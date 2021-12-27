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"Врага знаю в лицо": Билан признался в алкогольной зависимости
"Врага знаю в лицо": Билан признался в алкогольной зависимости - РИА Новости, 27.12.2021
"Врага знаю в лицо": Билан признался в алкогольной зависимости
Дима Билан признался в алкогольной зависимости. Поводом для соответствующих слухов стало появление в Интернете видео, на котором артист предположительно... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:32
2021-12-27T12:32
2021-12-27T12:32
шоубиз
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дима билан (виктор белан)
ксения собчак
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Дима Билан признался в алкогольной зависимости. Поводом для соответствующих слухов стало появление в Интернете видео, на котором артист предположительно выступает в состоянии опьянения. После выступления Билан записал сторис в Instagram, где объяснил свое поведение усталостью и кризисом среднего возраста.В интервью Ксении Собчак Билан признался, что проблема появилась около четырех лет назад.Артист добавил, что обращался к врачу, и тот отметил у него третью стадию алкоголизма.Он заключил, что на момент записи скандальных сторис в социальных сетях очень устал от большого количества концертов.Билана в социальных сетях поддержали многие знаменитости. Например, Гарик Харламов отметил, что сам иногда употребляет спиртные напитки.
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знаменитости, дима билан (виктор белан), ксения собчак, шоу-бизнес
"Врага знаю в лицо": Билан признался в алкогольной зависимости
Дима Билан рассказал о третьей стадии алкоголизма