Бузова назвала спектакль со своим участием главной премьерой года

"Это главная премьера года, не побоюсь этих слов. Для меня это главное событие этого года и, возможно, даже жизни, потому что в 16 лет я мечтала поступать в театральный вуз, мама мне не разрешила. Вот сегодня на ваших глазах моя мечта ... реализовалась", - сказала Бузова журналистам.