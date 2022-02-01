Прощание с Леонидом Куравлевым
Леонида Куравлева отпевали в ритуальном зале Центральной клинической больницы.
Леонида Куравлева отпевали в ритуальном зале Центральной клинической больницы.
Почтить память актера пришли его близкие, друзья и коллеги.
Почтить память актера пришли его близкие, друзья и коллеги.
"Дорогой мой и любимый папа! У меня язык не поворачивается сказать, что ты умер. Для меня ты перешел в другой мир, в другое измерение..." — признался сын Куравлева Василий.
"Дорогой мой и любимый папа! У меня язык не поворачивается сказать, что ты умер. Для меня ты перешел в другой мир, в другое измерение..." — признался сын Куравлева Василий.
Церемония прощания проходила в закрытом формате.
Внук Леонида Куравлева Степан на траурной церемонии.
Внук Леонида Куравлева Степан на траурной церемонии.
"Талант, замечательный актер и, конечно, замечательный человек. Пусть земля будет тебе пухом. Я рад, что мы с тобой общались", — сказал на панихиде актер, режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
"Талант, замечательный актер и, конечно, замечательный человек. Пусть земля будет тебе пухом. Я рад, что мы с тобой общались", — сказал на панихиде актер, режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Несмотря на то что пышной церемонии не было, проводить Куравлева в последний путь пришли и его поклонники.
Несмотря на то что пышной церемонии не было, проводить Куравлева в последний путь пришли и его поклонники.
"Я, конечно, хотел его вживую увидеть хоть раз в жизни, но не получилось. Он вел такой закрытый образ жизни. Хотя бы в последний путь проводить", — сказал один из поклонников, который приехал из Смоленской области.
"Я, конечно, хотел его вживую увидеть хоть раз в жизни, но не получилось. Он вел такой закрытый образ жизни. Хотя бы в последний путь проводить", — сказал один из поклонников, который приехал из Смоленской области.
Вынос гроба с телом Леонида Куравлева.
Актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой.
Актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой.