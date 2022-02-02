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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220202/rotaru-1770625621.html
"Не без осложнений": Ротару рассказала о тяжелом течении омикрона
"Не без осложнений": Ротару рассказала о тяжелом течении омикрона - РИА Новости, 02.02.2022
"Не без осложнений": Ротару рассказала о тяжелом течении омикрона
София Ротару рассказала о тяжелом течении омикрона. В социальных сетях певица отметила, что две недели боролась за здоровье. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:51
2022-02-02T10:51
шоубиз
шоу-бизнес
софия ротару
знаменитости
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. София Ротару рассказала о тяжелом течении омикрона. В социальных сетях певица отметила, что две недели боролась за здоровье.Она отметила, что ей потребуется еще какое-то время на восстановление.В комментариях знаменитости – Максим Галкин, Николай Басков и другие – пожелали ей скорейшего выздоровления.Ранее Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что из-за заболевания коронавирусом ей пришлось уехать из пансионата для пожилых домой.
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шоу-бизнес, софия ротару, знаменитости
10:51 02.02.2022
 
"Не без осложнений": Ротару рассказала о тяжелом течении омикрона

Ротару рассказала о тяжелом двухнедельном течении омикрона и борьбе с последствиями

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСъемки новогодней программы на телеканале "Россия 1"
Съемки новогодней программы на телеканале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. София Ротару рассказала о тяжелом течении омикрона. В социальных сетях певица отметила, что две недели боролась за здоровье.

"Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался омикрон… Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений", – написала артистка.

Она отметила, что ей потребуется еще какое-то время на восстановление.

"Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы…", – заключила Ротару.

В комментариях знаменитости – Максим Галкин, Николай Басков и другие – пожелали ей скорейшего выздоровления.
Ранее Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что из-за заболевания коронавирусом ей пришлось уехать из пансионата для пожилых домой.
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