Актера Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря авиазавода "Салют".
Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря авиазавода "Салют".
В 1955-м поступил на актерское отделение ВГИКа.
Дебютировал в кино, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского "Сегодня увольнения не будет…".
На фото: кадр из "Золотого теленка" (режиссер Михаил Швейцер).
Дебютировал в кино, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского "Сегодня увольнения не будет…".
На фото: кадр из "Золотого теленка" (режиссер Михаил Швейцер).
В 1960 году снялся в историко-революционной картине Михаила Швейцера "Мичман Панин".
На фото: кадр из фильма "Вий".
В 1960 году снялся в историко-революционной картине Михаила Швейцера "Мичман Панин".
На фото: кадр из фильма "Вий".
Первый успех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в ленте Василия Шукшина "Живет такой парень".
Первый успех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в ленте Василия Шукшина "Живет такой парень".
Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии.
На фото: кадр из картины "Гори, гори, моя звезда".
Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии.
На фото: кадр из картины "Гори, гори, моя звезда".
"Афоня" стал лидером советского проката: картину посмотрели 62 миллиона зрителей.
На фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
"Афоня" стал лидером советского проката: картину посмотрели 62 миллиона зрителей.
На фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Беззаботного слесаря-сантехника Афанасия Борщова полюбила вся страна
Беззаботного слесаря-сантехника Афанасия Борщова полюбила вся страна
Леонид Куравлев — заслуженный артист РСФСР, награжден орденами "Знак почета и "За заслуги перед Отечеством".
На фото: кадр из фильма "Не может быть!"
Леонид Куравлев — заслуженный артист РСФСР, награжден орденами "Знак почета и "За заслуги перед Отечеством".
На фото: кадр из фильма "Не может быть!"
Он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.
На фото: кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны".
Он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.
На фото: кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны".
В начале января актера госпитализировали с воспалением легких в больницу № 40 в Коммунарке.
В начале января актера госпитализировали с воспалением легких в больницу № 40 в Коммунарке.
Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.
На фото: кадр из фильма "Книга мастеров".
Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.
На фото: кадр из фильма "Книга мастеров".
Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря авиазавода "Салют".
В 1955-м поступил на актерское отделение ВГИКа.
Дебютировал в кино, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского "Сегодня увольнения не будет…".
На фото: кадр из "Золотого теленка" (режиссер Михаил Швейцер).
В 1960 году снялся в историко-революционной картине Михаила Швейцера "Мичман Панин".
На фото: кадр из фильма "Вий".
Первый успех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в ленте Василия Шукшина "Живет такой парень".
Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии.
На фото: кадр из картины "Гори, гори, моя звезда".
"Афоня" стал лидером советского проката: картину посмотрели 62 миллиона зрителей.
На фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Беззаботного слесаря-сантехника Афанасия Борщова полюбила вся страна
Леонид Куравлев — заслуженный артист РСФСР, награжден орденами "Знак почета и "За заслуги перед Отечеством".
На фото: кадр из фильма "Не может быть!"
Он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.
На фото: кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны".
В начале января актера госпитализировали с воспалением легких в больницу № 40 в Коммунарке.
Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.
На фото: кадр из фильма "Книга мастеров".
Леонида Куравлева отпевали в ритуальном зале Центральной клинической больницы.
Леонида Куравлева отпевали в ритуальном зале Центральной клинической больницы.
Почтить память актера пришли его близкие, друзья и коллеги.
Почтить память актера пришли его близкие, друзья и коллеги.
"Дорогой мой и любимый папа! У меня язык не поворачивается сказать, что ты умер. Для меня ты перешел в другой мир, в другое измерение..." — признался сын Куравлева Василий.
"Дорогой мой и любимый папа! У меня язык не поворачивается сказать, что ты умер. Для меня ты перешел в другой мир, в другое измерение..." — признался сын Куравлева Василий.
Церемония прощания проходила в закрытом формате.
Внук Леонида Куравлева Степан на траурной церемонии.
Внук Леонида Куравлева Степан на траурной церемонии.
"Талант, замечательный актер и, конечно, замечательный человек. Пусть земля будет тебе пухом. Я рад, что мы с тобой общались", — сказал на панихиде актер, режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
"Талант, замечательный актер и, конечно, замечательный человек. Пусть земля будет тебе пухом. Я рад, что мы с тобой общались", — сказал на панихиде актер, режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Несмотря на то что пышной церемонии не было, проводить Куравлева в последний путь пришли и его поклонники.
Несмотря на то что пышной церемонии не было, проводить Куравлева в последний путь пришли и его поклонники.
"Я, конечно, хотел его вживую увидеть хоть раз в жизни, но не получилось. Он вел такой закрытый образ жизни. Хотя бы в последний путь проводить", — сказал один из поклонников, который приехал из Смоленской области.
"Я, конечно, хотел его вживую увидеть хоть раз в жизни, но не получилось. Он вел такой закрытый образ жизни. Хотя бы в последний путь проводить", — сказал один из поклонников, который приехал из Смоленской области.
Актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой.
Актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой.
Леонида Куравлева отпевали в ритуальном зале Центральной клинической больницы.
Почтить память актера пришли его близкие, друзья и коллеги.
"Дорогой мой и любимый папа! У меня язык не поворачивается сказать, что ты умер. Для меня ты перешел в другой мир, в другое измерение..." — признался сын Куравлева Василий.
Церемония прощания проходила в закрытом формате.
Внук Леонида Куравлева Степан на траурной церемонии.
"Талант, замечательный актер и, конечно, замечательный человек. Пусть земля будет тебе пухом. Я рад, что мы с тобой общались", — сказал на панихиде актер, режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Несмотря на то что пышной церемонии не было, проводить Куравлева в последний путь пришли и его поклонники.
"Я, конечно, хотел его вживую увидеть хоть раз в жизни, но не получилось. Он вел такой закрытый образ жизни. Хотя бы в последний путь проводить", — сказал один из поклонников, который приехал из Смоленской области.
Актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой.