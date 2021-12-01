https://ria.ru/20211201/kharlamov-1761655997.html
"Кризис среднего возраста": Харламов поддержал Билана
"Кризис среднего возраста": Харламов поддержал Билана - РИА Новости, 01.12.2021
"Кризис среднего возраста": Харламов поддержал Билана
Гарик Харламов в социальных сетях поддержал Диму Билана после того, как в Интернете появилось видео, на котором артист предположительно выступает в состоянии... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T15:52
2021-12-01T15:52
2021-12-01T15:52
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гарик Харламов в социальных сетях поддержал Диму Билана после того, как в Интернете появилось видео, на котором артист предположительно выступает в состоянии алкогольного опьянения.Юморист отметил, что сам иногда употребляет спиртные напитки.В Instagram пользователи присоединились к мнению комика.Сам Билан объяснил выступление отсутствием отдыха и кризисом среднего возраста.Ранее Дима поделился эмоциями от смерти Александра Градского: он назвал певца "гением и родным человеком".
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знаменитости, дима билан (виктор белан), гарик харламов (игорь), шоу-бизнес
"Кризис среднего возраста": Харламов поддержал Билана
Харламов поддержал Билана после слов об усталости и кризисе