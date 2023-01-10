https://ria.ru/20230110/krasko-1843825292.html

Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге

Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 10.01.2023

Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге

Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, сообщил РИА Новости директор актера Вячеслав Смородинов. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T10:51

2023-01-10T10:51

2023-01-10T13:05

культура

иван краско

санкт-петербург

россия

новости культуры

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, сообщил РИА Новости директор актера Вячеслав Смородинов. В августе 2021 года артиста уже госпитализировали с микроинсультом. Краско выписали из больницы спустя месяц. В июле прошлого года у звезды советского кино обнаружили жидкость в легких и проблемы с сердцем. Его забрали на лечение после жалобы на плохое самочувствие.В начале декабря актера положили в Мариинскую больницу. Его плановая госпитализация была связана с ранее диагностированным гипертоническим кризом. Однако спустя несколько дней артист покинул медучреждение под расписку после планового обследования. Он решил долечиваться дома вопреки рекомендациям врачей.Иван Краско — актер театра и кино, народный артист России, ему 92 года. Он известен по ролям в таких фильмах, как "Балтийское небо", "Афганский излом", "Белый флюгер", "Сержант милиции", "Тарас Бульба".

https://ria.ru/20220324/krasko-1779898053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иван краско, санкт-петербург, россия, новости культуры, здоровье - общество