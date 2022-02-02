https://ria.ru/20220202/rotaru-1770625621.html

"Не без осложнений": Ротару рассказала о тяжелом течении омикрона

"Не без осложнений": Ротару рассказала о тяжелом течении омикрона - РИА Новости, 02.02.2022

"Не без осложнений": Ротару рассказала о тяжелом течении омикрона

София Ротару рассказала о тяжелом течении омикрона. В социальных сетях певица отметила, что две недели боролась за здоровье. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:51

2022-02-02T10:51

2022-02-02T10:51

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софия ротару

знаменитости

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. София Ротару рассказала о тяжелом течении омикрона. В социальных сетях певица отметила, что две недели боролась за здоровье.Она отметила, что ей потребуется еще какое-то время на восстановление.В комментариях знаменитости – Максим Галкин, Николай Басков и другие – пожелали ей скорейшего выздоровления.Ранее Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что из-за заболевания коронавирусом ей пришлось уехать из пансионата для пожилых домой.

https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770361172.html

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шоу-бизнес, софия ротару, знаменитости