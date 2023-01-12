https://ria.ru/20230112/renner-1844417192.html
Сестра госпитализированного актера Реннера рассказала о его состоянии
Сестра госпитализированного актера Реннера рассказала о его состоянии - РИА Новости, 12.01.2023
Сестра госпитализированного актера Реннера рассказала о его состоянии
Ким, сестра госпитализированного после инцидента со снегоуборочной машиной Джереми Реннера, рассказала о его состоянии, пишет People. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:37
2023-01-12T15:37
2023-01-12T15:37
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джереми реннер
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ким, сестра госпитализированного после инцидента со снегоуборочной машиной Джереми Реннера, рассказала о его состоянии, пишет People.Реннара экстренно госпитализировали 1 января. Он получил "тупую травму груди и ортопедические травмы". Его прооперировали. Артист чистил дорогу при помощи специального комбайна. Он вышел из машины, чтобы переговорить с кем-то из своей семьи. В это время авто покатилось, актер попытался вновь забраться на водительское сиденье. В этот момент он и был сбит, рассказывал на пресс-конференции Дарин Балаам, шериф Уошо (округ в Неваде).Реннер — звезда Marvel. Он играет супергероя, известного как "Соколий глаз". В 2021 году вышел мини-сериал, посвященный этому персонажу.
https://ria.ru/20230104/renner-1843000966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, джереми реннер
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Джереми Реннер
Сестра госпитализированного актера Реннера рассказала о его состоянии
Сестра актера Реннера рассказала о его состоянии после инцидента со снегоуборочной машиной