https://ria.ru/20210603/saltykov-1735501433.html

Салтыков ответил на обвинения бывшей жены о связи с несовершеннолетней

Салтыков ответил на обвинения бывшей жены о связи с несовершеннолетней - РИА Новости, 03.06.2021

Салтыков ответил на обвинения бывшей жены о связи с несовершеннолетней

Виктор Салтыков отреагировал на обвинения бывшей жены Ирины Салтыковой в том, что у него была интимная связь с несовершеннолетней. Он рассказал, как относится к РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T19:20

2021-06-03T19:20

2021-06-03T19:23

шоу-бизнес

домогательство

шоубиз

ирина салтыкова

развод

знаменитости

звезды

елена проклова

андрей малахов

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Виктор Салтыков отреагировал на обвинения бывшей жены Ирины Салтыковой в том, что у него была интимная связь с несовершеннолетней. Он рассказал, как относится к словам экс-супруги, журналисту "Собеседника". Он уверяет, что слова Ирины — "сказки для детей". По мнению Салтыкова, его экс-супруга, возможно, затаила на него обиду и поэтому пытается очернить.О том, что у певца были отношения с несовершеннолетней, Ирина Салтыкова заявила в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". "Алиске был год. Мы находимся дома: Салтыков, я и дочь. Вдруг звонок в дверь: какой-то мужчина. Смотрю, Салтыков немножко засуетился, меня отодвинул от двери и говорит: "Иди в комнату!" Но я поняла, что что-то не то. А сами они прошли на кухню, беседовали там. Видимо, тот мужчина что-то сказал, что Салтыков испугался очень сильно. И был вынужден рассказать, что произошло", — говорит Ирина Салтыкова. Она пояснила, что мужчина, якобы, был отцом девушки.Ирина Салтыкова пришла на ток-шоу Андрея Малахова, чтобы поддержать Елену Проклову. В том выпуске передачи обсуждалось заявление актрисы, что она стала жертвой домогательств известных и уважаемых деятелей искусств, когда ей было 12 и 15 лет.

https://ria.ru/20210601/proklova-1735082118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, домогательство, ирина салтыкова, развод, знаменитости, звезды, елена проклова, андрей малахов