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Дима Билан показал кадры из больницы после операции - РИА Новости, 18.03.2022
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Шоубиз
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Дима Билан показал кадры из больницы после операции
Дима Билан показал кадры из больницы после операции - РИА Новости, 18.03.2022
Дима Билан показал кадры из больницы после операции
Дима Билан поделился в социальных сетях кадрами из больницы. Певец перенес двухчасовую операцию и рассказал о самочувствии. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:43
2022-03-18T14:43
шоубиз
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дима билан (виктор белан)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Дима Билан поделился в социальных сетях кадрами из больницы. Певец перенес двухчасовую операцию и рассказал о самочувствии.Он также поблагодарил поклонников за поддержку.Ранее он сообщал, что операция – плановая, но ее приходилось часто переносить из-за слишком напряженного рабочего графика. Билан намекал, что ухудшение самочувствия произошло из-за проблем с пищеварительной системой.
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знаменитости, дима билан (виктор белан), шоу-бизнес
14:43 18.03.2022
 
Дима Билан показал кадры из больницы после операции

Дима Билан показал кадры из больницы после двухчасовой операции и поблагодарил поклонников

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Дима Билан поделился в социальных сетях кадрами из больницы. Певец перенес двухчасовую операцию и рассказал о самочувствии.

"Скажу честно – эти 40 лет даются совсем непросто, фрагментарно сыпятся иллюзии о совершенстве этого мира, да и вопросы здоровья откладывал всегда на потом. И эти ковиды многих нас, и меня тоже, выбили из колеи своими побочками. Уверен, стабилизируется все, как бывало в веках!" – написал Билан.

© @bilanofficialКадр из видео в Telegram канале Димы Билана
Кадр из видео в Telegram канале Димы Билана
© @bilanofficial
Он также поблагодарил поклонников за поддержку.

"Иногда просто до слез, как вы точно все видите! Я очень сильно вас обнимаю душой и верю в нашу искреннюю дружбу и доброе будущее", – заключил артист.

Ранее он сообщал, что операция – плановая, но ее приходилось часто переносить из-за слишком напряженного рабочего графика. Билан намекал, что ухудшение самочувствия произошло из-за проблем с пищеварительной системой.
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