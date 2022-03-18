Дима Билан показал кадры из больницы после операции

"Скажу честно – эти 40 лет даются совсем непросто, фрагментарно сыпятся иллюзии о совершенстве этого мира, да и вопросы здоровья откладывал всегда на потом. И эти ковиды многих нас, и меня тоже, выбили из колеи своими побочками. Уверен, стабилизируется все, как бывало в веках!" – написал Билан.