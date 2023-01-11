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"Дом дракона" получил "Золотой глобус" как лучший сериал
"Дом дракона" получил "Золотой глобус" как лучший сериал - РИА Новости, 11.01.2023
"Дом дракона" получил "Золотой глобус" как лучший сериал
"Дом дракона" признан лучшим сериалом церемонии "Золотой глобус", 80-ая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале NBC. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T07:26
2023-01-11T07:26
2023-01-11T07:26
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. "Дом дракона" признан лучшим сериалом церемонии "Золотой глобус", 80-ая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале NBC. Сериал "Начальная школа "Эбботт" признан лучшим в номинации "мюзикл/комедия". "Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и на телевидении. Премия проходит первой из многочисленных киносмотров в США и зачастую задает тон всему последующему киносезону, который завершается в марте вручением награды киноакадемии США "Оскар".
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сша, лос-анджелес, nbc
Культура, США, Лос-Анджелес, NBC
"Дом дракона" получил "Золотой глобус" как лучший сериал
"Дом дракона" признан лучшим сериалом церемонии "Золотой глобус"