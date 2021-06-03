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Шоубиз
https://ria.ru/20210603/saltykov-1735501433.html
Салтыков ответил на обвинения бывшей жены о связи с несовершеннолетней
Салтыков ответил на обвинения бывшей жены о связи с несовершеннолетней - РИА Новости, 03.06.2021
Салтыков ответил на обвинения бывшей жены о связи с несовершеннолетней
Виктор Салтыков отреагировал на обвинения бывшей жены Ирины Салтыковой в том, что у него была интимная связь с несовершеннолетней. Он рассказал, как относится к РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:20
2021-06-03T19:23
шоу-бизнес
домогательство
шоубиз
ирина салтыкова
развод
знаменитости
звезды
елена проклова
андрей малахов
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Виктор Салтыков отреагировал на обвинения бывшей жены Ирины Салтыковой в том, что у него была интимная связь с несовершеннолетней. Он рассказал, как относится к словам экс-супруги, журналисту "Собеседника". Он уверяет, что слова Ирины — "сказки для детей". По мнению Салтыкова, его экс-супруга, возможно, затаила на него обиду и поэтому пытается очернить.О том, что у певца были отношения с несовершеннолетней, Ирина Салтыкова заявила в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". "Алиске был год. Мы находимся дома: Салтыков, я и дочь. Вдруг звонок в дверь: какой-то мужчина. Смотрю, Салтыков немножко засуетился, меня отодвинул от двери и говорит: "Иди в комнату!" Но я поняла, что что-то не то. А сами они прошли на кухню, беседовали там. Видимо, тот мужчина что-то сказал, что Салтыков испугался очень сильно. И был вынужден рассказать, что произошло", — говорит Ирина Салтыкова. Она пояснила, что мужчина, якобы, был отцом девушки.Ирина Салтыкова пришла на ток-шоу Андрея Малахова, чтобы поддержать Елену Проклову. В том выпуске передачи обсуждалось заявление актрисы, что она стала жертвой домогательств известных и уважаемых деятелей искусств, когда ей было 12 и 15 лет.
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шоу-бизнес, домогательство, ирина салтыкова, развод, знаменитости, звезды, елена проклова, андрей малахов

Салтыков ответил на обвинения бывшей жены о связи с несовершеннолетней

19:20 03.06.2021 (обновлено: 19:23 03.06.2021)
 
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© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Виктор Салтыков отреагировал на обвинения бывшей жены Ирины Салтыковой в том, что у него была интимная связь с несовершеннолетней. Он рассказал, как относится к словам экс-супруги, журналисту "Собеседника".

"Я уже вообще должен в наркологической клинике лежать, если верить ее словам. Что ее слушать вообще? Что об этом говорить?!" — возмущается певец.

Он уверяет, что слова Ирины — "сказки для детей". По мнению Салтыкова, его экс-супруга, возможно, затаила на него обиду и поэтому пытается очернить.
О том, что у певца были отношения с несовершеннолетней, Ирина Салтыкова заявила в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".
"Алиске был год. Мы находимся дома: Салтыков, я и дочь. Вдруг звонок в дверь: какой-то мужчина. Смотрю, Салтыков немножко засуетился, меня отодвинул от двери и говорит: "Иди в комнату!" Но я поняла, что что-то не то. А сами они прошли на кухню, беседовали там. Видимо, тот мужчина что-то сказал, что Салтыков испугался очень сильно. И был вынужден рассказать, что произошло", — говорит Ирина Салтыкова. Она пояснила, что мужчина, якобы, был отцом девушки.
Ирина Салтыкова пришла на ток-шоу Андрея Малахова, чтобы поддержать Елену Проклову. В том выпуске передачи обсуждалось заявление актрисы, что она стала жертвой домогательств известных и уважаемых деятелей искусств, когда ей было 12 и 15 лет.
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Шоубизшоу-бизнесдомогательствоИрина СалтыковаРазводЗнаменитостизвездыЕлена ПрокловаАндрей Малахов
 
 
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