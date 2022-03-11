https://ria.ru/20220311/krasko-1777606516.html

"Отслоение сетчатки": директор Ивана Краско рассказал о здоровье артиста

"Отслоение сетчатки": директор Ивана Краско рассказал о здоровье артиста - РИА Новости, 11.03.2022

"Отслоение сетчатки": директор Ивана Краско рассказал о здоровье артиста

Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о здоровье артиста. В прошлом году актер был госпитализирован с подозрением на инсульт, а также переболел... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:37

2022-03-11T10:37

2022-03-11T10:37

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иван краско

шоу-бизнес

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о здоровье артиста. В прошлом году актер был госпитализирован с подозрением на инсульт, а также переболел коронавирусом.Директор заявил, что Краско 21 день находился на реабилитации – ему были прописаны капельницы, тренажер, массаж и всевозможные препараты. Несмотря на это, зрение артиста заметно упало.В комментарии порталу Teleprogramma.pro Вячеслав отметил, что актер пока видит очертания предметов, но в дальнейшем этот диагноз ведет к слепоте.Смородинов добавил, что Краско воспринимает происходящее с оптимизмом и шутками. Иван Иванович уже отыграл в одном спектакле. По словам Смородинова, актер и дальше надеется выходить на сцену.Ранее София Ротару рассказала о самочувствии после перенесенного коронавируса.

https://ria.ru/20220201/shukshina-1770503981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, иван краско, шоу-бизнес