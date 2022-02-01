https://ria.ru/20220201/shukshina-1770503981.html

"Я сама попросила": Федосеева-Шукшина о своем пребывании в пансионате

"Я сама попросила": Федосеева-Шукшина о своем пребывании в пансионате - РИА Новости, 01.02.2022

"Я сама попросила": Федосеева-Шукшина о своем пребывании в пансионате

Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о своем проживании в пансионате для пожилых. Она находилась в учреждении несколько дней, а потом была вынуждена отправиться... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T16:29

2022-02-01T16:29

2022-02-01T16:29

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лидия федосеева-шукшина

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о своем проживании в пансионате для пожилых. Она находилась в учреждении несколько дней, а потом была вынуждена отправиться домой из-за коронавируса.Она добавила, что за окном была "прекрасная атмосфера", "бабуськи там ходили", а также артистке принесли из библиотеки книги. Лидия Николаевна отметила, что внутри все "очень красиво, чистенько, аккуратненько"Она вышла на связь в программе "Пусть говорят" и отметила, что ранее в этом пансионате находился Леонид Куравлев.Семьи актеров дружили друг с другом: Василий Шукшин снял Куравлева в одной из первых его громких работ "Живет такой парень", а Леонид Вячеславович назвал сына в честь режиссера.Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.

https://ria.ru/20220125/fedoseevashukshina-1769468397.html

https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770361172.html

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знаменитости, лидия федосеева-шукшина, леонид куравлев, шоу-бизнес