Важное в культуре за неделю: рекорд "Чебурашки" и "Золотые глобусы"

Важное в культуре за неделю: рекорд "Чебурашки" и "Золотые глобусы" - РИА Новости, 14.01.2023

Важное в культуре за неделю: рекорд "Чебурашки" и "Золотые глобусы"

На уходящей неделе фильм "Чебурашка" установил рекорд в отечественном прокате. Госпитализированный режиссер Никита Михалков вышел на связь с подписчиками в...

2023-01-14

2023-01-14T06:06

2023-01-14T06:06

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. На уходящей неделе фильм "Чебурашка" установил рекорд в отечественном прокате. Госпитализированный режиссер Никита Михалков вышел на связь с подписчиками в своем Telegram-канале "Бесогон". А в Голливуде раздали "Золотые глобусы". О самых значимых новостях культуры – в дайджесте РИА Новости."Чебурашка" обогнал "Холопа" и стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. У ленты, перешагнувшей на неделе по кассовым сборам порог в три миллиарда рублей, может появиться и продолжение. Попавший в больницу с гриппом Никита Михалков обратился к подписчикам в Telegram-канале "Бесогон". Режиссер поблагодарил всех, кто переживает за него, и рассказал о самочувствии. О том, что постановщик остается в реанимации, сообщили в медучреждении. Появлялись на неделе и новости о здоровье других знаменитостей. С инсультом был госпитализирован 92-летний актер Иван Краско. Его уже перевили в обычную палату, говорил его директор. По словам невестки Светланы Светличной, артистка продолжает проходить лечение в московской больнице – "восстанавливается после всяких болячек". О перенесенной операции на ноге журналистам рассказала Елена Проклова. Перелом она получила на репетиции. Сестра Джереми Реннера назвала брата бойцом и порадовалась его успехам в восстановлении. Актер все еще в клинике – 1 января на него наехала снегоуборочная машина. В Голливуде 11 января вручили "Золотые глобусы". Лучшим драматическим фильмом назвали "Фабельманов" Стивена Спилберга, постановщик победил и в номинации за режиссуру. Роль Элвиса Пресли принесла награду Остину Батлеру. Зендая забрала приз за работу в сериале "Эйфория". Не остался без статуэтки и сиквел культовой "Игры престолов" – "Дом дракона". "She Came To Me" объявили фильмом открытия "Берлинале". Это ромком о писателе, ищущем вдохновение, со звездой "Игры престолов" Питером Динклэйджем и Энн Хэтэуэй в роли супругов.На неделе СМИ писали и о скандалах в мире искусства. Торговавшего подделками Энди Уорхола мужчину задержали после пропажи его жены. В подвале дома супругов обнаружили следы крови, арестованный также искал в Сети, как избавиться от тела. В другом случае полиция работала по наводке и нашла украденные картины стоимостью 400 тысяч долларов. Привлекли внимание прессы и открытия в археологии. С помощью современных технологий ученые заглянули внутрь 800-летнего амулета и нашли там кости. Исследователи выяснили, что в Древнем Риме строили из самовостановаливающего цемента. Возможно, в этом и кроется один из секретов прочности сохранившихся с той эпохи зданий. А еще археолог-любитель расшифровал систему "письма" времен ледникового периода. Он понял, что точки рядом с наскальными рисунками животных можно трактовать как календарь.

Елена Громова

Елена Громова

Елена Громова

