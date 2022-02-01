https://ria.ru/20220201/shukshina-1770503981.html
"Я сама попросила": Федосеева-Шукшина о своем пребывании в пансионате
"Я сама попросила": Федосеева-Шукшина о своем пребывании в пансионате - РИА Новости, 01.02.2022
"Я сама попросила": Федосеева-Шукшина о своем пребывании в пансионате
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о своем проживании в пансионате для пожилых. Она находилась в учреждении несколько дней, а потом была вынуждена отправиться... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:29
2022-02-01T16:29
2022-02-01T16:29
шоубиз
знаменитости
лидия федосеева-шукшина
леонид куравлев
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96515/51/965155146_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_73f839396b21e669a023f2c9c7a9871b.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о своем проживании в пансионате для пожилых. Она находилась в учреждении несколько дней, а потом была вынуждена отправиться домой из-за коронавируса.Она добавила, что за окном была "прекрасная атмосфера", "бабуськи там ходили", а также артистке принесли из библиотеки книги. Лидия Николаевна отметила, что внутри все "очень красиво, чистенько, аккуратненько"Она вышла на связь в программе "Пусть говорят" и отметила, что ранее в этом пансионате находился Леонид Куравлев.Семьи актеров дружили друг с другом: Василий Шукшин снял Куравлева в одной из первых его громких работ "Живет такой парень", а Леонид Вячеславович назвал сына в честь режиссера.Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.
https://ria.ru/20220125/fedoseevashukshina-1769468397.html
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770361172.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96515/51/965155146_59:0:1500:1081_1920x0_80_0_0_6f5ad31d730426f8da6bc1ae37d3e821.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, лидия федосеева-шукшина, леонид куравлев, шоу-бизнес
"Я сама попросила": Федосеева-Шукшина о своем пребывании в пансионате
Федосеева-Шукшина рассказала о своем пребывании в пансионате после Куравлева
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о своем проживании в пансионате для пожилых. Она находилась в учреждении несколько дней, а потом была вынуждена отправиться домой из-за коронавируса.
"Я сейчас дома. В пансионате я пробыла три дня. Мне очень понравилось, в дальнейшем я буду туда проситься. Никто меня туда не отправлял, я сама попросила. <…> Там замечательно, все прекрасно: большая комната, метров 15, прекрасное обслуживание, чудные люди, которые заходили, здоровались, знакомились…", – рассказала актриса.
Она добавила, что за окном была "прекрасная атмосфера", "бабуськи там ходили", а также артистке принесли из библиотеки книги. Лидия Николаевна отметила, что внутри все "очень красиво, чистенько, аккуратненько"
Она вышла на связь в программе "Пусть говорят" и отметила
, что ранее в этом пансионате находился Леонид Куравлев.
"Слышала, что ранее там был Леонид Вячеславович Куравлев. Когда встал вопрос, куда ехать, в санаторий или пансионат, я сказала: "Там, где был Леня Куравлев", – сказала Лидия Николаевна.
Семьи актеров дружили друг с другом: Василий Шукшин снял Куравлева в одной из первых его громких работ "Живет такой парень", а Леонид Вячеславович назвал сына в честь режиссера.
Куравлев умер
30 января на 86-м году жизни.