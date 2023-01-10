https://ria.ru/20230110/krasko-1843825292.html
Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге
Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 10.01.2023
Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге
Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, сообщил РИА Новости директор актера Вячеслав Смородинов. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:51
2023-01-10T10:51
2023-01-10T13:05
культура
иван краско
санкт-петербург
россия
новости культуры
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, сообщил РИА Новости директор актера Вячеслав Смородинов. В августе 2021 года артиста уже госпитализировали с микроинсультом. Краско выписали из больницы спустя месяц. В июле прошлого года у звезды советского кино обнаружили жидкость в легких и проблемы с сердцем. Его забрали на лечение после жалобы на плохое самочувствие.В начале декабря актера положили в Мариинскую больницу. Его плановая госпитализация была связана с ранее диагностированным гипертоническим кризом. Однако спустя несколько дней артист покинул медучреждение под расписку после планового обследования. Он решил долечиваться дома вопреки рекомендациям врачей.Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России, ему 92 года. Он известен по ролям в таких фильмах, как "Балтийское небо", "Афганский излом", "Белый флюгер", "Сержант милиции", "Тарас Бульба".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иван краско, санкт-петербург, россия, новости культуры, здоровье - общество
Культура, Иван Краско, Санкт-Петербург, Россия, Новости культуры, Здоровье - Общество
10:51 10.01.2023 (обновлено: 13:05 10.01.2023)
Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге
Актера Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, сообщил РИА Новости директор актера Вячеслав Смородинов.
"Иван Иванович в Елизаветинской больнице с 6 января. Было подозрение на инсульт, он подтвердился. Сейчас состояние уже стабильное. Иван Иванович уже переведен в общую палату", — уточнил он.
В августе 2021 года артиста уже госпитализировали с микроинсультом. Краско выписали из больницы спустя месяц.
В июле прошлого года у звезды советского кино обнаружили
жидкость в легких и проблемы с сердцем. Его забрали на лечение после жалобы на плохое самочувствие.
В начале декабря актера положили в Мариинскую больницу. Его плановая госпитализация была связана с ранее диагностированным гипертоническим кризом. Однако спустя несколько дней артист покинул медучреждение под расписку после планового обследования. Он решил долечиваться дома вопреки рекомендациям врачей.
Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России, ему 92 года. Он известен по ролям в таких фильмах, как "Балтийское небо", "Афганский излом", "Белый флюгер", "Сержант милиции", "Тарас Бульба".