https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761125455.html

Билан поделился воспоминаниями о Градском

Билан поделился воспоминаниями о Градском - РИА Новости, 28.11.2021

Билан поделился воспоминаниями о Градском

Композитор Александр Градский был "гением и родным человеком", поделился своими воспоминаниями о композиторе в соцсетях певец Дима Билан. РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T13:07

2021-11-28T13:07

2021-11-28T13:07

культура

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Композитор Александр Градский был "гением и родным человеком", поделился своими воспоминаниями о композиторе в соцсетях певец Дима Билан.Александр Градский скончался в воскресенье 28 ноября на 73-и году жизни в 02:10 по Московскому времени. В пятницу композитора экстренно доставили в больницу с подозрением на инсульт."В лучший мир, Александр Борисович. Мы, я Вас люблю… Столько всего было, и моя мама говорила - "Не ругайся с ним!". Но он гениальный, он абсолют и принцип, редкий человек. На съемках "Первого", столько лет рядом, всегда были как отец и сын, и, бывало, ругались и мирились, сидели все вместе в одной гримерке, спорили, смеялись, он нам рассказывал много интересного из своей насыщенной жизни", - пишет Билан в своём Instagram.По словам Билана, незадолго до смерти Градский вспоминал их первую встречу, а сам певец "как чувствовал", что с композитором что-то случится."На последних съёмках, буквально 10 дней назад, Александр Борисович вспоминал, как мы с ним познакомились… Мне тогда было 16-17 лет. И он вспоминал меня, юного… Родной человек! Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушёл в лучший мир! А я, видимо, чувствовал и прощался… Прощайте, Александр Борисович! В добрый путь! Я знаю, что Вы рядом!", - поделился воспоминаниями Билан.Советский и российский певец, поэт и композитор Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Градский – народный артист России (1999). Является лауреатом Государственной премии РФ (1998) и имеет звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" (1997).Дискография Градского насчитывает более четырех десятков альбомов.Он является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых, в частности, "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Перевал" (1988), "Узник замка Иф" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие. Также Градский является автором первой советской рок-оперы "Стадион" (1973), посвященной памяти чилийского певца Виктора Хары, музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга.В сентябре 2009 года была представлена опера Градского "Мастер и Маргарита". Сам композитор исполнил арии Мастера, Иешуа, Воланда и Кота Бегемота. Градский работал в совместных проектах и концертах с такими известными исполнителями, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристоферссон, Дайяна Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерсон и многими другими.С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".

https://ria.ru/20211128/gradskiy-1761102992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, дима билан (виктор белан), александр градский, "голос", новости культуры, умер александр градский