https://ria.ru/20220202/rotaru-1770625621.html
"Не без осложнений": Ротару рассказала о тяжелом течении омикрона
"Не без осложнений": Ротару рассказала о тяжелом течении омикрона - РИА Новости, 02.02.2022
"Не без осложнений": Ротару рассказала о тяжелом течении омикрона
София Ротару рассказала о тяжелом течении омикрона. В социальных сетях певица отметила, что две недели боролась за здоровье. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:51
2022-02-02T10:51
2022-02-02T10:51
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. София Ротару рассказала о тяжелом течении омикрона. В социальных сетях певица отметила, что две недели боролась за здоровье.Она отметила, что ей потребуется еще какое-то время на восстановление.В комментариях знаменитости – Максим Галкин, Николай Басков и другие – пожелали ей скорейшего выздоровления.Ранее Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что из-за заболевания коронавирусом ей пришлось уехать из пансионата для пожилых домой.
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770361172.html
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шоу-бизнес, софия ротару, знаменитости
"Не без осложнений": Ротару рассказала о тяжелом течении омикрона
Ротару рассказала о тяжелом двухнедельном течении омикрона и борьбе с последствиями