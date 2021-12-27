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Шоубиз
https://ria.ru/20211227/bilan-1765633218.html
"Врага знаю в лицо": Билан признался в алкогольной зависимости
"Врага знаю в лицо": Билан признался в алкогольной зависимости - РИА Новости, 27.12.2021
"Врага знаю в лицо": Билан признался в алкогольной зависимости
Дима Билан признался в алкогольной зависимости. Поводом для соответствующих слухов стало появление в Интернете видео, на котором артист предположительно... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:32
2021-12-27T12:32
шоубиз
знаменитости
дима билан (виктор белан)
ксения собчак
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Дима Билан признался в алкогольной зависимости. Поводом для соответствующих слухов стало появление в Интернете видео, на котором артист предположительно выступает в состоянии опьянения. После выступления Билан записал сторис в Instagram, где объяснил свое поведение усталостью и кризисом среднего возраста.В интервью Ксении Собчак Билан признался, что проблема появилась около четырех лет назад.Артист добавил, что обращался к врачу, и тот отметил у него третью стадию алкоголизма.Он заключил, что на момент записи скандальных сторис в социальных сетях очень устал от большого количества концертов.Билана в социальных сетях поддержали многие знаменитости. Например, Гарик Харламов отметил, что сам иногда употребляет спиртные напитки.
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знаменитости, дима билан (виктор белан), ксения собчак, шоу-бизнес
12:32 27.12.2021
 
"Врага знаю в лицо": Билан признался в алкогольной зависимости

Дима Билан рассказал о третьей стадии алкоголизма

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XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Дима Билан признался в алкогольной зависимости. Поводом для соответствующих слухов стало появление в Интернете видео, на котором артист предположительно выступает в состоянии опьянения. После выступления Билан записал сторис в Instagram, где объяснил свое поведение усталостью и кризисом среднего возраста.

"Да, я выпиваю. Но мое лицо говорит о том, что я выпиваю не много. К сожалению, я имею такую проблему, признаюсь, я не могу остановиться, когда выпиваю. <…> Я эту проблему знаю, я с ней работаю, борюсь", – рассказал певец.

В интервью Ксении Собчак Билан признался, что проблема появилась около четырех лет назад.

"Могу сказать, что я не часто напиваюсь. Может быть раз в два месяца. И вот единственный раз вышел в этот прямой эфир", – отметил Билан.

Артист добавил, что обращался к врачу, и тот отметил у него третью стадию алкоголизма.

"Я своего врага знаю в лицо. <…> Я, если напиваюсь, то реально от радости. Вот я записал какой-то трек, и я коснулся небес. Я понимаю, что мы с музыкантами достучались до небес. И я такой: "О, классно, надо отметить", – рассказал Билан.

Он заключил, что на момент записи скандальных сторис в социальных сетях очень устал от большого количества концертов.

"Я был в туре, у меня был бронхит, давление скакало, я все равно выходил на сцену. Никого не волнует – ты всегда должен улыбаться. Потом конец года, а до этого – два года пандемии, они на психику давят. Я позволил себе быть слабым в какой-то момент", – рассказал певец.

Билана в социальных сетях поддержали многие знаменитости. Например, Гарик Харламов отметил, что сам иногда употребляет спиртные напитки.
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