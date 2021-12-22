https://ria.ru/20211222/buzova-1762740204.html

Эмоциональная Ольга: с кем конфликтовала Бузова

Эмоциональная Ольга: с кем конфликтовала Бузова - РИА Новости, 22.12.2021

Эмоциональная Ольга: с кем конфликтовала Бузова

Ольга Бузова впервые после развода публично встретилась со своим бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. Певицы со сцены громко объявила, что он теперь "кусает локти". РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T00:09

2021-12-22T00:09

2021-12-22T00:09

шоубиз

сергей безруков

эдуард бояков

ольга бузова

станислав садальский

анастасия макеева

елена проклова

марина зудина

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ольга Бузова впервые после развода публично встретилась со своим бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. Певицы со сцены громко объявила, что он теперь "кусает локти". В этом случае ведущая сама спровоцировала небольшой скандал в звездной тусовке, но чаще ей приходится отвечать на неоднозначные упреки коллег. С кем у Ольги Бузовой были конфликты – в материале РИА Новости.Карина Кокс: пост раздораКокс была втянута в разборки с фанатами Ольги из-за публикации, которую сделал ее супруг в личном микроблоге. Несколько лет назад Эдуард Магаев разместил "что-то оскорбительное" в адрес Бузовой. Возможно, он тогда и пошутил, но "юмор был черным".Ольга написала об этом на своей странице в соцсети, и ее подписчики атаковали аккаунты Магаева и его супруги. Потом Эдуард извинился за свой поступок.Профессиональные актеры: Ольга в театре"Для меня это главное событие этого года и, возможно, даже жизни", — делилась переживаниями Бузова в июне.Волнение понятно. Теледиве предстояло воплотить образ певицы кабаре в постановке МХАТа “Чудесный грузин” о молодом Сталине.Эдуард Бояков, занимавший в то время должность худрука, заявил, что театр "хайпанул", пригласив Ольгу.Решение действительно стало резонансным. Выбор звезды реалити-шоу пусть даже на эпизодическую роль был неожиданным.Сергей Безруков, Стас Садальский, Сергей Бурунов, Анастасия Макеева и другие артисты оказались не готовы к тому, что на сцену знаменитого театра выйдет экс-ведущая "Дома-2". Цитаты из комментариев звезд то и дело появлялись в заголовках СМИ. Но нашлись и те, кто к Ольге в новой роли отнесся спокойно. Александр Семчев попытался занять нейтральную позицию. Осуждать Бузову он не стал и переживал из-за другого — скромных зарплат театральных актеров, контрастировавших с внушительным гонораром звезды ТВ."Конечно, коллегам, наверное, обидно, она ведь человек, приглашенный в этот проект. У меня лично на их месте вопросы бы возникали — чем я хуже?" — рассуждал он.Ведущие "Дома-2": отписка и нож в спинуВ июле фанаты и пресса заметили, что Бузова отписалась от бывших коллег — ведущих "Дома-2". Одним из первых на этот поступок отреагировал Влад Кадони. Он назвал Олю лицемерной. Что именно имела в виду Ольга, когда заговорила о "ноже", остается только гадать. Ведущие решили: все из-за блогера Dava. Экс-бойфренд телезвезды занял ее место на проекте. Возможно, она обиделась на то, что коллеги не рассказали ей заранее о назначении Манукяна. Но не только Бузова не догадывалась, что Давид придет на телестройку. Ольга Орлова, например, узнала об этом из поста в Instagram. По мнению экс-блестящей, организаторы шоу пригласили блогера, потому что Бузова некрасиво покинула проект. "Она так решила (уйти из "Дома-2", — Прим. Ред.) за несколько часов до выхода в эфир", — вспоминала ведущая.Слова Орловой Бузова назвала "ложью". За бывшую солистку "Блестящих" заступилась Бородина. Она призналась, что не позволит из подруги "делать врушку". Ксения уверяла: о решении Бузовой покинуть проект она сама узнала в час дня, а в восемь вечера прошло "лобное", которое они должны были вести вместе.Дмитрий Губерниев: слезы в эфиреВ июне Ольга поругалась с Дмитрием Губерниевым. Словесная перепалка случилась в прямом эфире и вышла из-под контроля, когда ведущий спросил Бузову: "Вы уже перестали пить коньяк по утрам?". "...вы для меня – дно и не мужчина!" — отреагировала теледива и расплакалась. На ее сторону встали селебрити и звезды спорта. Среди защитников теледивы были Dava, Дима Билан и Алексей Ягудин. Позже спортивный журналист извинился перед ведущей и объяснил, что его вопрос был цитатой из произведения "Малыш и Карлсон". Ксения Собчак: борщ и MåneskinКсения Собчак нередко находит, за что уколоть Бузову. И Ольга ей отвечает. Один из недавних конфликтов двух звезд был связан с итальянской группой Måneskin. Интервью Ксении с победителями Евровидения – 2021 сорвалось, и она раскритиковала менеджмент музыкантов. По мнению журналистки, на встрече группе не задавали интересные вопросы на актуальные темы, а "спрашивали про борщ, шампунь и одинаковые татуировки". Вопрос про суп был от Бузовой. И она не стала отмалчиваться. "Мой борщ поперек горла вам встал? Может, вы просто не обедали сегодня?" — возмутилась Оля. Светлана Лобода: фанатская честьКонфликт Светланы Лободы и Бузовой разгорелся в 2017-м. Ольге не понравилось, как певица высказалась о ее фанатах. "...это в основном люди, которые не имеют возможности читать, смотреть, думать, искать..." — такими словами украинская певица Светлана Лобода охарактеризовала моих поклонников и слушателей. (...) Надеюсь, что вы (Светлана Лобода, — Прим. Ред.) просто устали на гастролях, или же хотели привлечь мое внимание. Но оскорблять моих поклонников я не позволю никому!" — разозлилась Ольга.Вскоре после гневного поста Бузовой Лобода сделала публикацию в своем микроблоге, в которой заявила: "Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите". Журналисты решили, что так артистка отреагировала на упреки теледивы. Dava: от любви до ненависти"Нас больше нет. Я свободная девушка", — написала Ольга в своем Instagram-аккаунте. В сторис Бузова рассказала, что рассталась с Манукяном из-за его измен. Более того, теледива уверяла, что блогер поднимал на нее руку. Ольга заявила, что заблокировала Давида, и посоветовала подписчикам поступить так же. Dava не сразу прокомментировал обвинения в свой адрес. Спустя почти год в YouTube-шоу "Небабские истории" он утверждал, что не изменял Ольге и неоднократно говорил с ней о расставании — блогер понимал, что отношения испортились и девушка с ним несчастлива.

https://ria.ru/20211119/koks-1759765077.html

https://ria.ru/20210616/buzova-1737189474.html

https://ria.ru/20210728/buzova-1743279549.html

https://ria.ru/20211123/buzova-1760289099.html

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сергей безруков, эдуард бояков, ольга бузова, станислав садальский, анастасия макеева, елена проклова, марина зудина, знаменитости, александр семчев (актер), ксения собчак, светлана лобода, дмитрий губерниев, давид манукян (dava), сергей бурунов