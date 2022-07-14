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"Жидкость в легких": стали известны новые подробности о здоровье Краско - РИА Новости, 14.07.2022
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Шоубиз
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"Жидкость в легких": стали известны новые подробности о здоровье Краско
"Жидкость в легких": стали известны новые подробности о здоровье Краско - РИА Новости, 14.07.2022
"Жидкость в легких": стали известны новые подробности о здоровье Краско
Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о состоянии здоровья 91-летнего актера. Он был госпитализирован и сейчас проходит обследования в больнице. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T12:10
2022-07-14T12:10
шоубиз
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шоу-бизнес
иван краско
новости культуры
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о состоянии здоровья 91-летнего актера. Он был госпитализирован и сейчас проходит обследования в больнице.В комментарии Teleprogramma.pro он отметил, что артист почти все время проводит на даче и приезжает в Москву для участия в одном спектакле.Он отметил, что не знает, когда артиста выпишут, но Краско уже рвется на сцену – ближайший спектакль с ним запланирован на 24 июля.Ранее стало известно, что у актера произошло отслоение сетчатки глаз.
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знаменитости, шоу-бизнес, иван краско, новости культуры
12:10 14.07.2022
 
"Жидкость в легких": стали известны новые подробности о здоровье Краско

Врачи обнаружили у Ивана Краско жидкость в легких и проблемы с сердцем

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкНародный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о состоянии здоровья 91-летнего актера. Он был госпитализирован и сейчас проходит обследования в больнице.

"Уже получше себя чувствует. Врачи нашли у него жидкость в легких и некоторые проблемы с сердцем, повышенную утомляемость", – заявил Вячеслав.

В комментарии Teleprogramma.pro он отметил, что артист почти все время проводит на даче и приезжает в Москву для участия в одном спектакле.

"Ивана Краско поместили в больницу на Крестовском острове. Сейчас все под контролем, он проходит обследование, ему ставят капельницы, в общем, лечат качественно", – сказал Смородинов.

Он отметил, что не знает, когда артиста выпишут, но Краско уже рвется на сцену – ближайший спектакль с ним запланирован на 24 июля.
Ранее стало известно, что у актера произошло отслоение сетчатки глаз.
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