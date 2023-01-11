Рейтинг@Mail.ru
"Дом дракона" получил "Золотой глобус" как лучший сериал - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230111/serial-1844025467.html
"Дом дракона" получил "Золотой глобус" как лучший сериал
"Дом дракона" получил "Золотой глобус" как лучший сериал - РИА Новости, 11.01.2023
"Дом дракона" получил "Золотой глобус" как лучший сериал
"Дом дракона" признан лучшим сериалом церемонии "Золотой глобус", 80-ая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале NBC. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T07:26
2023-01-11T07:26
культура
сша
лос-анджелес
nbc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755824611_276:0:3917:2048_1920x0_80_0_0_342de8fc456e75606bc9088ed0f7cd1d.jpg
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. "Дом дракона" признан лучшим сериалом церемонии "Золотой глобус", 80-ая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале NBC. Сериал "Начальная школа "Эбботт" признан лучшим в номинации "мюзикл/комедия". "Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и на телевидении. Премия проходит первой из многочисленных киносмотров в США и зачастую задает тон всему последующему киносезону, который завершается в марте вручением награды киноакадемии США "Оскар".
https://ria.ru/20230111/pinokkio-1844022678.html
сша
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755824611_731:0:3462:2048_1920x0_80_0_0_83c718b53cc042fa4cb3f6724c13ee5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, лос-анджелес, nbc
Культура, США, Лос-Анджелес, NBC
07:26 11.01.2023
 
"Дом дракона" получил "Золотой глобус" как лучший сериал

"Дом дракона" признан лучшим сериалом церемонии "Золотой глобус"

© HBO Max/YoutubeКадр из сериала "Дом Дракона"
Кадр из сериала Дом Дракона
© HBO Max/Youtube
Кадр из сериала "Дом Дракона". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. "Дом дракона" признан лучшим сериалом церемонии "Золотой глобус", 80-ая церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале NBC.
Сериал "Начальная школа "Эбботт" признан лучшим в номинации "мюзикл/комедия".
Кадр анимационного фильма Пиноккио Гильермо дель Торо
Вчера, 05:34Культура
"Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Золотой глобус"
"Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и на телевидении. Премия проходит первой из многочисленных киносмотров в США и зачастую задает тон всему последующему киносезону, который завершается в марте вручением награды киноакадемии США "Оскар".
 
КультураСШАЛос-АнджелесNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала