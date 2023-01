https://ria.ru/20230111/berlinale-1844195877.html

Берлинале откроет фильм со звездой "Игры престолов" в главной роли

Берлинале откроет фильм со звездой "Игры престолов" в главной роли

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Назван фильм открытия 73-го Берлинского международного кинофестиваля, пишет Deadline. Им стал ромком Ребекки Миллер "She Came To Me" с Питером Динклэйджем и Энн Хэтэуэй. Главный герой — композитор Стивен Лауддем (Динклэйдж). У него творческий кризис, и он не может дописать партитуру для оперы. Его супруга Патриция (Хэтэуэй) в прошлом была его психотерапевтом. И по ее просьбе Стивен отправляется на поиски вдохновения.Динклэйджа зрители знают по ролям в проектах "Игра престолов", "Сирано", "Аферистка", "Станционный смотритель" и другим. Хэтэуэй снималась в лентах "Отверженные", "Дневники принцессы", "Дьявол носит Prada" и других. Берлинале откроется 16 февраля 2023.

