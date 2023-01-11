https://ria.ru/20230111/berlinale-1844195877.html
Берлинале откроет фильм со звездой "Игры престолов" в главной роли
Берлинале откроет фильм со звездой "Игры престолов" в главной роли - РИА Новости, 11.01.2023
Берлинале откроет фильм со звездой "Игры престолов" в главной роли
Назван фильм открытия 73-го Берлинского международного кинофестиваля, пишет Deadline. Им стал ромком Ребекки Миллер "She Came To Me" с Питером Динклэйджем и Энн РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:38
2023-01-11T17:38
2023-01-11T17:38
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Назван фильм открытия 73-го Берлинского международного кинофестиваля, пишет Deadline. Им стал ромком Ребекки Миллер "She Came To Me" с Питером Динклэйджем и Энн Хэтэуэй. Главный герой — композитор Стивен Лауддем (Динклэйдж). У него творческий кризис, и он не может дописать партитуру для оперы. Его супруга Патриция (Хэтэуэй) в прошлом была его психотерапевтом. И по ее просьбе Стивен отправляется на поиски вдохновения.Динклэйджа зрители знают по ролям в проектах "Игра престолов", "Сирано", "Аферистка", "Станционный смотритель" и другим. Хэтэуэй снималась в лентах "Отверженные", "Дневники принцессы", "Дьявол носит Prada" и других. Берлинале откроется 16 февраля 2023.
https://ria.ru/20221209/berlinale-1837525144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, берлинский кинофестиваль, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Берлинский кинофестиваль, Знаменитости, звезды
Берлинале откроет фильм со звездой "Игры престолов" в главной роли
Берлинале откроет фильм "She Came To Me" с Питером Динклэйджем и Энн Хэтэуэй
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Назван фильм открытия 73-го Берлинского международного кинофестиваля, пишет Deadline. Им стал ромком Ребекки Миллер "She Came To Me" с Питером Динклэйджем и Энн Хэтэуэй.
Главный герой — композитор Стивен Лауддем (Динклэйдж). У него творческий кризис, и он не может дописать партитуру для оперы. Его супруга Патриция (Хэтэуэй) в прошлом была его психотерапевтом. И по ее просьбе Стивен отправляется на поиски вдохновения.
Динклэйджа зрители знают по ролям в проектах "Игра престолов", "Сирано", "Аферистка", "Станционный смотритель" и другим. Хэтэуэй снималась в лентах "Отверженные", "Дневники принцессы", "Дьявол носит Prada" и других.
Берлинале откроется 16 февраля 2023.