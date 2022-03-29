https://ria.ru/20220329/bilan-1780659062.html

Дима Билан вернется к активной работе через месяц после операции

Дима Билан вернется к активной работе через месяц после операции - РИА Новости, 29.03.2022

Дима Билан вернется к активной работе через месяц после операции

Дима Билан вернется к активной работе через месяц после операции. Об этом артист рассказал в социальных сетях. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:32

2022-03-29T13:32

2022-03-29T13:32

шоубиз

знаменитости

дима билан (виктор белан)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Дима Билан вернется к активной работе через месяц после операции. Об этом артист рассказал в социальных сетях.Певец лег в больницу на плановую операцию из-за давних проблем с пищеварительной системой, которые обострились в результате перенесенного заболевания коронавирусом. По словам Билана, он долгое время откладывал хирургическое вмешательство из-за слишком насыщенного рабочего графика.Сразу после операции он вышел с поклонниками на связь и показал кадры из больницы.

https://ria.ru/20220317/bilan-1778607949.html

https://ria.ru/20220328/pelsh-1780415704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, дима билан (виктор белан), шоу-бизнес