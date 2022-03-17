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Дима Билан лег в больницу на операцию - РИА Новости, 17.03.2022
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Шоубиз
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Дима Билан лег в больницу на операцию
Дима Билан лег в больницу на операцию - РИА Новости, 17.03.2022
Дима Билан лег в больницу на операцию
Дима Билан в социальных сетях рассказал, что находится в больнице и планирует сделать операцию. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:32
2022-03-17T11:32
шоубиз
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шоу-бизнес
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Дима Билан в социальных сетях рассказал, что находится в больнице и планирует сделать операцию.Певец отметил, что планировал операцию целый год, но не мог ее сделать из-за постоянных шоу и гастролей. Он намекнул, что проблемы связаны с пищеварительной системой.Он добавил, что проблема обострилась после перенесенного коронавируса.Ранее певец признавался в алкогольной зависимости.
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знаменитости, шоу-бизнес, дима билан (виктор белан)
11:32 17.03.2022
 
Дима Билан лег в больницу на операцию

Дима Билан лег в больницу на операцию из-за проблем со здоровьем

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЮбилейный концерт Димы Билана
Юбилейный концерт Димы Билана - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Дима Билан в социальных сетях рассказал, что находится в больнице и планирует сделать операцию.

"Хочу опередить все слухи, истерию и домыслы и сказать от первого лица – я лежу в больнице и решаю вопрос, который давно планировал решить, но откладывал по разным объективным причинам!" – написал Билан.

© Билан - live/TelegramДима Билан
Дима Билан
© Билан - live/Telegram
Певец отметил, что планировал операцию целый год, но не мог ее сделать из-за постоянных шоу и гастролей. Он намекнул, что проблемы связаны с пищеварительной системой.

"Я уже целый год живу в не очень удобных условиях… У меня в принципе с 12 лет с определенной историей этой пищеварительной всей… И скажешь – плохо, и не скажешь – плохо! В общем, это мое дело, я считаю, что я не буду вдаваться в подробности", – сказал Билан.

Он добавил, что проблема обострилась после перенесенного коронавируса.

"Это обострилось после ковида, потом я как-то ее загасил, давал концерты, был проект "Голос", я не мог выпасть вообще ни на секунду никуда. <…> Честно вам скажу, я боль еще и заливал", – сказал Билан.

Ранее певец признавался в алкогольной зависимости.
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