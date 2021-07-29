Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210729/buzova-1743462071.html
Ольга Бузова обвинила Орлову во лжи
Ольга Бузова обвинила Орлову во лжи - РИА Новости, 29.07.2021
Ольга Бузова обвинила Орлову во лжи
Ольга Бузова обвинила Ольгу Орлову во лжи. На это обратила внимание Ксения Бородина. В сторис своего микроблога она выложила скриншот, в котором знаменитая... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:40
2021-07-29T17:40
шоубиз
ольга орлова
знаменитости
звезды
ольга бузова
ксения бородина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739575877_0:348:1678:1292_1920x0_80_0_0_97e77f19189c1835f3ca9e2d6bb7ef1c.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ольга Бузова обвинила Ольгу Орлову во лжи. На это обратила внимание Ксения Бородина. В сторис своего микроблога она выложила скриншот, в котором знаменитая блондинка опровергает слова экс-блестящей.В Сети поинтересовались, правда ли, что Ольга, как говорила Орлова, "отказалась вести "Дом-2" за несколько часов до выхода в эфир". "Ложь", — заявила Бузова.Бородина заступилась за бывшую солистку "Блестящих". Она призналась, что Орлова – ее подруга, и не позволит "делать из нее врушку". Ксения уверяет: о решении Бузовой покинуть проект она сама узнала в час дня, а в восемь вечера прошло "лобное", которое они должны были вести вместе. На днях Орлова дала интервью, в котором рассказала о конфликте с Бузовой.
https://ria.ru/20210723/buzova-1742504739.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739575877_0:376:1678:1635_1920x0_80_0_0_0706d42672c0db05964d24d02342e6de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга орлова, знаменитости, звезды, ольга бузова, ксения бородина
17:40 29.07.2021
 

Ольга Бузова обвинила Орлову во лжи

© Фото : @borodyliaФотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram
Фотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : @borodylia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ольга Бузова обвинила Ольгу Орлову во лжи. На это обратила внимание Ксения Бородина. В сторис своего микроблога она выложила скриншот, в котором знаменитая блондинка опровергает слова экс-блестящей.
© @borodylia/InstagramСкриншот сторис Ксении Бородиной в Instagram
Скриншот сторис Ксении Бородиной в Instagram
© @borodylia/Instagram
Скриншот сторис Ксении Бородиной в Instagram
В Сети поинтересовались, правда ли, что Ольга, как говорила Орлова, "отказалась вести "Дом-2" за несколько часов до выхода в эфир". "Ложь", — заявила Бузова.
Бородина заступилась за бывшую солистку "Блестящих". Она призналась, что Орлова – ее подруга, и не позволит "делать из нее врушку". Ксения уверяет: о решении Бузовой покинуть проект она сама узнала в час дня, а в восемь вечера прошло "лобное", которое они должны были вести вместе.
На днях Орлова дала интервью, в котором рассказала о конфликте с Бузовой.
Рэпер ST (Александр Степанов) и Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 11:11Шоубиз
"Просто девочка хрупкая": автор песен Бузовой высказался о теледиве
 
ШоубизОльга ОрловаЗнаменитостизвездыОльга БузоваКсения Бородина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59Российские космонавты могут перейти в американский сегмент МКС
06:53В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
06:37Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России
06:18Азербайджан опроверг заявление ВС Армении о сбитых беспилотниках
06:05Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
05:17В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
04:56Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом
04:54Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
04:24В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
04:15Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
04:11Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
04:00Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
03:55Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
03:52Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
03:47Вильфанд назвал самое теплое российское море
03:43Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК
03:41Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпийских играх
03:05Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
03:00В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
02:24В Армении заявили о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны
Лента новостейМолния