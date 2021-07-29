https://ria.ru/20210729/buzova-1743462071.html
Ольга Бузова обвинила Орлову во лжи
Ольга Бузова обвинила Орлову во лжи - РИА Новости, 29.07.2021
Ольга Бузова обвинила Орлову во лжи
Ольга Бузова обвинила Ольгу Орлову во лжи. На это обратила внимание Ксения Бородина. В сторис своего микроблога она выложила скриншот, в котором знаменитая... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:40
2021-07-29T17:40
2021-07-29T17:40
шоубиз
ольга орлова
знаменитости
звезды
ольга бузова
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ольга Бузова обвинила Ольгу Орлову во лжи. На это обратила внимание Ксения Бородина. В сторис своего микроблога она выложила скриншот, в котором знаменитая блондинка опровергает слова экс-блестящей.В Сети поинтересовались, правда ли, что Ольга, как говорила Орлова, "отказалась вести "Дом-2" за несколько часов до выхода в эфир". "Ложь", — заявила Бузова.Бородина заступилась за бывшую солистку "Блестящих". Она призналась, что Орлова – ее подруга, и не позволит "делать из нее врушку". Ксения уверяет: о решении Бузовой покинуть проект она сама узнала в час дня, а в восемь вечера прошло "лобное", которое они должны были вести вместе. На днях Орлова дала интервью, в котором рассказала о конфликте с Бузовой.
https://ria.ru/20210723/buzova-1742504739.html
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ольга орлова, знаменитости, звезды, ольга бузова, ксения бородина