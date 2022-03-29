Дима Билан вернется к активной работе через месяц после операции
Дима Билан вернется к активной работе через месяц после плановой операции
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Дима Билан вернется к активной работе через месяц после операции. Об этом артист рассказал в социальных сетях.
"Я в порядке и восстанавливаюсь! Любое оперативное вмешательство требует времени для восстановления! Я в процессе, выздоравливаю и постепенно готовлюсь к работе! В мае начинается большой тур по России!" – написал Билан.
17 марта, 11:32ШоубизДима Билан лег в больницу на операцию
Певец лег в больницу на плановую операцию из-за давних проблем с пищеварительной системой, которые обострились в результате перенесенного заболевания коронавирусом. По словам Билана, он долгое время откладывал хирургическое вмешательство из-за слишком насыщенного рабочего графика.
Сразу после операции он вышел с поклонниками на связь и показал кадры из больницы.