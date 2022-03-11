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"Отслоение сетчатки": директор Ивана Краско рассказал о здоровье артиста
"Отслоение сетчатки": директор Ивана Краско рассказал о здоровье артиста - РИА Новости, 11.03.2022
"Отслоение сетчатки": директор Ивана Краско рассказал о здоровье артиста
Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о здоровье артиста. В прошлом году актер был госпитализирован с подозрением на инсульт, а также переболел... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:37
2022-03-11T10:37
2022-03-11T10:37
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о здоровье артиста. В прошлом году актер был госпитализирован с подозрением на инсульт, а также переболел коронавирусом.Директор заявил, что Краско 21 день находился на реабилитации – ему были прописаны капельницы, тренажер, массаж и всевозможные препараты. Несмотря на это, зрение артиста заметно упало.В комментарии порталу Teleprogramma.pro Вячеслав отметил, что актер пока видит очертания предметов, но в дальнейшем этот диагноз ведет к слепоте.Смородинов добавил, что Краско воспринимает происходящее с оптимизмом и шутками. Иван Иванович уже отыграл в одном спектакле. По словам Смородинова, актер и дальше надеется выходить на сцену.Ранее София Ротару рассказала о самочувствии после перенесенного коронавируса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, иван краско, шоу-бизнес
"Отслоение сетчатки": директор Ивана Краско рассказал о здоровье артиста
Директор Ивана Краско рассказал об отслоении сетчатки у актера
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о здоровье артиста. В прошлом году актер был госпитализирован с подозрением на инсульт, а также переболел коронавирусом.
Директор заявил, что Краско 21 день находился на реабилитации – ему были прописаны капельницы, тренажер, массаж и всевозможные препараты. Несмотря на это, зрение артиста заметно упало.
"У него произошло отслоение сетчатки. Это такой необратимый процесс, который можно остановить только уколами. Но это неподъемные суммы. Так, один укол стоит 90 000 рублей. И эти уколы нужно делать каждый месяц. Сначала делали, а потом…", – рассказал Смородинов.
В комментарии порталу Teleprogramma.pro Вячеслав отметил
, что актер пока видит очертания предметов, но в дальнейшем этот диагноз ведет к слепоте.
"В принципе такой диагноз ведет к слепоте. Можно притормозить сам процесс, но вылечить недуг в этом возрасте сложно. В силу возрастных особенностей ему противопоказана и сама операция, наркоз", – заключил директор.
Смородинов добавил, что Краско воспринимает происходящее с оптимизмом и шутками. Иван Иванович уже отыграл в одном спектакле. По словам Смородинова, актер и дальше надеется выходить на сцену.
Ранее София Ротару рассказала
о самочувствии после перенесенного коронавируса.