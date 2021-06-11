https://ria.ru/20210611/spektakl-1736555486.html

"Мы хайпанули": худрук МХАТ рассказал о спектакле с Бузовой

"Мы хайпанули": худрук МХАТ рассказал о спектакле с Бузовой - РИА Новости, 11.06.2021

"Мы хайпанули": худрук МХАТ рассказал о спектакле с Бузовой

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков заявил, что театр "хайпанул", пригласив певицу Ольгу... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T01:00

2021-06-11T01:00

2021-06-11T11:07

театр

новости культуры

шоубиз

россия

мхат имени м. горького

ольга бузова

эдуард бояков

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков заявил, что театр "хайпанул", пригласив певицу Ольгу Бузову сыграть в спектакле о Сталине "Чудесный Грузин", однако она с уважением отнеслась к театру и может стать "послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса".По его словам, в спектакле нет однозначных оценок, а идёт "важнейший разбор этических обстоятельств"."Можно ли пожертвовать своей любовью ради революции?... Можно ли обманывать людей? Можно ли играть в политические игры, как это делает Бэлла Шанталь? Можно ли быть частью одной среды, но на самом деле работать на другую? Поэтому мы Ольгу Бузову и позвали, мы думаем, что она станет послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса", - сказал журналистам Бояков.Худрук отметил, что изначально на роль Шанталь рассматривались разные кандидатуры."С кем-то встречались, но никакой серьезной работы и жестко сформулированного предложения не было", - сказал Бояков, отметив, что принял однозначное решение об утверждении Бузовой на эту роль после встречи с ней."Я увидел ее энергию, поверил, у меня возник резонанс, эмпатия, и мы сразу договорились", - подчеркнул Бояков, добавив, что артистка с большим уважением отнеслась к устоям театра.Спектакль "Чудесный грузин" показывает молодость и становление Иосифа Джугашвили (Сталина). Как отметили в театре, спектакль поднимает "острую, провокационную, опасную тему – молодость вождя". Режиссером выступила Рената Сотириади, премьера состоится 11 и 12 июня.

https://ria.ru/20210611/buzova-1736555211.html

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театр, новости культуры, россия, мхат имени м. горького, ольга бузова, эдуард бояков, москва, общество