Человек из народа. Умер Леонид Куравлев

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря авиазавода "Салют".
Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря авиазавода "Салют".
В 1955-м поступил на актерское отделение ВГИКа.
Дебютировал в кино, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского "Сегодня увольнения не будет…".
На фото: кадр из "Золотого теленка" (режиссер Михаил Швейцер).
Дебютировал в кино, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского "Сегодня увольнения не будет…".
На фото: кадр из "Золотого теленка" (режиссер Михаил Швейцер).
В 1960 году снялся в историко-революционной картине Михаила Швейцера "Мичман Панин".
На фото: кадр из фильма "Вий".
В 1960 году снялся в историко-революционной картине Михаила Швейцера "Мичман Панин".
На фото: кадр из фильма "Вий".
Первый успех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в ленте Василия Шукшина "Живет такой парень".
Первый успех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в ленте Василия Шукшина "Живет такой парень".
Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии.
На фото: кадр из картины "Гори, гори, моя звезда".
Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии.
На фото: кадр из картины "Гори, гори, моя звезда".
"Афоня" стал лидером советского проката: картину посмотрели 62 миллиона зрителей.
На фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
"Афоня" стал лидером советского проката: картину посмотрели 62 миллиона зрителей.
На фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Беззаботного слесаря-сантехника Афанасия Борщова полюбила вся страна
Беззаботного слесаря-сантехника Афанасия Борщова полюбила вся страна
Леонид Куравлев — заслуженный артист РСФСР, награжден орденами "Знак почета и "За заслуги перед Отечеством".
На фото: кадр из фильма "Не может быть!"
Леонид Куравлев — заслуженный артист РСФСР, награжден орденами "Знак почета и "За заслуги перед Отечеством".
На фото: кадр из фильма "Не может быть!"
Он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.
На фото: кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны".
Он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.
На фото: кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны".
В начале января актера госпитализировали с воспалением легких в больницу № 40 в Коммунарке.
В начале января актера госпитализировали с воспалением легких в больницу № 40 в Коммунарке.
Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.
На фото: кадр из фильма "Книга мастеров".
Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.
На фото: кадр из фильма "Книга мастеров".