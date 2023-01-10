https://ria.ru/20230110/archaeology-1843717453.html

Археолог-любитель раскрыл систему "письма" времен ледникового периода

Археолог-любитель раскрыл систему "письма" времен ледникового периода - РИА Новости, 10.01.2023

Археолог-любитель раскрыл систему "письма" времен ледникового периода

Археолог-любитель Бен Бэкон раскрыл примитивную систему письма охотников-собирателей времен ледникового периода. По его мнению, знаки, поставленные 20 тысяч лет РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T05:01

2023-01-10T05:01

2023-01-10T05:01

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Археолог-любитель Бен Бэкон раскрыл примитивную систему письма охотников-собирателей времен ледникового периода. По его мнению, знаки, поставленные 20 тысяч лет назад, были лунным календарем, пишет The Guardian. Наскальные рисунки не просто форма художественного самовыражения, считает Бэкон, а записи о времени репродуктивных циклов животных. Со своей гипотезой археолог-любитель обратился к профессиональным ученым. И они поддержали его. В итоге Бекон сотрудничал с группой, в которую входили два профессора из Даремского университета и один из Университетского колледжа Лондона. Также он опубликовал статью в научном журнале — Cambridge Archaeological Journal. Наскальные рисунки, на которых изображались северные олени, рыба и бизоны, находили по всей Европе. Наряду с ними на стенах пещер были обнаружены также последовательности точек. Археологи давно предположили, что и у них тоже есть какое-то значение, но не могли расшифровать его. С этой задачей как раз и справился Бэкон вместе с командой. Так как такие знаки фиксировали информацию численно, а не записывали речь, они не считаются "письмом" в смысле пиктографической и клинописной систем, которые появились в Шумере начиная с 3 400 года до нашей эры, а классифицируются как протописьменная.

https://ria.ru/20221226/vandaly-1841369834.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология