https://ria.ru/20210611/buzova-1736555211.html
Бузова назвала спектакль со своим участием главной премьерой года
Бузова назвала спектакль со своим участием главной премьерой года - РИА Новости, 11.06.2021
Бузова назвала спектакль со своим участием главной премьерой года
Певица Ольга Бузова, исполняющая роль Беллы Шанталь в спектакле Московского художественного академического театра имени Горького "Чудесный грузин", посвященном... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T00:42
2021-06-11T00:42
2021-06-11T11:08
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Певица Ольга Бузова, исполняющая роль Беллы Шанталь в спектакле Московского художественного академического театра имени Горького "Чудесный грузин", посвященном молодости Иосифа Сталина, заявила, что для нее эта постановка - главное событие года, а возможно, и всей жизни.Она рассказала, что играет в спектакле одну из ключевых ролей, ведь, как выясняется в конце спектакля, именно Шанталь предупредила товарища Сталина о том, что за ним идут жандармы.Спектакль "Чудесный грузин" показывает молодость и становление Иосифа Джугашвили (Сталина). Как отметили в театре, спектакль поднимает "острую, провокационную, опасную тему - молодость вождя". Режиссером выступила Рената Сотириади, премьера состоится 11 и 12 июня.
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новости культуры, россия, мхат имени м. горького, муз-тв (премия), иосиф сталин (джугашвили), ольга бузова, москва, общество
Бузова назвала спектакль со своим участием главной премьерой года
00:42 11.06.2021 (обновлено: 11:08 11.06.2021)
Ольга Бузова назвала спектакль со своим участием во МХАТ имени Горького главной премьерой года