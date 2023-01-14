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Важное в культуре за неделю: рекорд "Чебурашки" и "Золотые глобусы" - РИА Новости, 14.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230114/daydzhest-1844654901.html
Важное в культуре за неделю: рекорд "Чебурашки" и "Золотые глобусы"
Важное в культуре за неделю: рекорд "Чебурашки" и "Золотые глобусы" - РИА Новости, 14.01.2023
Важное в культуре за неделю: рекорд "Чебурашки" и "Золотые глобусы"
На уходящей неделе фильм "Чебурашка" установил рекорд в отечественном прокате. Госпитализированный режиссер Никита Михалков вышел на связь с подписчиками в... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T06:06
2023-01-14T06:06
культура
новости культуры
никита михалков
чебурашка
кино и сериалы
что посмотреть
куда сходить
стивен спилберг
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. На уходящей неделе фильм "Чебурашка" установил рекорд в отечественном прокате. Госпитализированный режиссер Никита Михалков вышел на связь с подписчиками в своем Telegram-канале "Бесогон". А в Голливуде раздали "Золотые глобусы". О самых значимых новостях культуры – в дайджесте РИА Новости."Чебурашка" обогнал "Холопа" и стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. У ленты, перешагнувшей на неделе по кассовым сборам порог в три миллиарда рублей, может появиться и продолжение. Попавший в больницу с гриппом Никита Михалков обратился к подписчикам в Telegram-канале "Бесогон". Режиссер поблагодарил всех, кто переживает за него, и рассказал о самочувствии. О том, что постановщик остается в реанимации, сообщили в медучреждении. Появлялись на неделе и новости о здоровье других знаменитостей. С инсультом был госпитализирован 92-летний актер Иван Краско. Его уже перевили в обычную палату, говорил его директор. По словам невестки Светланы Светличной, артистка продолжает проходить лечение в московской больнице – "восстанавливается после всяких болячек". О перенесенной операции на ноге журналистам рассказала Елена Проклова. Перелом она получила на репетиции. Сестра Джереми Реннера назвала брата бойцом и порадовалась его успехам в восстановлении. Актер все еще в клинике – 1 января на него наехала снегоуборочная машина. В Голливуде 11 января вручили "Золотые глобусы". Лучшим драматическим фильмом назвали "Фабельманов" Стивена Спилберга, постановщик победил и в номинации за режиссуру. Роль Элвиса Пресли принесла награду Остину Батлеру. Зендая забрала приз за работу в сериале "Эйфория". Не остался без статуэтки и сиквел культовой "Игры престолов" – "Дом дракона". "She Came To Me" объявили фильмом открытия "Берлинале". Это ромком о писателе, ищущем вдохновение, со звездой "Игры престолов" Питером Динклэйджем и Энн Хэтэуэй в роли супругов.На неделе СМИ писали и о скандалах в мире искусства. Торговавшего подделками Энди Уорхола мужчину задержали после пропажи его жены. В подвале дома супругов обнаружили следы крови, арестованный также искал в Сети, как избавиться от тела. В другом случае полиция работала по наводке и нашла украденные картины стоимостью 400 тысяч долларов. Привлекли внимание прессы и открытия в археологии. С помощью современных технологий ученые заглянули внутрь 800-летнего амулета и нашли там кости. Исследователи выяснили, что в Древнем Риме строили из самовостановаливающего цемента. Возможно, в этом и кроется один из секретов прочности сохранившихся с той эпохи зданий. А еще археолог-любитель расшифровал систему "письма" времен ледникового периода. Он понял, что точки рядом с наскальными рисунками животных можно трактовать как календарь.
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Елена Громова
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новости культуры, никита михалков, чебурашка, кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить , стивен спилберг, иван краско, светлана светличная, голливуд, елена проклова, золотой глобус, зендая, элвис пресли, игра престолов (сериал), археология, искусство, энди уорхол (андрей вархола), алексей балабанов, джереми реннер, знаменитости, звезды, инсульт, грипп
Культура, Новости культуры, Никита Михалков, Чебурашка, Кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить , Стивен Спилберг, Иван Краско, Светлана Светличная, Голливуд, Елена Проклова, Золотой глобус, Зендая, Элвис Пресли, Игра престолов (сериал), Археология, Искусство, Энди Уорхол (Андрей Вархола), Алексей Балабанов, Джереми Реннер, Знаменитости, звезды, Инсульт, Грипп
06:06 14.01.2023
 
Важное в культуре за неделю: рекорд "Чебурашки" и "Золотые глобусы"

Важное в культуре за неделю: рекорд "Чебурашки" и вручение "Золотых глобусов" в Голливуде

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка
© Централ Партнершип (2022)
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. На уходящей неделе фильм "Чебурашка" установил рекорд в отечественном прокате. Госпитализированный режиссер Никита Михалков вышел на связь с подписчиками в своем Telegram-канале "Бесогон". А в Голливуде раздали "Золотые глобусы". О самых значимых новостях культуры – в дайджесте РИА Новости.
Постер фильма Чебурашка
11 января, 11:03В мире
СМИ: в школах Киева начали борьбу с Чебурашкой
"Чебурашка" обогнал "Холопа" и стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. У ленты, перешагнувшей на неделе по кассовым сборам порог в три миллиарда рублей, может появиться и продолжение.
Попавший в больницу с гриппом Никита Михалков обратился к подписчикам в Telegram-канале "Бесогон". Режиссер поблагодарил всех, кто переживает за него, и рассказал о самочувствии. О том, что постановщик остается в реанимации, сообщили в медучреждении.
Режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 15:41Культура
Михалков поблагодарил всех, кто за него переживает
Появлялись на неделе и новости о здоровье других знаменитостей. С инсультом был госпитализирован 92-летний актер Иван Краско. Его уже перевили в обычную палату, говорил его директор. По словам невестки Светланы Светличной, артистка продолжает проходить лечение в московской больнице – "восстанавливается после всяких болячек". О перенесенной операции на ноге журналистам рассказала Елена Проклова. Перелом она получила на репетиции. Сестра Джереми Реннера назвала брата бойцом и порадовалась его успехам в восстановлении. Актер все еще в клинике – 1 января на него наехала снегоуборочная машина.
В Голливуде 11 января вручили "Золотые глобусы". Лучшим драматическим фильмом назвали "Фабельманов" Стивена Спилберга, постановщик победил и в номинации за режиссуру. Роль Элвиса Пресли принесла награду Остину Батлеру. Зендая забрала приз за работу в сериале "Эйфория". Не остался без статуэтки и сиквел культовой "Игры престолов" – "Дом дракона".
"She Came To Me" объявили фильмом открытия "Берлинале". Это ромком о писателе, ищущем вдохновение, со звездой "Игры престолов" Питером Динклэйджем и Энн Хэтэуэй в роли супругов.
На неделе СМИ писали и о скандалах в мире искусства. Торговавшего подделками Энди Уорхола мужчину задержали после пропажи его жены. В подвале дома супругов обнаружили следы крови, арестованный также искал в Сети, как избавиться от тела. В другом случае полиция работала по наводке и нашла украденные картины стоимостью 400 тысяч долларов.
Предметы искусства, изъятые в ходе полицейской операции в городе Боулдер (Колорадо) - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 05:06Культура
В США нашли украденные произведения искусства на сумму в 400 тысяч долларов
Привлекли внимание прессы и открытия в археологии. С помощью современных технологий ученые заглянули внутрь 800-летнего амулета и нашли там кости. Исследователи выяснили, что в Древнем Риме строили из самовостановаливающего цемента. Возможно, в этом и кроется один из секретов прочности сохранившихся с той эпохи зданий. А еще археолог-любитель расшифровал систему "письма" времен ледникового периода. Он понял, что точки рядом с наскальными рисунками животных можно трактовать как календарь.
Восстановленный средневековый кулон, найденный в 2008 в районе города Майнца, Германия - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 04:05Культура
Ученые с помощью томографии заглянули внутрь древнего амулета и нашли кости
 
КультураНовости культурыНикита МихалковЧебурашкаКино и сериалычто посмотретькуда сходитьСтивен СпилбергИван КраскоСветлана СветличнаяГолливудЕлена ПрокловаЗолотой глобусЗендаяЭлвис ПреслиИгра престолов (сериал)АрхеологияИскусствоЭнди Уорхол (Андрей Вархола)Алексей БалабановДжереми РеннерЗнаменитостизвездыИнсультГрипп
 
 
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