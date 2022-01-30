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Человек из народа. Умер Леонид Куравлев
Человек из народа. Умер Леонид Куравлев - РИА Новости, 30.01.2022
Человек из народа. Умер Леонид Куравлев
РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T15:34
2022-01-30T15:35
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фото, фото
15:34 30.01.2022 (обновлено: 15:35 30.01.2022)
 

Человек из народа. Умер Леонид Куравлев

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря авиазавода "Салют".

Актер Леонид Куравлев
1 из 12

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря авиазавода "Салют".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В 1955-м поступил на актерское отделение ВГИКа.

Леонид Куравлев
2 из 12

В 1955-м поступил на актерское отделение ВГИКа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дебютировал в кино, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского "Сегодня увольнения не будет…".

На фото: кадр из "Золотого теленка" (режиссер Михаил Швейцер).

Кадр из фильма Золотой теленок
3 из 12

Дебютировал в кино, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Тарковского "Сегодня увольнения не будет…".

На фото: кадр из "Золотого теленка" (режиссер Михаил Швейцер).

© РИА Новости
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© Мосфильм (1967)

В 1960 году снялся в историко-революционной картине Михаила Швейцера "Мичман Панин".

На фото: кадр из фильма "Вий".

Кадр из фильма
4 из 12

В 1960 году снялся в историко-революционной картине Михаила Швейцера "Мичман Панин".

На фото: кадр из фильма "Вий".

© Мосфильм (1967)
© Киностудия им. М. Горького (1964)

Первый успех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в ленте Василия Шукшина "Живет такой парень".

Кадр из фильма Живет такой парень
5 из 12

Первый успех пришел к актеру спустя четыре года, после главной роли в ленте Василия Шукшина "Живет такой парень".

© Киностудия им. М. Горького (1964)
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии.

На фото: кадр из картины "Гори, гори, моя звезда".

Кадр из художественного фильма Гори, гори, моя звезда
6 из 12

Один из самых известных персонажей Куравлева —сантехник Афанасий Борщов в "Афоне" (1975) Георгия Данелии.

На фото: кадр из картины "Гори, гори, моя звезда".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Афоня" стал лидером советского проката: картину посмотрели 62 миллиона зрителей.

На фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Леонид Куравлев на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
7 из 12

"Афоня" стал лидером советского проката: картину посмотрели 62 миллиона зрителей.

На фото: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

© РИА Новости
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© Мосфильм (1975)

Беззаботного слесаря-сантехника Афанасия Борщова полюбила вся страна

Кадр из фильма Афоня
8 из 12

Беззаботного слесаря-сантехника Афанасия Борщова полюбила вся страна

© Мосфильм (1975)
© Мосфильм (1975)

Леонид Куравлев — заслуженный артист РСФСР, награжден орденами "Знак почета и "За заслуги перед Отечеством".

На фото: кадр из фильма "Не может быть!"

Кадр из фильма Не может быть!
9 из 12

Леонид Куравлев — заслуженный артист РСФСР, награжден орденами "Знак почета и "За заслуги перед Отечеством".

На фото: кадр из фильма "Не может быть!"

© Мосфильм (1975)
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.

На фото: кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны".

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев в роли Айсмана в многосерийном телевизионном художественном фильме Семнадцать мгновений весны
10 из 12

Он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах.

На фото: кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В начале января актера госпитализировали с воспалением легких в больницу № 40 в Коммунарке.

Актеры Александр Леньков и Леонид Куравлев, 2009 год
11 из 12

В начале января актера госпитализировали с воспалением легких в больницу № 40 в Коммунарке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Кинокомпания Walt Disney Pictures / Перейти в фотобанк

Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.

На фото: кадр из фильма "Книга мастеров".

Леонид Куравлев в роли Барина в фильме Книга мастеров
12 из 12

Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни.

На фото: кадр из фильма "Книга мастеров".

© РИА Новости / Кинокомпания Walt Disney Pictures
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