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Культура
https://ria.ru/20220201/kuravlev-1770457248.html
Прощание с Леонидом Куравлевым
Прощание с Леонидом Куравлевым - РИА Новости, 01.02.2022
Прощание с Леонидом Куравлевым
Близкие, друзья и коллеги проводили в последний путь Леонида Куравлева, который скончался 30 января на 86-м году жизни. Кадры траурной церемонии — в фотоленте... РИА Новости, 01.02.2022
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культура
москва
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Близкие, друзья и коллеги проводили в последний путь Леонида Куравлева, который скончался 30 января на 86-м году жизни. Кадры траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, леонид куравлев
13:20 01.02.2022 (обновлено: 15:45 01.02.2022)
 

Прощание с Леонидом Куравлевым

Читать ria.ru в
Близкие, друзья и коллеги проводили в последний путь Леонида Куравлева, который скончался 30 января на 86-м году жизни. Кадры траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Леонида Куравлева отпевали в ритуальном зале Центральной клинической больницы.

Прощание с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым в ЦКБ №1 в Москве
1 из 10

Леонида Куравлева отпевали в ритуальном зале Центральной клинической больницы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Почтить память актера пришли его близкие, друзья и коллеги.

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым
2 из 10

Почтить память актера пришли его близкие, друзья и коллеги.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Дорогой мой и любимый папа! У меня язык не поворачивается сказать, что ты умер. Для меня ты перешел в другой мир, в другое измерение..." — признался сын Куравлева Василий.

Сын народного артиста РСФСР Леонида Куравлева Василий на траурной церемонии
3 из 10

"Дорогой мой и любимый папа! У меня язык не поворачивается сказать, что ты умер. Для меня ты перешел в другой мир, в другое измерение..." — признался сын Куравлева Василий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Церемония прощания проходила в закрытом формате.

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым
4 из 10

Церемония прощания проходила в закрытом формате.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Внук Леонида Куравлева Степан на траурной церемонии.

Внук народного артиста РСФСР Леонида Куравлева Степан на траурной церемонии в прощальном зале ЦКБ №1 в Москве
5 из 10

Внук Леонида Куравлева Степан на траурной церемонии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Талант, замечательный актер и, конечно, замечательный человек. Пусть земля будет тебе пухом. Я рад, что мы с тобой общались", — сказал на панихиде актер, режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Актер, режиссер, депутат Московской городской думы Евгений Герасимов на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым
6 из 10

"Талант, замечательный актер и, конечно, замечательный человек. Пусть земля будет тебе пухом. Я рад, что мы с тобой общались", — сказал на панихиде актер, режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Несмотря на то что пышной церемонии не было, проводить Куравлева в последний путь пришли и его поклонники.

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым
7 из 10

Несмотря на то что пышной церемонии не было, проводить Куравлева в последний путь пришли и его поклонники.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Я, конечно, хотел его вживую увидеть хоть раз в жизни, но не получилось. Он вел такой закрытый образ жизни. Хотя бы в последний путь проводить", — сказал один из поклонников, который приехал из Смоленской области.

Вынос гроба с телом народного артиста РСФСР Леонида Куравлева
8 из 10

"Я, конечно, хотел его вживую увидеть хоть раз в жизни, но не получилось. Он вел такой закрытый образ жизни. Хотя бы в последний путь проводить", — сказал один из поклонников, который приехал из Смоленской области.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Вынос гроба с телом Леонида Куравлева.

Вынос гроба с телом народного артиста РСФСР Леонида Куравлева
9 из 10

Вынос гроба с телом Леонида Куравлева.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой.

Цветы и фотография на могиле народного артиста РСФСР Леонида Куравлева на Троекуровском кладбище
10 из 10

Актера похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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КультураФотоМоскваЛеонид Куравлев
 
 
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