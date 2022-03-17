Дима Билан лег в больницу на операцию

"Я уже целый год живу в не очень удобных условиях… У меня в принципе с 12 лет с определенной историей этой пищеварительной всей… И скажешь – плохо, и не скажешь – плохо! В общем, это мое дело, я считаю, что я не буду вдаваться в подробности", – сказал Билан.