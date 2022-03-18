Дима Билан показал кадры из больницы после операции
Дима Билан показал кадры из больницы после двухчасовой операции и поблагодарил поклонников
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Дима Билан поделился в социальных сетях кадрами из больницы. Певец перенес двухчасовую операцию и рассказал о самочувствии.
"Скажу честно – эти 40 лет даются совсем непросто, фрагментарно сыпятся иллюзии о совершенстве этого мира, да и вопросы здоровья откладывал всегда на потом. И эти ковиды многих нас, и меня тоже, выбили из колеи своими побочками. Уверен, стабилизируется все, как бывало в веках!" – написал Билан.
Он также поблагодарил поклонников за поддержку.
"Иногда просто до слез, как вы точно все видите! Я очень сильно вас обнимаю душой и верю в нашу искреннюю дружбу и доброе будущее", – заключил артист.
Ранее он сообщал, что операция – плановая, но ее приходилось часто переносить из-за слишком напряженного рабочего графика. Билан намекал, что ухудшение самочувствия произошло из-за проблем с пищеварительной системой.
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