Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220201/shukshina-1770503981.html
"Я сама попросила": Федосеева-Шукшина о своем пребывании в пансионате
"Я сама попросила": Федосеева-Шукшина о своем пребывании в пансионате - РИА Новости, 01.02.2022
"Я сама попросила": Федосеева-Шукшина о своем пребывании в пансионате
Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о своем проживании в пансионате для пожилых. Она находилась в учреждении несколько дней, а потом была вынуждена отправиться... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T16:29
2022-02-01T16:29
шоубиз
знаменитости
лидия федосеева-шукшина
леонид куравлев
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96515/51/965155146_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_73f839396b21e669a023f2c9c7a9871b.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о своем проживании в пансионате для пожилых. Она находилась в учреждении несколько дней, а потом была вынуждена отправиться домой из-за коронавируса.Она добавила, что за окном была "прекрасная атмосфера", "бабуськи там ходили", а также артистке принесли из библиотеки книги. Лидия Николаевна отметила, что внутри все "очень красиво, чистенько, аккуратненько"Она вышла на связь в программе "Пусть говорят" и отметила, что ранее в этом пансионате находился Леонид Куравлев.Семьи актеров дружили друг с другом: Василий Шукшин снял Куравлева в одной из первых его громких работ "Живет такой парень", а Леонид Вячеславович назвал сына в честь режиссера.Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.
https://ria.ru/20220125/fedoseevashukshina-1769468397.html
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770361172.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96515/51/965155146_59:0:1500:1081_1920x0_80_0_0_6f5ad31d730426f8da6bc1ae37d3e821.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, лидия федосеева-шукшина, леонид куравлев, шоу-бизнес
16:29 01.02.2022
 
"Я сама попросила": Федосеева-Шукшина о своем пребывании в пансионате

Федосеева-Шукшина рассказала о своем пребывании в пансионате после Куравлева

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Лидия Федосеева-Шукшина
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о своем проживании в пансионате для пожилых. Она находилась в учреждении несколько дней, а потом была вынуждена отправиться домой из-за коронавируса.

"Я сейчас дома. В пансионате я пробыла три дня. Мне очень понравилось, в дальнейшем я буду туда проситься. Никто меня туда не отправлял, я сама попросила. <…> Там замечательно, все прекрасно: большая комната, метров 15, прекрасное обслуживание, чудные люди, которые заходили, здоровались, знакомились…", – рассказала актриса.

Она добавила, что за окном была "прекрасная атмосфера", "бабуськи там ходили", а также артистке принесли из библиотеки книги. Лидия Николаевна отметила, что внутри все "очень красиво, чистенько, аккуратненько"
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 17:11Шоубиз
Федосеева-Шукшина вернулась из пансионата для пожилых из-за COVID
Она вышла на связь в программе "Пусть говорят" и отметила, что ранее в этом пансионате находился Леонид Куравлев.

"Слышала, что ранее там был Леонид Вячеславович Куравлев. Когда встал вопрос, куда ехать, в санаторий или пансионат, я сказала: "Там, где был Леня Куравлев", – сказала Лидия Николаевна.

Семьи актеров дружили друг с другом: Василий Шукшин снял Куравлева в одной из первых его громких работ "Живет такой парень", а Леонид Вячеславович назвал сына в честь режиссера.
Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.
Медицинская сестра измеряет пульсометром сатурацию у пациентки во временном госпитале для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 20:17Шоубиз
Омикрон в деле: кто из звезд заболел коронавирусом в январе
 
ШоубизЗнаменитостиЛидия Федосеева-ШукшинаЛеонид КуравлевШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала