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Археолог-любитель раскрыл систему "письма" времен ледникового периода - РИА Новости, 10.01.2023
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Культура
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Археолог-любитель раскрыл систему "письма" времен ледникового периода
Археолог-любитель раскрыл систему "письма" времен ледникового периода - РИА Новости, 10.01.2023
Археолог-любитель раскрыл систему "письма" времен ледникового периода
Археолог-любитель Бен Бэкон раскрыл примитивную систему письма охотников-собирателей времен ледникового периода. По его мнению, знаки, поставленные 20 тысяч лет РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T05:01
2023-01-10T05:01
культура
новости культуры
археология
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Археолог-любитель Бен Бэкон раскрыл примитивную систему письма охотников-собирателей времен ледникового периода. По его мнению, знаки, поставленные 20 тысяч лет назад, были лунным календарем, пишет The Guardian. Наскальные рисунки не просто форма художественного самовыражения, считает Бэкон, а записи о времени репродуктивных циклов животных. Со своей гипотезой археолог-любитель обратился к профессиональным ученым. И они поддержали его. В итоге Бекон сотрудничал с группой, в которую входили два профессора из Даремского университета и один из Университетского колледжа Лондона. Также он опубликовал статью в научном журнале — Cambridge Archaeological Journal. Наскальные рисунки, на которых изображались северные олени, рыба и бизоны, находили по всей Европе. Наряду с ними на стенах пещер были обнаружены также последовательности точек. Археологи давно предположили, что и у них тоже есть какое-то значение, но не могли расшифровать его. С этой задачей как раз и справился Бэкон вместе с командой. Так как такие знаки фиксировали информацию численно, а не записывали речь, они не считаются "письмом" в смысле пиктографической и клинописной систем, которые появились в Шумере начиная с 3 400 года до нашей эры, а классифицируются как протописьменная.
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новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
05:01 10.01.2023
 
Археолог-любитель раскрыл систему "письма" времен ледникового периода

Археолог-любитель выяснил, что знаки времен ледникового периода были лунным календарем

© AFP 2022 / Mehdi FedouachКопия наскальных рисунков Ласко в Монтиньяке, Франция
Копия наскальных рисунков Ласко в Монтиньяке, Франция - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / Mehdi Fedouach
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Археолог-любитель Бен Бэкон раскрыл примитивную систему письма охотников-собирателей времен ледникового периода. По его мнению, знаки, поставленные 20 тысяч лет назад, были лунным календарем, пишет The Guardian.
Наскальные рисунки не просто форма художественного самовыражения, считает Бэкон, а записи о времени репродуктивных циклов животных.
Со своей гипотезой археолог-любитель обратился к профессиональным ученым. И они поддержали его. В итоге Бекон сотрудничал с группой, в которую входили два профессора из Даремского университета и один из Университетского колледжа Лондона. Также он опубликовал статью в научном журнале — Cambridge Archaeological Journal.
Наскальные рисунки, на которых изображались северные олени, рыба и бизоны, находили по всей Европе. Наряду с ними на стенах пещер были обнаружены также последовательности точек. Археологи давно предположили, что и у них тоже есть какое-то значение, но не могли расшифровать его. С этой задачей как раз и справился Бэкон вместе с командой.
Так как такие знаки фиксировали информацию численно, а не записывали речь, они не считаются "письмом" в смысле пиктографической и клинописной систем, которые появились в Шумере начиная с 3 400 года до нашей эры, а классифицируются как протописьменная.
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