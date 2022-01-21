https://ria.ru/20220121/proklova-1768852316.html

Перенесшая инсульт Проклова сообщила, что чувствует себя гораздо лучше

Перенесшая инсульт Проклова сообщила, что чувствует себя гораздо лучше - РИА Новости, 21.01.2022

Перенесшая инсульт Проклова сообщила, что чувствует себя гораздо лучше

Актриса Елена Проклова, перенесшая инсульт, рассказала РИА Новости, что чувствует себя гораздо лучше и для ее выздоровления делается все возможное. РИА Новости, 21.01.2022

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2022-01-21T10:01

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Актриса Елена Проклова, перенесшая инсульт, рассказала РИА Новости, что чувствует себя гораздо лучше и для ее выздоровления делается все возможное."Спасибо за беспокойство и внимание, да, мне гораздо лучше, я иду на поправку. Безусловно, это большая работа, но делается все возможное и, я надеюсь, все будет хорошо", - сказала Проклова.Ранее актриса рассказала РИА Новости о том, что надеется на выписку в течение ближайших двух недель, а также планирует вернуться на сцену уже в марте.Проклова была госпитализирована с инсультом в реанимацию, однако вскоре была переведена в обычную палату. Ранее продюсер и актер Леонид Дзюник сообщил РИА Новости, что артистка останется под наблюдением врачей на несколько недель.Елена Проклова - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола. Известна по ролям в таких картинах, как "Мимино", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Капитанская дочка", "Снежная королева".

https://ria.ru/20220110/proklova-1767205267.html

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рсфср, елена проклова, шоу-бизнес, культура