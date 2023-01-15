https://ria.ru/20230115/kikabidze-1845018215.html

Проклова назвала Кикабидзе чудным актером и замечательным человеком

Проклова назвала Кикабидзе чудным актером и замечательным человеком - РИА Новости, 15.01.2023

Проклова назвала Кикабидзе чудным актером и замечательным человеком

Вахтанг Кикабидзе был певцом и замечательным актером, с которым легко и по-доброму было работать, сообщила РИА Новости актриса Елена Проклова. РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T16:17

2023-01-15T16:17

2023-01-15T16:17

культура

грузия

ссср

вахтанг кикабидзе

елена проклова

кино и сериалы

умер вахтанг кикабидзе

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вахтанг Кикабидзе был певцом и замечательным актером, с которым легко и по-доброму было работать, сообщила РИА Новости актриса Елена Проклова. Грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Проклова отметила, что для нее работа с Кикабидзе в картине "Мимино" это "безусловно Грузия, добрые люди, застолья". Она вспоминает это время "только с огромной благодарностью и радостью". "Я скорблю вместе со всеми его родными, друзьями и думаю, что еще очень долгое время в сердцах людей он будет занимать не маленькое место. И как певец, и как чудный актер, и как замечательный человек", - добавила она. Вахтанг Кикабидзе - лауреат Государственной премии СССР (1978), Народный артист Грузии (1980). Награжден орденом Чести (1994, Грузия), орденом Вахтанга Горгасала III (Грузия), орденом Николая Чудотворца (1994, Украина), орденом Победы имени Святого Георгия (2008, Грузия), орденом Дружбы (2008, Россия, от ордена отказался) и др. В последние годы Кикабидзе был известен своей критикой в адрес России, где он отказался выступать из-за событий 2008 года в Южной Осетии и Абхазии. В 2020 году на предвыборной акции оппозиции в Тбилиси Кикабидзе спел песню "Тбилисо" сначала на грузинском, а последние строки - на русском языке. На это обратили внимание в соцсетях. Артист после объяснил, что пел на русском, чтобы "узнали, какая Грузия красивая страна".

https://ria.ru/20230115/kikabidze-1845014247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

грузия, ссср, вахтанг кикабидзе, елена проклова, кино и сериалы, умер вахтанг кикабидзе