https://ria.ru/20210611/spektakl-1736555486.html
"Мы хайпанули": худрук МХАТ рассказал о спектакле с Бузовой
"Мы хайпанули": худрук МХАТ рассказал о спектакле с Бузовой - РИА Новости, 11.06.2021
"Мы хайпанули": худрук МХАТ рассказал о спектакле с Бузовой
Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков заявил, что театр "хайпанул", пригласив певицу Ольгу... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T01:00
2021-06-11T01:00
2021-06-11T11:07
театр
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков заявил, что театр "хайпанул", пригласив певицу Ольгу Бузову сыграть в спектакле о Сталине "Чудесный Грузин", однако она с уважением отнеслась к театру и может стать "послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса".По его словам, в спектакле нет однозначных оценок, а идёт "важнейший разбор этических обстоятельств"."Можно ли пожертвовать своей любовью ради революции?... Можно ли обманывать людей? Можно ли играть в политические игры, как это делает Бэлла Шанталь? Можно ли быть частью одной среды, но на самом деле работать на другую? Поэтому мы Ольгу Бузову и позвали, мы думаем, что она станет послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса", - сказал журналистам Бояков.Худрук отметил, что изначально на роль Шанталь рассматривались разные кандидатуры."С кем-то встречались, но никакой серьезной работы и жестко сформулированного предложения не было", - сказал Бояков, отметив, что принял однозначное решение об утверждении Бузовой на эту роль после встречи с ней."Я увидел ее энергию, поверил, у меня возник резонанс, эмпатия, и мы сразу договорились", - подчеркнул Бояков, добавив, что артистка с большим уважением отнеслась к устоям театра.Спектакль "Чудесный грузин" показывает молодость и становление Иосифа Джугашвили (Сталина). Как отметили в театре, спектакль поднимает "острую, провокационную, опасную тему – молодость вождя". Режиссером выступила Рената Сотириади, премьера состоится 11 и 12 июня.
https://ria.ru/20210611/buzova-1736555211.html
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театр, новости культуры, россия, мхат имени м. горького, ольга бузова, эдуард бояков, москва, общество
"Мы хайпанули": худрук МХАТ рассказал о спектакле с Бузовой
01:00 11.06.2021 (обновлено: 11:07 11.06.2021)
Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков рассказал о спектакле с участием Ольги Бузовой
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков
заявил, что театр "хайпанул", пригласив певицу Ольгу Бузову
сыграть в спектакле о Сталине "Чудесный Грузин", однако она с уважением отнеслась к театру и может стать "послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса".
"Конечно, мы хайпанули, безусловно. Я думаю, что здесь сработал комплект факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема, и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал", - сказал журналистам Бояков.
По его словам, в спектакле нет однозначных оценок, а идёт "важнейший разбор этических обстоятельств".
"Можно ли пожертвовать своей любовью ради революции?... Можно ли обманывать людей? Можно ли играть в политические игры, как это делает Бэлла Шанталь? Можно ли быть частью одной среды, но на самом деле работать на другую? Поэтому мы Ольгу Бузову и позвали, мы думаем, что она станет послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса", - сказал журналистам Бояков.
Худрук отметил, что изначально на роль Шанталь рассматривались разные кандидатуры.
"С кем-то встречались, но никакой серьезной работы и жестко сформулированного предложения не было", - сказал Бояков, отметив, что принял однозначное решение об утверждении Бузовой на эту роль после встречи с ней.
"Я увидел ее энергию, поверил, у меня возник резонанс, эмпатия, и мы сразу договорились", - подчеркнул Бояков, добавив, что артистка с большим уважением отнеслась к устоям театра.
Спектакль "Чудесный грузин" показывает молодость и становление Иосифа Джугашвили (Сталина). Как отметили в театре, спектакль поднимает "острую, провокационную, опасную тему – молодость вождя". Режиссером выступила Рената Сотириади, премьера состоится 11 и 12 июня.