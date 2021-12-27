https://ria.ru/20211227/bilan-1765633218.html

"Врага знаю в лицо": Билан признался в алкогольной зависимости

"Врага знаю в лицо": Билан признался в алкогольной зависимости - РИА Новости, 27.12.2021

"Врага знаю в лицо": Билан признался в алкогольной зависимости

Дима Билан признался в алкогольной зависимости. Поводом для соответствующих слухов стало появление в Интернете видео, на котором артист предположительно... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:32

2021-12-27T12:32

2021-12-27T12:32

шоубиз

знаменитости

дима билан (виктор белан)

ксения собчак

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763244459_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_918486c9f5f39616c53a9f4f01c0f15c.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Дима Билан признался в алкогольной зависимости. Поводом для соответствующих слухов стало появление в Интернете видео, на котором артист предположительно выступает в состоянии опьянения. После выступления Билан записал сторис в Instagram, где объяснил свое поведение усталостью и кризисом среднего возраста.В интервью Ксении Собчак Билан признался, что проблема появилась около четырех лет назад.Артист добавил, что обращался к врачу, и тот отметил у него третью стадию алкоголизма.Он заключил, что на момент записи скандальных сторис в социальных сетях очень устал от большого количества концертов.Билана в социальных сетях поддержали многие знаменитости. Например, Гарик Харламов отметил, что сам иногда употребляет спиртные напитки.

https://ria.ru/20211224/bilan-1765200783.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, дима билан (виктор белан), ксения собчак, шоу-бизнес