https://ria.ru/20210728/buzova-1743279549.html

"Назвала нас кучей предателей": Орлова раскрыла суть конфликта с Бузовой

"Назвала нас кучей предателей": Орлова раскрыла суть конфликта с Бузовой - РИА Новости, 28.07.2021

"Назвала нас кучей предателей": Орлова раскрыла суть конфликта с Бузовой

Ольга Орлова объяснила, в чем суть ее конфликта с Бузовой. Об этом она рассказала в YouTube-шоу Fametime TV. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:12

2021-07-28T15:12

2021-07-28T15:12

давид манукян (dava)

шоубиз

ольга орлова

знаменитости

звезды

ольга бузова

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ольга Орлова объяснила, в чем суть ее конфликта с Бузовой. Об этом она рассказала в YouTube-шоу Fametime TV. В интервью ей напомнили, что теледива якобы отписалась от всех ведущих "Дома-2" из-за обиды: Бузовой не сказали, что ее место на проекте займет Давид Манукян. С ним знаменитая блондинка встречалась с августа 2019 по январь 2021. Орлова поделилась, что сама узнала о назначении блогера из поста в Instagram. "И на следующий день он уже был в эфире. А я вообще тогда была в отпуске", — признается экс-блестящая.Орлова отметила, что сейчас не подписана на свою бывшую коллегу."Она назвала нас кучей предателей, которые воткнули ей нож в спину. Я с этим категорически не согласна. Потому что обо всем я узнала ровно в тот день, когда и она. Я ничего ей плохого не сделала. Мы всегда жили очень дружно. Ее обида точно не должна быть направлена на ведущих. Нас не ставят в курс дела", — говорит Орлова.По ее словам, Бузова тоже заранее ей не сообщила о своем уходе с телестройки. "Я об этом узнала из соцсетей. Она так решила за несколько часов до выхода в эфир. Думаю, Давида привели, потому что сочли, что Оля некрасиво ушла с проекта. Это мои предположения. Я это никогда ни с кем не обсуждала", — делится Орлова. В декабре прошлого года ТНТ закрыл реалити-шоу. Вскоре появилась информация, что его перевыпустит телеканал "Ю". Обновленная версия передачи получила название "Дом-2. Новая любовь" и вышла в эфир 19 апреля. Ольга Бузова с 2004 года была участницей шоу, с 2008 года и вплоть до закрытия она была его ведущей. О том, что телестройку будет вести ее бывший парень, стало известно в конце мая 2021 года.

https://ria.ru/20210528/buzova-1734639639.html

https://ria.ru/20210617/dava-1737432846.html

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давид манукян (dava), ольга орлова, знаменитости, звезды, ольга бузова