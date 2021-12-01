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Шоубиз
https://ria.ru/20211201/kharlamov-1761655997.html
"Кризис среднего возраста": Харламов поддержал Билана
"Кризис среднего возраста": Харламов поддержал Билана - РИА Новости, 01.12.2021
"Кризис среднего возраста": Харламов поддержал Билана
Гарик Харламов в социальных сетях поддержал Диму Билана после того, как в Интернете появилось видео, на котором артист предположительно выступает в состоянии... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:52
2021-12-01T15:52
шоубиз
знаменитости
дима билан (виктор белан)
гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гарик Харламов в социальных сетях поддержал Диму Билана после того, как в Интернете появилось видео, на котором артист предположительно выступает в состоянии алкогольного опьянения.Юморист отметил, что сам иногда употребляет спиртные напитки.В Instagram пользователи присоединились к мнению комика.Сам Билан объяснил выступление отсутствием отдыха и кризисом среднего возраста.Ранее Дима поделился эмоциями от смерти Александра Градского: он назвал певца "гением и родным человеком".
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знаменитости, дима билан (виктор белан), гарик харламов (игорь), шоу-бизнес
15:52 01.12.2021
 
"Кризис среднего возраста": Харламов поддержал Билана

Харламов поддержал Билана после слов об усталости и кризисе

© @martirosian_official/InstagramГарик Харламов
Гарик Харламов
© @martirosian_official/Instagram
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гарик Харламов в социальных сетях поддержал Диму Билана после того, как в Интернете появилось видео, на котором артист предположительно выступает в состоянии алкогольного опьянения.
Юморист отметил, что сам иногда употребляет спиртные напитки.
"Без обид только. Мне уже самому в феврале 41 на нос прилетит. Кризис среднего возраста. Все будет хорошо! Я сам напиваюсь тоже иногда. Вот сейчас, например", – написал Харламов.
В Instagram пользователи присоединились к мнению комика.
"Все мы немного Билан", "Пол-России в пятницу также себя чувствует", "Никто не идеален", – написали в комментариях.
Сам Билан объяснил выступление отсутствием отдыха и кризисом среднего возраста.
"Я не спал трое суток уже, потому что у меня съемки, съемки, съемки, песни, музыка… Я бесконечно, постоянно в состоянии высечения искр. Я очень устал, и у меня 40 лет на носу", – признавался Билан.
Ранее Дима поделился эмоциями от смерти Александра Градского: он назвал певца "гением и родным человеком".
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ШоубизЗнаменитостиДима Билан (Виктор Белан)Гарик Харламов (Игорь)Шоу-бизнес
 
 
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