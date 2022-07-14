https://ria.ru/20220714/krasko-1802381439.html
"Жидкость в легких": стали известны новые подробности о здоровье Краско
"Жидкость в легких": стали известны новые подробности о здоровье Краско - РИА Новости, 14.07.2022
"Жидкость в легких": стали известны новые подробности о здоровье Краско
Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о состоянии здоровья 91-летнего актера. Он был госпитализирован и сейчас проходит обследования в больнице. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:10
2022-07-14T12:10
2022-07-14T12:10
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
иван краско
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751321065_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_fb2a5d86f8fc1dae7015c1f57eb08cf1.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о состоянии здоровья 91-летнего актера. Он был госпитализирован и сейчас проходит обследования в больнице.В комментарии Teleprogramma.pro он отметил, что артист почти все время проводит на даче и приезжает в Москву для участия в одном спектакле.Он отметил, что не знает, когда артиста выпишут, но Краско уже рвется на сцену – ближайший спектакль с ним запланирован на 24 июля.Ранее стало известно, что у актера произошло отслоение сетчатки глаз.
https://ria.ru/20220713/loboda-1802199916.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751321065_142:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_e171538c78bac7508f627d949d6919b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, иван краско, новости культуры
"Жидкость в легких": стали известны новые подробности о здоровье Краско
Врачи обнаружили у Ивана Краско жидкость в легких и проблемы с сердцем