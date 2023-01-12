https://ria.ru/20230112/renner-1844417192.html

Сестра госпитализированного актера Реннера рассказала о его состоянии

Сестра госпитализированного актера Реннера рассказала о его состоянии - РИА Новости, 12.01.2023

Сестра госпитализированного актера Реннера рассказала о его состоянии

Ким, сестра госпитализированного после инцидента со снегоуборочной машиной Джереми Реннера, рассказала о его состоянии, пишет People. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:37

2023-01-12T15:37

2023-01-12T15:37

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ким, сестра госпитализированного после инцидента со снегоуборочной машиной Джереми Реннера, рассказала о его состоянии, пишет People.Реннара экстренно госпитализировали 1 января. Он получил "тупую травму груди и ортопедические травмы". Его прооперировали. Артист чистил дорогу при помощи специального комбайна. Он вышел из машины, чтобы переговорить с кем-то из своей семьи. В это время авто покатилось, актер попытался вновь забраться на водительское сиденье. В этот момент он и был сбит, рассказывал на пресс-конференции Дарин Балаам, шериф Уошо (округ в Неваде).Реннер — звезда Marvel. Он играет супергероя, известного как "Соколий глаз". В 2021 году вышел мини-сериал, посвященный этому персонажу.

https://ria.ru/20230104/renner-1843000966.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, джереми реннер