https://ria.ru/20211201/kharlamov-1761655997.html

"Кризис среднего возраста": Харламов поддержал Билана

"Кризис среднего возраста": Харламов поддержал Билана - РИА Новости, 01.12.2021

"Кризис среднего возраста": Харламов поддержал Билана

Гарик Харламов в социальных сетях поддержал Диму Билана после того, как в Интернете появилось видео, на котором артист предположительно выступает в состоянии... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T15:52

2021-12-01T15:52

2021-12-01T15:52

шоубиз

знаменитости

дима билан (виктор белан)

гарик харламов (игорь)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гарик Харламов в социальных сетях поддержал Диму Билана после того, как в Интернете появилось видео, на котором артист предположительно выступает в состоянии алкогольного опьянения.Юморист отметил, что сам иногда употребляет спиртные напитки.В Instagram пользователи присоединились к мнению комика.Сам Билан объяснил выступление отсутствием отдыха и кризисом среднего возраста.Ранее Дима поделился эмоциями от смерти Александра Градского: он назвал певца "гением и родным человеком".

https://ria.ru/20210903/bilan-1748540595.html

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знаменитости, дима билан (виктор белан), гарик харламов (игорь), шоу-бизнес