работе через месяц после операции
Дима Билан вернется к активной работе через месяц после операции. Об этом артист рассказал в социальных сетях. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:32
2022-03-29T13:32
шоубиз
знаменитости
дима билан (виктор белан)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Дима Билан вернется к активной работе через месяц после операции. Об этом артист рассказал в социальных сетях.Певец лег в больницу на плановую операцию из-за давних проблем с пищеварительной системой, которые обострились в результате перенесенного заболевания коронавирусом. По словам Билана, он долгое время откладывал хирургическое вмешательство из-за слишком насыщенного рабочего графика.Сразу после операции он вышел с поклонниками на связь и показал кадры из больницы.
https://ria.ru/20220317/bilan-1778607949.html
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знаменитости, дима билан (виктор белан), шоу-бизнес
13:32 29.03.2022
 
Дима Билан вернется к активной работе через месяц после операции

Дима Билан вернется к активной работе через месяц после плановой операции

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
Певец Дима Билан на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Дима Билан вернется к активной работе через месяц после операции. Об этом артист рассказал в социальных сетях.

"Я в порядке и восстанавливаюсь! Любое оперативное вмешательство требует времени для восстановления! Я в процессе, выздоравливаю и постепенно готовлюсь к работе! В мае начинается большой тур по России!" – написал Билан.

Юбилейный концерт Димы Билана - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 11:32Шоубиз
Дима Билан лег в больницу на операцию
Певец лег в больницу на плановую операцию из-за давних проблем с пищеварительной системой, которые обострились в результате перенесенного заболевания коронавирусом. По словам Билана, он долгое время откладывал хирургическое вмешательство из-за слишком насыщенного рабочего графика.
Сразу после операции он вышел с поклонниками на связь и показал кадры из больницы.
Телеведущий Валдис Пельш - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 10:54Шоубиз
У Валдиса Пельша нет проблем со здоровьем, сообщил его директор
 
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