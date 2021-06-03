Салтыков ответил на обвинения бывшей жены о связи с несовершеннолетней
19:20 03.06.2021 (обновлено: 19:23 03.06.2021)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный конкурс "Новая волна" 2016. День четвертый
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Виктор Салтыков отреагировал на обвинения бывшей жены Ирины Салтыковой в том, что у него была интимная связь с несовершеннолетней. Он рассказал, как относится к словам экс-супруги, журналисту "Собеседника".
"Я уже вообще должен в наркологической клинике лежать, если верить ее словам. Что ее слушать вообще? Что об этом говорить?!" — возмущается певец.
Он уверяет, что слова Ирины — "сказки для детей". По мнению Салтыкова, его экс-супруга, возможно, затаила на него обиду и поэтому пытается очернить.
О том, что у певца были отношения с несовершеннолетней, Ирина Салтыкова заявила в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".
"Алиске был год. Мы находимся дома: Салтыков, я и дочь. Вдруг звонок в дверь: какой-то мужчина. Смотрю, Салтыков немножко засуетился, меня отодвинул от двери и говорит: "Иди в комнату!" Но я поняла, что что-то не то. А сами они прошли на кухню, беседовали там. Видимо, тот мужчина что-то сказал, что Салтыков испугался очень сильно. И был вынужден рассказать, что произошло", — говорит Ирина Салтыкова. Она пояснила, что мужчина, якобы, был отцом девушки.
Ирина Салтыкова пришла на ток-шоу Андрея Малахова, чтобы поддержать Елену Проклову. В том выпуске передачи обсуждалось заявление актрисы, что она стала жертвой домогательств известных и уважаемых деятелей искусств, когда ей было 12 и 15 лет.