https://ria.ru/20220317/bilan-1778607949.html
Дима Билан лег в больницу на операцию
Дима Билан лег в больницу на операцию - РИА Новости, 17.03.2022
Дима Билан лег в больницу на операцию
Дима Билан в социальных сетях рассказал, что находится в больнице и планирует сделать операцию. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:32
2022-03-17T11:32
2022-03-17T11:32
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Дима Билан в социальных сетях рассказал, что находится в больнице и планирует сделать операцию.Певец отметил, что планировал операцию целый год, но не мог ее сделать из-за постоянных шоу и гастролей. Он намекнул, что проблемы связаны с пищеварительной системой.Он добавил, что проблема обострилась после перенесенного коронавируса.Ранее певец признавался в алкогольной зависимости.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, дима билан (виктор белан)
Дима Билан лег в больницу на операцию
Дима Билан лег в больницу на операцию из-за проблем со здоровьем
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Дима Билан в социальных сетях рассказал, что находится в больнице и планирует сделать операцию.
"Хочу опередить все слухи, истерию и домыслы и сказать от первого лица – я лежу в больнице и решаю вопрос, который давно планировал решить, но откладывал по разным объективным причинам!" – написал Билан.
Певец отметил, что планировал операцию целый год, но не мог ее сделать из-за постоянных шоу и гастролей. Он намекнул, что проблемы связаны с пищеварительной системой.
"Я уже целый год живу в не очень удобных условиях… У меня в принципе с 12 лет с определенной историей этой пищеварительной всей… И скажешь – плохо, и не скажешь – плохо! В общем, это мое дело, я считаю, что я не буду вдаваться в подробности", – сказал Билан.
Он добавил, что проблема обострилась после перенесенного коронавируса.
"Это обострилось после ковида, потом я как-то ее загасил, давал концерты, был проект "Голос", я не мог выпасть вообще ни на секунду никуда. <…> Честно вам скажу, я боль еще и заливал", – сказал Билан.
Ранее певец признавался
в алкогольной зависимости.