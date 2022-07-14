https://ria.ru/20220714/krasko-1802381439.html

"Жидкость в легких": стали известны новые подробности о здоровье Краско

"Жидкость в легких": стали известны новые подробности о здоровье Краско - РИА Новости, 14.07.2022

"Жидкость в легких": стали известны новые подробности о здоровье Краско

Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о состоянии здоровья 91-летнего актера. Он был госпитализирован и сейчас проходит обследования в больнице. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T12:10

2022-07-14T12:10

2022-07-14T12:10

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о состоянии здоровья 91-летнего актера. Он был госпитализирован и сейчас проходит обследования в больнице.В комментарии Teleprogramma.pro он отметил, что артист почти все время проводит на даче и приезжает в Москву для участия в одном спектакле.Он отметил, что не знает, когда артиста выпишут, но Краско уже рвется на сцену – ближайший спектакль с ним запланирован на 24 июля.Ранее стало известно, что у актера произошло отслоение сетчатки глаз.

https://ria.ru/20220713/loboda-1802199916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, иван краско, новости культуры