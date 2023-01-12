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Сестра госпитализированного актера Реннера рассказала о его состоянии - РИА Новости, 12.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230112/renner-1844417192.html
Сестра госпитализированного актера Реннера рассказала о его состоянии
Сестра госпитализированного актера Реннера рассказала о его состоянии - РИА Новости, 12.01.2023
Сестра госпитализированного актера Реннера рассказала о его состоянии
Ким, сестра госпитализированного после инцидента со снегоуборочной машиной Джереми Реннера, рассказала о его состоянии, пишет People. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:37
2023-01-12T15:37
культура
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кино и сериалы
джереми реннер
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ким, сестра госпитализированного после инцидента со снегоуборочной машиной Джереми Реннера, рассказала о его состоянии, пишет People.Реннара экстренно госпитализировали 1 января. Он получил "тупую травму груди и ортопедические травмы". Его прооперировали. Артист чистил дорогу при помощи специального комбайна. Он вышел из машины, чтобы переговорить с кем-то из своей семьи. В это время авто покатилось, актер попытался вновь забраться на водительское сиденье. В этот момент он и был сбит, рассказывал на пресс-конференции Дарин Балаам, шериф Уошо (округ в Неваде).Реннер — звезда Marvel. Он играет супергероя, известного как "Соколий глаз". В 2021 году вышел мини-сериал, посвященный этому персонажу.
https://ria.ru/20230104/renner-1843000966.html
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новости культуры, кино и сериалы, джереми реннер
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Джереми Реннер
15:37 12.01.2023
 
Сестра госпитализированного актера Реннера рассказала о его состоянии

Сестра актера Реннера рассказала о его состоянии после инцидента со снегоуборочной машиной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Джереми Реннер
Актер Джереми Реннер - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ким, сестра госпитализированного после инцидента со снегоуборочной машиной Джереми Реннера, рассказала о его состоянии, пишет People.
"Мы так рады его успехам. Джереми — боец и не сидит без дела. Он добивается всех поставленных целей", — заявила Ким.
Реннара экстренно госпитализировали 1 января. Он получил "тупую травму груди и ортопедические травмы". Его прооперировали.
Артист чистил дорогу при помощи специального комбайна. Он вышел из машины, чтобы переговорить с кем-то из своей семьи. В это время авто покатилось, актер попытался вновь забраться на водительское сиденье. В этот момент он и был сбит, рассказывал на пресс-конференции Дарин Балаам, шериф Уошо (округ в Неваде).
Реннер — звезда Marvel. Он играет супергероя, известного как "Соколий глаз". В 2021 году вышел мини-сериал, посвященный этому персонажу.
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