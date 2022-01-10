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Елена Проклова попала в реанимацию с инсультом

Елена Проклова попала в реанимацию - РИА Новости, 10.01.2022

Елена Проклова попала в реанимацию с инсультом

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова подтвердила, что попала в реанимацию. Об этом она сама сообщила "Вечерней Москве". РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T17:47

2022-01-10T17:47

2022-01-10T22:00

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова подтвердила, что попала в реанимацию. Об этом она сама сообщила "Вечерней Москве"."У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу", — заявила она.Актрисе 68 лет. Ранее "Известия" сообщили, что на днях у нее произошел инсульт. По данным СМИ, Проклова находится в состоянии средней степени тяжести.Елена Проклова дебютировала в кино в 1965 году. Актриса сыграла в 41 фильме, в том числе и в таких известных картинах, как "Мимино", "Собака на сене", "Гори, гори, моя звезда", "Поздняя любовь" и "Капитанская дочка".

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общество, рсфср, елена проклова, звезды, знаменитости, кино и сериалы, россия